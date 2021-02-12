В 2020 г. предпринимателям в Азербайджане были выданы гарантированные кредиты на сумму 169 млн манатов - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - В рамках мер по минимизации последствий пандемии COVİD-19 в течение 2020 года предпринимателям в Азербайджане были предоставлены гарантированные кредиты на сумму 169 миллионов манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Министр отмечает, что также в 2020 году было принято решение о предоставлении предпринимателям процентной субсидии в размере 33 миллионов манатов.

Ранее Микаил Джаббаров сообщил, что в течение прошлого года посредством электронной кредитной платформы министерства экономики Азербайджана поступило более 3,3 тысячи обращений по поводу получения новых бизнес-кредитов на общую сумму 949 миллионов манатов.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni