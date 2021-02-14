С начала года объем ВВП Нахчыванской АР увеличился

Финансы 14 февраля 2021 11:08 (UTC+04:00)
С начала года объем ВВП Нахчыванской АР увеличился

БАКУ /Trend/ - В январе 2021 года объем ВВП Нахчыванской АР составил 175,8 миллиона манатов, передает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике Нахчыванской АР.

Согласно данным, это на 0,3 процента больше показателя января 2020 года.

Показатель ВВП на душу населения за 2020 год составил 380,9 маната, что на 1,2 процента больше по сравнению с показателем января 2020 года.

Первое место по доле в ВВП Нахчыванской АР занимает промышленность. В этой сфере произведено продукции на 95,6 миллиона манатов, что на 1,2 процента больше, чем за январь 2020 года. В рамках вложений в основной капитал в январе 2021 года из всех финансовых источников направлены 37,434 миллиона манатов, что на 1,1 процента больше показателя января 2020 года.

Отметим, что в 2020 году объем ВВП Нахчыванской АР составил 2,907 миллиарда манатов.

Согласно данным, это на 1,1 процента больше показателя 2019 года.

Показатель ВВП на душу населения за 2020 год составил 6,31 тысячи манатов, что на 1,8 процента больше по сравнению с показателем 2019 года.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva

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