Манат укрепился к лире и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0626 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 15 февраля 2021 г.: 12 февраля 2021 г.: 15 января 2021 г.: 15 февраля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0626 2,0609 2,0652 1,8416 0,0017 -0,0026 0,2210 1 российский рубль 0,0231 0,0231 0,0232 0,0268 0 -0,0001 -0,0037 1 турецкая лира 0,2416 0,2417 0,2306 0,2813 -0,0001 0,0110 -0,0397 1 австралийский доллар 1,3224 1,3167 1,32 1,1418 0,0057 0,0024 0,1806 1 аргентинский песо 0,0192 0,0192 0,0198 0,0277 0 -0,0006 -0,0085 1 белорусский рубль 0,656 0,6595 0,6624 0,7721 -0,0035 -0,0064 -0,1161 1 бразильский реал 0,3161 0,3157 0,3267 0,3905 0,0004 -0,0106 -0,0744 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1171 0,1162 0,1124 0,1138 0,0009 0,0047 0,0033 100 южнокорейских вон 0,1542 0,154 0,1548 0,1437 0,0002 -0,0006 0,0105 1 чешская крона 0,0801 0,08 0,079 0,074 0,0001 0,0011 0,0061 100 чилийских песо 0,2354 0,2347 0,2334 0,2137 0,0007 0,0020 0,0217 1 китайский юань 0,2632 0,2632 0,2628 0,2435 0 0,0004 0,0197 1 датская крона 0,2774 0,2771 0,2776 0,2465 0,0003 -0,0002 0,0309 1 грузинский лари 0,5168 0,5176 0,5164 0,5918 -0,0008 0,0004 -0,0750 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2188 0 0 0,0005 1 индийская рупия 0,0234 0,0234 0,0233 0,0238 0 0,0001 -0,0004 1 британский фунт стерлингов 2,3625 2,3449 2,3259 2,2173 0,0176 0,0366 0,1452 100 индонезийских рупий 0,0122 0,0122 0,0121 0,0124 0 0,0001 -0,0002 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2052 0,2041 0,2044 0,1756 0,0011 0,0008 0,0296 1 швейцарский франк 1,9081 1,9091 1,9134 1,7348 -0,0010 -0,0053 0,1733 1 израильский шекель 0,5227 0,5229 0,5338 0,4963 -0,0002 -0,0111 0,0264 1 канадский доллар 1,3418 1,3361 1,3437 1,282 0,0057 -0,0019 0,0598 1 кувейтский динар 5,6197 5,6222 5,6067 5,576 -0,0025 0,0130 0,0437 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,0041 0,0045 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0202 0,0202 0,0204 0,0243 0 -0,0002 -0,0041 100 ливанских фунтов 0,1119 0,1124 0,1124 0,1122 -0,0005 -0,0005 -0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4212 0,4207 0,4213 0,4107 0,0005 -0,0001 0,0105 1 мексиканский песо 0,0854 0,085 0,086 0,0915 0,0004 -0,0006 -0,0061 1 молдавская лея 0,098 0,0971 0,0984 0,0959 0,0009 -0,0004 0,0021 1 египетский фунт 0,1088 0,1091 0,1082 0,1085 -0,0003 0,0006 0,0003 1 норвежская крона 0,2018 0,2001 0,2004 0,1835 0,0017 0,0014 0,0183 100 узбекских сомов 0,0161 0,0162 0,0163 0,0178 -0,0001 -0,0002 -0,0017 1 польский злотый 0,4588 0,4574 0,4544 0,4336 0,0014 0,0044 0,0252 1 сингапурский доллар 1,2848 1,2821 1,2824 1,2234 0,0027 0,0024 0,0614 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4532 0,4532 0 0 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4493 2,4521 2,4509 2,3257 -0,0028 -0,0016 0,1236 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0607 0,0607 0,0567 0 0 0,0040 1 таджикский сомони 0,1505 0,1506 0,1506 0,1753 -0,0001 -0,0001 -0,0248 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0608 0,0614 0,0605 0,0696 -0,0006 0,0003 -0,0088 100 японских иен 1,6184 1,6223 1,6379 1,5485 -0,0039 -0,0195 0,0699 1 новозеландский доллар 1,2307 1,2273 1,2243 1,0934 0,0034 0,0064 0,1373

(Автор: Зейни Джафаров)

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