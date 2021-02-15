МВФ представил итоги виртуальной миссии в Азербайджане министру экономики

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с виртуальной миссией Международного валютного фонда (МВФ).

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Министерство экономики, на встрече состоялся обмен мнениями о тенденциях развития экономики Азербайджана, перспективах на 2021-2022 годы, экономических рисках на фоне пандемии COVID-19 и адекватных ответных мерах азербайджанского правительства.

Министр экономики проинформировал делегацию о влиянии пандемии на национальную экономику и бизнес-среду, соответствующих мерах поддержки правительства Азербайджана и обозначил экономические приоритеты страны на постпандемический и среднесрочный период. Было отмечено, что распоряжением главы государства утверждена программа “Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития” и правительство страны будет строить свою работу по направлениям, определенным этим документом.

Микаил Джаббаров подчеркнул, что Азербайджан вступил в новый стратегический период реинтеграции освобожденных территорий в общую экономику, добавив, что развитие Карабахского региона и реализация его экономических возможностей – это не только постпандемический, но и качественно новый этап постконфликтного периода.

В свою очередь, руководитель миссии Международного валютного фонда по Азербайджану Наталья Тамириса рассказала об итогах виртуальной миссии, проведенной специалистами Фонда в феврале, и представила информацию об этом министру экономики.

По итогам встречи, стороны обсудили итоги деятельности миссии, реальный сектор экономики, прогнозы развития ненефтяного сектора, шаги и инициативы по поддержке экономического роста Азербайджана и вопросы налоговой политики в соответствии с новыми вызовами, в том числе меры по усилению прозрачности.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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