Микаил Джаббаров назвал приоритетные направления развития экономики в 2021 году

БАКУ /Trend/ - В 2020 году субъектам предпринимательства была оказана поддержка в размере 358 миллионов манатов и выдано льготных кредитов на 115 миллионов манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на конференции "Налоговая система в постпандемический период" сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Ликвидация последствий пандемии, восстановление экономической активности, возвращение к активной деятельности малого и среднего бизнеса являются основными приоритетными направлениями, стоящими перед нами на этот год”, - сказал министр.

Отметим, что в конференции также участвуют и.о. руководителя Государственной налоговой службы Орхан Назарли, депутаты, эксперты и предприниматели.

(Автор: Зейни Джафаров)

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