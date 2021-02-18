Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

Финансы 18 февраля 2021 09:43 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0468 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

18 февраля 2021 г.:

17 февраля 2021 г.:

18 января 2021 г.:

18 февраля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0468

2,0553

2,0516

1,8412

-0,0085

-0,0048

0,2056

1 российский рубль

0,0231

0,0231

0,0231

0,0268

0

0

-0,0037

1 турецкая лира

0,2436

0,2429

0,2276

0,2808

0,0007

0,0160

-0,0372

1 австралийский доллар

1,3184

1,3177

1,3063

1,1377

0,0007

0,0121

0,1807

1 аргентинский песо

0,0191

0,0192

0,0198

0,0276

-0,0001

-0,0007

-0,0085

1 белорусский рубль

0,6562

0,6592

0,666

0,7729

-0,0030

-0,0098

-0,1167

1 бразильский реал

0,3141

0,3161

0,3208

0,3928

-0,0020

-0,0067

-0,0787

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,116

0,1157

0,1115

0,1131

0,0003

0,0045

0,0029

100 южнокорейских вон

0,1537

0,1534

0,1537

0,143

0,0003

0

0,0107

1 чешская крона

0,0792

0,0795

0,0784

0,0741

-0,0003

0,0008

0,0051

100 чилийских песо

0,2378

0,2366

0,2317

0,2143

0,0012

0,0061

0,0235

1 китайский юань

0,2635

0,2632

0,262

0,2431

0,0003

0,0015

0,0204

1 датская крона

0,2752

0,2764

0,2758

0,2465

-0,0012

-0,0006

0,0287

1 грузинский лари

0,5146

0,5159

0,5161

0,5925

-0,0013

-0,0015

-0,0779

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2189

0

0

0,0004

1 индийская рупия

0,0234

0,0233

0,0232

0,0238

0,0001

0,0002

-0,0004

1 британский фунт стерлингов

2,3552

2,3612

2,3056

2,2092

-0,0060

0,0496

0,1460

100 индонезийских рупий

0,0121

0,0121

0,0121

0,0124

0

0

-0,0003

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2042

0,2047

0,2022

0,175

-0,0005

0,0020

0,0292

1 швейцарский франк

1,8915

1,9032

1,906

1,7335

-0,0117

-0,0145

0,1580

1 израильский шекель

0,5208

0,5248

0,5206

0,4971

-0,0040

0,0002

0,0237

1 канадский доллар

1,3381

1,339

1,3303

1,2834

-0,0009

0,0078

0,0547

1 кувейтский динар

5,6201

5,6241

5,6075

5,5774

-0,0040

0,0126

0,0427

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,004

0,0045

0

0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,0203

0,0203

0,0204

0,0243

0

-0,0001

-0,0040

100 ливанских фунтов

0,1121

0,1124

0,1122

0,1123

-0,0003

-0,0001

-0,0002

1 малайзийский ринггит

0,4209

0,4211

0,4199

0,4097

-0,0002

0,0010

0,0112

1 мексиканский песо

0,084

0,0842

0,0856

0,0914

-0,0002

-0,0016

-0,0074

1 молдавская лея

0,098

0,0983

0,0983

0,0964

-0,0003

-0,0003

0,0016

1 египетский фунт

0,1087

0,1087

0,1085

0,1083

0

0,0002

0,0004

1 норвежская крона

0,2

0,2008

0,1981

0,1831

-0,0008

0,0019

0,0169

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0163

0,0178

0

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4556

0,4564

0,4522

0,4319

-0,0008

0,0034

0,0237

1 сингапурский доллар

1,2801

1,2799

1,2754

1,2227

0,0002

0,0047

0,0574

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4532

0,4532

0

0

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,445

2,4551

2,4487

2,3251

-0,0101

-0,0037

0,1199

1 тайваньский доллар

0,0608

0,0607

0,0607

0,0566

0,0001

0,0001

0,0042

1 таджикский сомони

0,1505

0,1505

0,1506

0,1753

0

-0,0001

-0,0248

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0612

0,0609

0,0604

0,0694

0,0003

0,0008

-0,0082

100 японских иен

1,6061

1,6046

1,6386

1,549

0,0015

-0,0325

0,0571

1 новозеландский доллар

1,222

1,2237

1,2108

1,091

-0,0017

0,0112

0,1310

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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