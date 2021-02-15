Реализация проекта "Безналичный Азербайджан" позволяет ежегодно увеличивать долю безналичных платежей на 7% - Центробанк

БАКУ /Trend/ - В рамках "Стратегической дорожной карты по развитию телекоммуникаций и информационных технологий в Азербайджане", Центральному банку Азербайджана (ЦБА) было поручено совместно с соответствующими государственными структурами изучить международный опыт по расширению цифровых платежей и подготовить соответствующие предложения по перспективам их применения в Азербайджане.

Об этом Trend сообщили в Департаменте платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана.

Согласно заявлению ведомства, в рамках реализации данного поручения в целях широкой диагностики фундаментальных факторов, сокращения оборота наличных денег в экономике и развития безналичных платежей было начато сотрудничество с международной организацией MasterCard Worldwide.

"Сотрудниками и экспертами Центрального банка и организации MasterCard Worldwide были изучены Национальная стратегия и текущая платежная экосистема по цифровым платежам и определены факторы, стимулирующие наличные платежи", - сказали в Департаменте платежных систем и расчетов.

Для осуществления указанных работ Центральным банком были проведены встречи с государственными структурами и коммерческими банками, организованы опросы в 560 организациях и среди 700 потребителей в столице и девяти крупных районах Азербайджана. Также проводились дискуссии с участием шести министерств, 25 финансовых учреждений, 10 участников частного сектора, и изучен опыт более чем 30 зарубежных стран.

В итоге проделанной работы был подготовлен проект "Безналичный Азербайджан", состоящий из 16 приоритетов и около 60 мероприятий по дальнейшему улучшению институциональной среды цифровых платежей, возрождению банковского сектора, формированию цифровой экосистемы и усилению просвещения и пропаганды по цифровым платежам.

"В результате реализации этого проекта мы ожидаем повышение годового объема безналичных платежей на сумму 17 миллиардов манатов, что позволит ежегодно увеличивать долю безналичных платежей на семь процентов. В результате, доля наличных расчетов в экономической транзакции в целом снизится с 74 до 40 процентов", - подчеркнули в ведомстве.

В Департаменте платежных систем и расчетов подытожили, что целью проекта "Безналичный Азербайджан" является значительное расширение безналичной платежной среды среди граждан, субъектов бизнеса и государственных структур, минимизация объема наличного оборота и, как следствие, усиление финансовой ресурсной базы азербайджанского банковского сектора.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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