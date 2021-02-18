Стоимость биткоина впервые достигла $52 тыс.

Биткоин в ходе торговой сессии рос на 6,25% и в пике достигал $52,232 тыс. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk на 23:35 (GMT+4).

Таким образом, цена криптовалюты обновила исторический максимум.