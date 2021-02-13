Ключевые индексы на биржах в США завершили ростом вторую неделю подряд

Биржи США вновь растут после колебаний на протяжении последних двух дней, и хотя рост по итогам пятницы незначителен. В целом ключевые индексы сохраняют высокий уровень, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным на сайте торговой площадки, индекс Dow Jones поднялся на 27,70 пункта (+0,09%), до уровня 31 458,40. Индекс S&P 500 вырос на 18,45 пункта (+0,45%%), до отметки 3 934,83. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 69,70 пункта (+0,50%), до 14 095,47.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 2,56%, до $59,73 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото снизилась на 0,11%, до $1 824,80 за тройскую унцию.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, пределы роста все же оказались не исчерпаны. "Будут ли биржи расти всегда? Нет, но на данный момент все ингридиенты для этого есть", - приводит издание слова главного инвестиционного менеджера в компании Huntington Private Ban Джона Огастина.