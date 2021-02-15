Манат укрепился к лире и стабилен к рублю

Финансы 15 февраля 2021 09:40 (UTC+04:00)
Манат укрепился к лире и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0626 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

15 февраля 2021 г.:

12 февраля 2021 г.:

15 января 2021 г.:

15 февраля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0626

2,0609

2,0652

1,8416

0,0017

-0,0026

0,2210

1 российский рубль

0,0231

0,0231

0,0232

0,0268

0

-0,0001

-0,0037

1 турецкая лира

0,2416

0,2417

0,2306

0,2813

-0,0001

0,0110

-0,0397

1 австралийский доллар

1,3224

1,3167

1,32

1,1418

0,0057

0,0024

0,1806

1 аргентинский песо

0,0192

0,0192

0,0198

0,0277

0

-0,0006

-0,0085

1 белорусский рубль

0,656

0,6595

0,6624

0,7721

-0,0035

-0,0064

-0,1161

1 бразильский реал

0,3161

0,3157

0,3267

0,3905

0,0004

-0,0106

-0,0744

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1171

0,1162

0,1124

0,1138

0,0009

0,0047

0,0033

100 южнокорейских вон

0,1542

0,154

0,1548

0,1437

0,0002

-0,0006

0,0105

1 чешская крона

0,0801

0,08

0,079

0,074

0,0001

0,0011

0,0061

100 чилийских песо

0,2354

0,2347

0,2334

0,2137

0,0007

0,0020

0,0217

1 китайский юань

0,2632

0,2632

0,2628

0,2435

0

0,0004

0,0197

1 датская крона

0,2774

0,2771

0,2776

0,2465

0,0003

-0,0002

0,0309

1 грузинский лари

0,5168

0,5176

0,5164

0,5918

-0,0008

0,0004

-0,0750

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2188

0

0

0,0005

1 индийская рупия

0,0234

0,0234

0,0233

0,0238

0

0,0001

-0,0004

1 британский фунт стерлингов

2,3625

2,3449

2,3259

2,2173

0,0176

0,0366

0,1452

100 индонезийских рупий

0,0122

0,0122

0,0121

0,0124

0

0,0001

-0,0002

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2052

0,2041

0,2044

0,1756

0,0011

0,0008

0,0296

1 швейцарский франк

1,9081

1,9091

1,9134

1,7348

-0,0010

-0,0053

0,1733

1 израильский шекель

0,5227

0,5229

0,5338

0,4963

-0,0002

-0,0111

0,0264

1 канадский доллар

1,3418

1,3361

1,3437

1,282

0,0057

-0,0019

0,0598

1 кувейтский динар

5,6197

5,6222

5,6067

5,576

-0,0025

0,0130

0,0437

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,0041

0,0045

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,0202

0,0202

0,0204

0,0243

0

-0,0002

-0,0041

100 ливанских фунтов

0,1119

0,1124

0,1124

0,1122

-0,0005

-0,0005

-0,0003

1 малайзийский ринггит

0,4212

0,4207

0,4213

0,4107

0,0005

-0,0001

0,0105

1 мексиканский песо

0,0854

0,085

0,086

0,0915

0,0004

-0,0006

-0,0061

1 молдавская лея

0,098

0,0971

0,0984

0,0959

0,0009

-0,0004

0,0021

1 египетский фунт

0,1088

0,1091

0,1082

0,1085

-0,0003

0,0006

0,0003

1 норвежская крона

0,2018

0,2001

0,2004

0,1835

0,0017

0,0014

0,0183

100 узбекских сомов

0,0161

0,0162

0,0163

0,0178

-0,0001

-0,0002

-0,0017

1 польский злотый

0,4588

0,4574

0,4544

0,4336

0,0014

0,0044

0,0252

1 сингапурский доллар

1,2848

1,2821

1,2824

1,2234

0,0027

0,0024

0,0614

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4532

0,4532

0

0

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4493

2,4521

2,4509

2,3257

-0,0028

-0,0016

0,1236

1 тайваньский доллар

0,0607

0,0607

0,0607

0,0567

0

0

0,0040

1 таджикский сомони

0,1505

0,1506

0,1506

0,1753

-0,0001

-0,0001

-0,0248

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0608

0,0614

0,0605

0,0696

-0,0006

0,0003

-0,0088

100 японских иен

1,6184

1,6223

1,6379

1,5485

-0,0039

-0,0195

0,0699

1 новозеландский доллар

1,2307

1,2273

1,2243

1,0934

0,0034

0,0064

0,1373

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni

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