Манат укрепился к евро и стабилен к рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0468 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
18 февраля 2021 г.:
|
17 февраля 2021 г.:
|
18 января 2021 г.:
|
18 февраля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0468
|
2,0553
|
2,0516
|
1,8412
|
-0,0085
|
-0,0048
|
0,2056
|
1 российский рубль
|
0,0231
|
0,0231
|
0,0231
|
0,0268
|
0
|
0
|
-0,0037
|
1 турецкая лира
|
0,2436
|
0,2429
|
0,2276
|
0,2808
|
0,0007
|
0,0160
|
-0,0372
|
1 австралийский доллар
|
1,3184
|
1,3177
|
1,3063
|
1,1377
|
0,0007
|
0,0121
|
0,1807
|
1 аргентинский песо
|
0,0191
|
0,0192
|
0,0198
|
0,0276
|
-0,0001
|
-0,0007
|
-0,0085
|
1 белорусский рубль
|
0,6562
|
0,6592
|
0,666
|
0,7729
|
-0,0030
|
-0,0098
|
-0,1167
|
1 бразильский реал
|
0,3141
|
0,3161
|
0,3208
|
0,3928
|
-0,0020
|
-0,0067
|
-0,0787
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,116
|
0,1157
|
0,1115
|
0,1131
|
0,0003
|
0,0045
|
0,0029
|
100 южнокорейских вон
|
0,1537
|
0,1534
|
0,1537
|
0,143
|
0,0003
|
0
|
0,0107
|
1 чешская крона
|
0,0792
|
0,0795
|
0,0784
|
0,0741
|
-0,0003
|
0,0008
|
0,0051
|
100 чилийских песо
|
0,2378
|
0,2366
|
0,2317
|
0,2143
|
0,0012
|
0,0061
|
0,0235
|
1 китайский юань
|
0,2635
|
0,2632
|
0,262
|
0,2431
|
0,0003
|
0,0015
|
0,0204
|
1 датская крона
|
0,2752
|
0,2764
|
0,2758
|
0,2465
|
-0,0012
|
-0,0006
|
0,0287
|
1 грузинский лари
|
0,5146
|
0,5159
|
0,5161
|
0,5925
|
-0,0013
|
-0,0015
|
-0,0779
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2189
|
0
|
0
|
0,0004
|
1 индийская рупия
|
0,0234
|
0,0233
|
0,0232
|
0,0238
|
0,0001
|
0,0002
|
-0,0004
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3552
|
2,3612
|
2,3056
|
2,2092
|
-0,0060
|
0,0496
|
0,1460
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,0121
|
0,0121
|
0,0124
|
0
|
0
|
-0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2042
|
0,2047
|
0,2022
|
0,175
|
-0,0005
|
0,0020
|
0,0292
|
1 швейцарский франк
|
1,8915
|
1,9032
|
1,906
|
1,7335
|
-0,0117
|
-0,0145
|
0,1580
|
1 израильский шекель
|
0,5208
|
0,5248
|
0,5206
|
0,4971
|
-0,0040
|
0,0002
|
0,0237
|
1 канадский доллар
|
1,3381
|
1,339
|
1,3303
|
1,2834
|
-0,0009
|
0,0078
|
0,0547
|
1 кувейтский динар
|
5,6201
|
5,6241
|
5,6075
|
5,5774
|
-0,0040
|
0,0126
|
0,0427
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,004
|
0,0045
|
0
|
0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0203
|
0,0203
|
0,0204
|
0,0243
|
0
|
-0,0001
|
-0,0040
|
100 ливанских фунтов
|
0,1121
|
0,1124
|
0,1122
|
0,1123
|
-0,0003
|
-0,0001
|
-0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4209
|
0,4211
|
0,4199
|
0,4097
|
-0,0002
|
0,0010
|
0,0112
|
1 мексиканский песо
|
0,084
|
0,0842
|
0,0856
|
0,0914
|
-0,0002
|
-0,0016
|
-0,0074
|
1 молдавская лея
|
0,098
|
0,0983
|
0,0983
|
0,0964
|
-0,0003
|
-0,0003
|
0,0016
|
1 египетский фунт
|
0,1087
|
0,1087
|
0,1085
|
0,1083
|
0
|
0,0002
|
0,0004
|
1 норвежская крона
|
0,2
|
0,2008
|
0,1981
|
0,1831
|
-0,0008
|
0,0019
|
0,0169
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0163
|
0,0178
|
0
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4556
|
0,4564
|
0,4522
|
0,4319
|
-0,0008
|
0,0034
|
0,0237
|
1 сингапурский доллар
|
1,2801
|
1,2799
|
1,2754
|
1,2227
|
0,0002
|
0,0047
|
0,0574
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4532
|
0
|
0
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,445
|
2,4551
|
2,4487
|
2,3251
|
-0,0101
|
-0,0037
|
0,1199
|
1 тайваньский доллар
|
0,0608
|
0,0607
|
0,0607
|
0,0566
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0042
|
1 таджикский сомони
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1506
|
0,1753
|
0
|
-0,0001
|
-0,0248
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0612
|
0,0609
|
0,0604
|
0,0694
|
0,0003
|
0,0008
|
-0,0082
|
100 японских иен
|
1,6061
|
1,6046
|
1,6386
|
1,549
|
0,0015
|
-0,0325
|
0,0571
|
1 новозеландский доллар
|
1,222
|
1,2237
|
1,2108
|
1,091
|
-0,0017
|
0,0112
|
0,1310
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni