ЕБРР ведет диалог с Туркменистаном о потенциальном участии в государственных проектах

Финансы 15 февраля 2021 16:47 (UTC+04:00)
ЕБРР ведет диалог с Туркменистаном о потенциальном участии в государственных проектах
Корреспондент Trend принял участие в Global Festival of Journalism в Индии (ФОТО)
Корреспондент Trend принял участие в Global Festival of Journalism в Индии (ФОТО)
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В азербайджанский музей передана военная форма шехида Худаяра Юсифзаде
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