Всемирный банк планирует выделить кредит Азербайджану в рамках нового дорожного проекта

Финансы 15 февраля 2021 14:43 (UTC+04:00)
Всемирный банк планирует выделить кредит Азербайджану в рамках нового дорожного проекта
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