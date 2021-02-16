Биткоин вновь побил исторический рекорд

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь побила исторический рекорд, превысив 49,7 тысячи долларов и вплотную подобравшись к психологической отметке 50 тысяч долларов. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 7.22 мск биткоин дорожал на 5,43% — до 49 605 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 7.22 мск биткоин рос в цене на 5,74% — до 49 541 долларов. Минутами ранее показатель поднимался до отметки 49 998 долларов. Динамика приводится за сутки.

В воскресенье биткоин достигал отметки в 49 707 доллара, однако затем его стоимость начала снижаться, он просел на 8%.