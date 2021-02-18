Банки Азербайджана существенно сокращают спрос на инвалюту

Финансы 18 февраля 2021 14:27 (UTC+04:00)
Банки Азербайджана существенно сокращают спрос на инвалюту

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) на валютном аукционе, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) 18 февраля 2021 года, реализовал банкам 46,9 миллионов долларов США, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА.

Спрос со стороны банков на аукционе по сравнению с предыдущим показателем сократился на 14,7 процентов и был полностью обеспечен.

По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 AZN/USD.

Отметим, что 10 марта 2020 года был проведен первый за долгое время валютный аукцион с участием Госнефтефонда Азербайджана, в ходе которого азербайджанские банки приобрели 323,2 миллиона долларов.

К проведению валютных аукционов посредством односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года. В марте 2020 года было решено проводить внеочередные валютные аукционы в связи с возросшим спросом населения на иностранную валюту на фоне провала сделки ОПЕК+, повлекшего за собой резкое падение цен на нефть.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter:@jafarov_zeyni

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