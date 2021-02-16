Стоимость биткойна превысила $50 тыс.

Биткойн в ходе торговой сессии рос на 5,65% и в пике достигал $50,645 тыс. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, цена криптовалюты обновила исторический максимум.