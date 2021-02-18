В Азербайджане за последние 3 года пенсии выросли на 82%

БАКУ /Trend/ - За последние 3 года минимальный размер пенсий в Азербайджане увеличился на 82%, составив 200 манатов, а среднемесячная сумма пенсии выросла на 43% и достигла 298 манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Кроме того, увеличилась на 40 % среднемесячная сумма пенсии по старости и составила 328 манатов, на 49% среднемесячная сумма пенсии по инвалидности – до 261 манатов, на 46% среднемесячная сумма пенсии в связи с потерей кормильца – до 240 манатов.

За последние 3 года среднемесячная сумма пособий выросла на 95%, а максимальная сумма увеличилась на 65%, достигнув 119 и 150 манатов соответственно. Максимальная сумма пенсии выросла на 54% – с 1300 до 2000 манатов.

Среднемесячная сумма адресной государственной социальной помощи была увеличена на 61% на семью и достигла 240 манатов.

В целом, ежегодные расходы по пособиям, пенсиям, адресной социальной помощи из бюджета возросли на 97% – с 588 млн манатов до 1 млрд 156 млн манатов.

В основе этого роста стоит растущий из года в год критерий нуждаемости. Уровень критерия нуждаемости в 2018-2020 гг. увеличился с 116 до 160 манатов (рост на 36%). За указанный период сумма прожиточного минимума также была повышена на 23% и доведена с 155 до 190 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)