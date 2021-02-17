Манат укрепился к евро и лире
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0553 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
17 февраля 2021 г.:
|
16 февраля 2021 г.:
|
17 января 2021 г.:
|
17 февраля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0553
|
2,0641
|
2,0652
|
1,8425
|
-0,0088
|
-0,0099
|
0,2128
|
1 российский рубль
|
0,0231
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0267
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0036
|
1 турецкая лира
|
0,2429
|
0,2442
|
0,2306
|
0,2809
|
-0,0013
|
0,0123
|
-0,0380
|
1 австралийский доллар
|
1,3177
|
1,3257
|
1,32
|
1,1433
|
-0,0080
|
-0,0023
|
0,1744
|
1 аргентинский песо
|
0,0192
|
0,0192
|
0,0198
|
0,0277
|
0
|
-0,0006
|
-0,0085
|
1 белорусский рубль
|
0,6592
|
0,656
|
0,6624
|
0,7737
|
0,0032
|
-0,0032
|
-0,1145
|
1 бразильский реал
|
0,3161
|
0,3161
|
0,3267
|
0,3961
|
0
|
-0,0106
|
-0,0800
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1157
|
0,1179
|
0,1124
|
0,1144
|
-0,0022
|
0,0033
|
0,0013
|
100 южнокорейских вон
|
0,1534
|
0,1547
|
0,1548
|
0,1437
|
-0,0013
|
-0,0014
|
0,0097
|
1 чешская крона
|
0,0795
|
0,0804
|
0,079
|
0,074
|
-0,0009
|
0,0005
|
0,0055
|
100 чилийских песо
|
0,2366
|
0,2363
|
0,2334
|
0,2148
|
0,0003
|
0,0032
|
0,0218
|
1 китайский юань
|
0,2632
|
0,2632
|
0,2628
|
0,2437
|
0
|
0,0004
|
0,0195
|
1 датская крона
|
0,2764
|
0,2775
|
0,2776
|
0,2466
|
-0,0011
|
-0,0012
|
0,0298
|
1 грузинский лари
|
0,5159
|
0,5165
|
0,5164
|
0,5935
|
-0,0006
|
-0,0005
|
-0,0776
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2189
|
0
|
0
|
0,0004
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0234
|
0,0233
|
0,0238
|
-0,0001
|
0
|
-0,0005
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3612
|
2,3707
|
2,3259
|
2,2174
|
-0,0095
|
0,0353
|
0,1438
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,0122
|
0,0121
|
0,0124
|
-0,0001
|
0
|
-0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2047
|
0,2056
|
0,2044
|
0,175
|
-0,0009
|
0,0003
|
0,0297
|
1 швейцарский франк
|
1,9032
|
1,9122
|
1,9134
|
1,7305
|
-0,0090
|
-0,0102
|
0,1727
|
1 израильский шекель
|
0,5248
|
0,5241
|
0,5338
|
0,4957
|
0,0007
|
-0,0090
|
0,0291
|
1 канадский доллар
|
1,339
|
1,3475
|
1,3437
|
1,2842
|
-0,0085
|
-0,0047
|
0,0548
|
1 кувейтский динар
|
5,6241
|
5,623
|
5,6067
|
5,5774
|
0,0011
|
0,0174
|
0,0467
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0045
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0203
|
0,0201
|
0,0204
|
0,0242
|
0,0002
|
-0,0001
|
-0,0039
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1125
|
0,1124
|
0,1124
|
-0,0001
|
0
|
0
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4211
|
0,4217
|
0,4213
|
0,4107
|
-0,0006
|
-0,0002
|
0,0104
|
1 мексиканский песо
|
0,0842
|
0,0853
|
0,086
|
0,0917
|
-0,0011
|
-0,0018
|
-0,0075
|
1 молдавская лея
|
0,0983
|
0,0981
|
0,0984
|
0,0965
|
0,0002
|
-0,0001
|
0,0018
|
1 египетский фунт
|
0,1087
|
0,109
|
0,1082
|
0,1083
|
-0,0003
|
0,0005
|
0,0004
|
1 норвежская крона
|
0,2008
|
0,2032
|
0,2004
|
0,184
|
-0,0024
|
0,0004
|
0,0168
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0161
|
0,0163
|
0,0178
|
0,0001
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4564
|
0,4602
|
0,4544
|
0,4336
|
-0,0038
|
0,0020
|
0,0228
|
1 сингапурский доллар
|
1,2799
|
1,2852
|
1,2824
|
1,2232
|
-0,0053
|
-0,0025
|
0,0567
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4532
|
0
|
0
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4551
|
2,4493
|
2,4509
|
2,3248
|
0,0058
|
0,0042
|
0,1303
|
1 тайваньский доллар
|
0,0607
|
0,0607
|
0,0607
|
0,0567
|
0
|
0
|
0,0040
|
1 таджикский сомони
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1506
|
0,1753
|
0
|
-0,0001
|
-0,0248
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0609
|
0,0612
|
0,0605
|
0,0696
|
-0,0003
|
0,0004
|
-0,0087
|
100 японских иен
|
1,6046
|
1,6094
|
1,6379
|
1,5478
|
-0,0048
|
-0,0333
|
0,0568
|
1 новозеландский доллар
|
1,2237
|
1,2345
|
1,2243
|
1,093
|
-0,0108
|
-0,0006
|
0,1307
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni