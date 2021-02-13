Основательница Bumble стала самой молодой женщиной-миллиардером в мире

Глава и основатель сервиса знакомств Bumble 31-летняя Уитни Вульф Херд стала самой молодой женщиной-миллиардером в мире, которая самостоятельно заработала свое состояние, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В четверг акции приложения Bumble выросли на 77% по сравнению с ценой, по которой Bumble продала акции в ходе IPO. Исходя из этой цены доля Уитни Вульф Херд стоит $1,6 млрд. Притом Херд принадлежит 21,54 млн акций (11,6% компании).

Bumble стало одним из самых быстрорастущих приложений для знакомств в США с момента появления в магазинах на гаджетах. Благодаря успеху компании Херд вошла в список Forbes «самых успешных женщин-предпринимателей и руководителей США в 2020 году». Девушка также является лауреатом премии «30 до 30».