Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0468 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 18 февраля 2021 г.: 17 февраля 2021 г.: 18 января 2021 г.: 18 февраля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0468 2,0553 2,0516 1,8412 -0,0085 -0,0048 0,2056 1 российский рубль 0,0231 0,0231 0,0231 0,0268 0 0 -0,0037 1 турецкая лира 0,2436 0,2429 0,2276 0,2808 0,0007 0,0160 -0,0372 1 австралийский доллар 1,3184 1,3177 1,3063 1,1377 0,0007 0,0121 0,1807 1 аргентинский песо 0,0191 0,0192 0,0198 0,0276 -0,0001 -0,0007 -0,0085 1 белорусский рубль 0,6562 0,6592 0,666 0,7729 -0,0030 -0,0098 -0,1167 1 бразильский реал 0,3141 0,3161 0,3208 0,3928 -0,0020 -0,0067 -0,0787 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,116 0,1157 0,1115 0,1131 0,0003 0,0045 0,0029 100 южнокорейских вон 0,1537 0,1534 0,1537 0,143 0,0003 0 0,0107 1 чешская крона 0,0792 0,0795 0,0784 0,0741 -0,0003 0,0008 0,0051 100 чилийских песо 0,2378 0,2366 0,2317 0,2143 0,0012 0,0061 0,0235 1 китайский юань 0,2635 0,2632 0,262 0,2431 0,0003 0,0015 0,0204 1 датская крона 0,2752 0,2764 0,2758 0,2465 -0,0012 -0,0006 0,0287 1 грузинский лари 0,5146 0,5159 0,5161 0,5925 -0,0013 -0,0015 -0,0779 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2189 0 0 0,0004 1 индийская рупия 0,0234 0,0233 0,0232 0,0238 0,0001 0,0002 -0,0004 1 британский фунт стерлингов 2,3552 2,3612 2,3056 2,2092 -0,0060 0,0496 0,1460 100 индонезийских рупий 0,0121 0,0121 0,0121 0,0124 0 0 -0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2042 0,2047 0,2022 0,175 -0,0005 0,0020 0,0292 1 швейцарский франк 1,8915 1,9032 1,906 1,7335 -0,0117 -0,0145 0,1580 1 израильский шекель 0,5208 0,5248 0,5206 0,4971 -0,0040 0,0002 0,0237 1 канадский доллар 1,3381 1,339 1,3303 1,2834 -0,0009 0,0078 0,0547 1 кувейтский динар 5,6201 5,6241 5,6075 5,5774 -0,0040 0,0126 0,0427 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,004 0,0045 0 0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0203 0,0203 0,0204 0,0243 0 -0,0001 -0,0040 100 ливанских фунтов 0,1121 0,1124 0,1122 0,1123 -0,0003 -0,0001 -0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4209 0,4211 0,4199 0,4097 -0,0002 0,0010 0,0112 1 мексиканский песо 0,084 0,0842 0,0856 0,0914 -0,0002 -0,0016 -0,0074 1 молдавская лея 0,098 0,0983 0,0983 0,0964 -0,0003 -0,0003 0,0016 1 египетский фунт 0,1087 0,1087 0,1085 0,1083 0 0,0002 0,0004 1 норвежская крона 0,2 0,2008 0,1981 0,1831 -0,0008 0,0019 0,0169 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0163 0,0178 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4556 0,4564 0,4522 0,4319 -0,0008 0,0034 0,0237 1 сингапурский доллар 1,2801 1,2799 1,2754 1,2227 0,0002 0,0047 0,0574 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4532 0,4532 0 0 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,445 2,4551 2,4487 2,3251 -0,0101 -0,0037 0,1199 1 тайваньский доллар 0,0608 0,0607 0,0607 0,0566 0,0001 0,0001 0,0042 1 таджикский сомони 0,1505 0,1505 0,1506 0,1753 0 -0,0001 -0,0248 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0612 0,0609 0,0604 0,0694 0,0003 0,0008 -0,0082 100 японских иен 1,6061 1,6046 1,6386 1,549 0,0015 -0,0325 0,0571 1 новозеландский доллар 1,222 1,2237 1,2108 1,091 -0,0017 0,0112 0,1310

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni