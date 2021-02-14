Поступления в госбюджет Азербайджана от сдачи в аренду госимущества значительно превысили прогноз

БАКУ /Trend/ - В течение 2020 года в бюджет от сдачи в аренду государственного имущества со стороны Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана было направлено 10,3 миллиона манатов.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на отчетные данные министерства финансов Азербайджана, объём поступлений в госбюджет от сдачи в аренду имущества был выше прогноза на 2,3 миллиона манатов, или 28,8 процента.

В течение 2020 года в целом было зарегистрировано 237,45 тысячи объектов недвижимости. Из них 63,247 тысячи (26,6 процента) приходятся на первичную, а 174,203 тысячи (73,4 процента) - на повторную регистрацию.

Напомним, что ранее Госслужба по вопросам имущества при министерстве экономики сообщила о поступлениях на сумму 61,5 миллиона манатов в государственный бюджет Азербайджана от приватизации, согласно которому годовой прогноз выполнен на 99,2 процента. За аренду государственного имущества в бюджет было выплачено 10,3 миллиона манатов. Тем самым годовой прогноз выполнен на 128,8 процента.

(Автор: Зейни Джафаров)

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