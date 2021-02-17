Манат укрепился к евро и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0553 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 17 февраля 2021 г.: 16 февраля 2021 г.: 17 января 2021 г.: 17 февраля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0553 2,0641 2,0652 1,8425 -0,0088 -0,0099 0,2128 1 российский рубль 0,0231 0,0232 0,0232 0,0267 -0,0001 -0,0001 -0,0036 1 турецкая лира 0,2429 0,2442 0,2306 0,2809 -0,0013 0,0123 -0,0380 1 австралийский доллар 1,3177 1,3257 1,32 1,1433 -0,0080 -0,0023 0,1744 1 аргентинский песо 0,0192 0,0192 0,0198 0,0277 0 -0,0006 -0,0085 1 белорусский рубль 0,6592 0,656 0,6624 0,7737 0,0032 -0,0032 -0,1145 1 бразильский реал 0,3161 0,3161 0,3267 0,3961 0 -0,0106 -0,0800 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1157 0,1179 0,1124 0,1144 -0,0022 0,0033 0,0013 100 южнокорейских вон 0,1534 0,1547 0,1548 0,1437 -0,0013 -0,0014 0,0097 1 чешская крона 0,0795 0,0804 0,079 0,074 -0,0009 0,0005 0,0055 100 чилийских песо 0,2366 0,2363 0,2334 0,2148 0,0003 0,0032 0,0218 1 китайский юань 0,2632 0,2632 0,2628 0,2437 0 0,0004 0,0195 1 датская крона 0,2764 0,2775 0,2776 0,2466 -0,0011 -0,0012 0,0298 1 грузинский лари 0,5159 0,5165 0,5164 0,5935 -0,0006 -0,0005 -0,0776 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2189 0 0 0,0004 1 индийская рупия 0,0233 0,0234 0,0233 0,0238 -0,0001 0 -0,0005 1 британский фунт стерлингов 2,3612 2,3707 2,3259 2,2174 -0,0095 0,0353 0,1438 100 индонезийских рупий 0,0121 0,0122 0,0121 0,0124 -0,0001 0 -0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2047 0,2056 0,2044 0,175 -0,0009 0,0003 0,0297 1 швейцарский франк 1,9032 1,9122 1,9134 1,7305 -0,0090 -0,0102 0,1727 1 израильский шекель 0,5248 0,5241 0,5338 0,4957 0,0007 -0,0090 0,0291 1 канадский доллар 1,339 1,3475 1,3437 1,2842 -0,0085 -0,0047 0,0548 1 кувейтский динар 5,6241 5,623 5,6067 5,5774 0,0011 0,0174 0,0467 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,0041 0,0045 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0203 0,0201 0,0204 0,0242 0,0002 -0,0001 -0,0039 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1125 0,1124 0,1124 -0,0001 0 0 1 малайзийский ринггит 0,4211 0,4217 0,4213 0,4107 -0,0006 -0,0002 0,0104 1 мексиканский песо 0,0842 0,0853 0,086 0,0917 -0,0011 -0,0018 -0,0075 1 молдавская лея 0,0983 0,0981 0,0984 0,0965 0,0002 -0,0001 0,0018 1 египетский фунт 0,1087 0,109 0,1082 0,1083 -0,0003 0,0005 0,0004 1 норвежская крона 0,2008 0,2032 0,2004 0,184 -0,0024 0,0004 0,0168 100 узбекских сомов 0,0162 0,0161 0,0163 0,0178 0,0001 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4564 0,4602 0,4544 0,4336 -0,0038 0,0020 0,0228 1 сингапурский доллар 1,2799 1,2852 1,2824 1,2232 -0,0053 -0,0025 0,0567 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4532 0,4532 0 0 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4551 2,4493 2,4509 2,3248 0,0058 0,0042 0,1303 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0607 0,0607 0,0567 0 0 0,0040 1 таджикский сомони 0,1505 0,1505 0,1506 0,1753 0 -0,0001 -0,0248 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0609 0,0612 0,0605 0,0696 -0,0003 0,0004 -0,0087 100 японских иен 1,6046 1,6094 1,6379 1,5478 -0,0048 -0,0333 0,0568 1 новозеландский доллар 1,2237 1,2345 1,2243 1,093 -0,0108 -0,0006 0,1307

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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