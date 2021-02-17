Манат укрепился к евро и лире

Финансы 17 февраля 2021 09:40 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0553 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

17 февраля 2021 г.:

16 февраля 2021 г.:

17 января 2021 г.:

17 февраля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0553

2,0641

2,0652

1,8425

-0,0088

-0,0099

0,2128

1 российский рубль

0,0231

0,0232

0,0232

0,0267

-0,0001

-0,0001

-0,0036

1 турецкая лира

0,2429

0,2442

0,2306

0,2809

-0,0013

0,0123

-0,0380

1 австралийский доллар

1,3177

1,3257

1,32

1,1433

-0,0080

-0,0023

0,1744

1 аргентинский песо

0,0192

0,0192

0,0198

0,0277

0

-0,0006

-0,0085

1 белорусский рубль

0,6592

0,656

0,6624

0,7737

0,0032

-0,0032

-0,1145

1 бразильский реал

0,3161

0,3161

0,3267

0,3961

0

-0,0106

-0,0800

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1157

0,1179

0,1124

0,1144

-0,0022

0,0033

0,0013

100 южнокорейских вон

0,1534

0,1547

0,1548

0,1437

-0,0013

-0,0014

0,0097

1 чешская крона

0,0795

0,0804

0,079

0,074

-0,0009

0,0005

0,0055

100 чилийских песо

0,2366

0,2363

0,2334

0,2148

0,0003

0,0032

0,0218

1 китайский юань

0,2632

0,2632

0,2628

0,2437

0

0,0004

0,0195

1 датская крона

0,2764

0,2775

0,2776

0,2466

-0,0011

-0,0012

0,0298

1 грузинский лари

0,5159

0,5165

0,5164

0,5935

-0,0006

-0,0005

-0,0776

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2189

0

0

0,0004

1 индийская рупия

0,0233

0,0234

0,0233

0,0238

-0,0001

0

-0,0005

1 британский фунт стерлингов

2,3612

2,3707

2,3259

2,2174

-0,0095

0,0353

0,1438

100 индонезийских рупий

0,0121

0,0122

0,0121

0,0124

-0,0001

0

-0,0003

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2047

0,2056

0,2044

0,175

-0,0009

0,0003

0,0297

1 швейцарский франк

1,9032

1,9122

1,9134

1,7305

-0,0090

-0,0102

0,1727

1 израильский шекель

0,5248

0,5241

0,5338

0,4957

0,0007

-0,0090

0,0291

1 канадский доллар

1,339

1,3475

1,3437

1,2842

-0,0085

-0,0047

0,0548

1 кувейтский динар

5,6241

5,623

5,6067

5,5774

0,0011

0,0174

0,0467

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,0041

0,0045

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,0203

0,0201

0,0204

0,0242

0,0002

-0,0001

-0,0039

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1125

0,1124

0,1124

-0,0001

0

0

1 малайзийский ринггит

0,4211

0,4217

0,4213

0,4107

-0,0006

-0,0002

0,0104

1 мексиканский песо

0,0842

0,0853

0,086

0,0917

-0,0011

-0,0018

-0,0075

1 молдавская лея

0,0983

0,0981

0,0984

0,0965

0,0002

-0,0001

0,0018

1 египетский фунт

0,1087

0,109

0,1082

0,1083

-0,0003

0,0005

0,0004

1 норвежская крона

0,2008

0,2032

0,2004

0,184

-0,0024

0,0004

0,0168

100 узбекских сомов

0,0162

0,0161

0,0163

0,0178

0,0001

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4564

0,4602

0,4544

0,4336

-0,0038

0,0020

0,0228

1 сингапурский доллар

1,2799

1,2852

1,2824

1,2232

-0,0053

-0,0025

0,0567

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4532

0,4532

0

0

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4551

2,4493

2,4509

2,3248

0,0058

0,0042

0,1303

1 тайваньский доллар

0,0607

0,0607

0,0607

0,0567

0

0

0,0040

1 таджикский сомони

0,1505

0,1505

0,1506

0,1753

0

-0,0001

-0,0248

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0609

0,0612

0,0605

0,0696

-0,0003

0,0004

-0,0087

100 японских иен

1,6046

1,6094

1,6379

1,5478

-0,0048

-0,0333

0,0568

1 новозеландский доллар

1,2237

1,2345

1,2243

1,093

-0,0108

-0,0006

0,1307

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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