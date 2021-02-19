Манат укрепился к рублю и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0551 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 19 февраля 2021 г.: 18 февраля 2021 г.: 19 января 2021 г.: 19 февраля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0551 2,0468 2,0562 1,8355 0,0083 -0,0011 0,2196 1 российский рубль 0,023 0,0231 0,023 0,0266 -0,0001 0 -0,0036 1 турецкая лира 0,2435 0,2436 0,2277 0,2801 -0,0001 0,0158 -0,0366 1 австралийский доллар 1,3197 1,3184 1,3109 1,1382 0,0013 0,0088 0,1815 1 аргентинский песо 0,0191 0,0191 0,0198 0,0276 0 -0,0007 -0,0085 1 белорусский рубль 0,6564 0,6562 0,666 0,7715 0,0002 -0,0096 -0,1151 1 бразильский реал 0,313 0,3141 0,3209 0,3897 -0,0011 -0,0079 -0,0767 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1162 0,116 0,1125 0,1135 0,0002 0,0037 0,0027 100 южнокорейских вон 0,1534 0,1537 0,1544 0,1427 -0,0003 -0,0010 0,0107 1 чешская крона 0,0793 0,0792 0,0787 0,0735 0,0001 0,0006 0,0058 100 чилийских песо 0,2386 0,2378 0,2317 0,2133 0,0008 0,0069 0,0253 1 китайский юань 0,2627 0,2635 0,2621 0,2427 -0,0008 0,0006 0,0200 1 датская крона 0,2764 0,2752 0,2764 0,2457 0,0012 0 0,0307 1 грузинский лари 0,5144 0,5146 0,5159 0,5954 -0,0002 -0,0015 -0,0810 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2188 0 0 0,0005 1 индийская рупия 0,0234 0,0234 0,0232 0,0238 0 0,0002 -0,0004 1 британский фунт стерлингов 2,3729 2,3552 2,3125 2,2103 0,0177 0,0604 0,1626 100 индонезийских рупий 0,0121 0,0121 0,0121 0,0124 0 0 -0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2045 0,2042 0,203 0,1738 0,0003 0,0015 0,0307 1 швейцарский франк 1,8959 1,8915 1,9081 1,7288 0,0044 -0,0122 0,1671 1 израильский шекель 0,5198 0,5208 0,526 0,4968 -0,0010 -0,0062 0,0230 1 канадский доллар 1,3378 1,3381 1,3358 1,2833 -0,0003 0,0020 0,0545 1 кувейтский динар 5,6164 5,6201 5,6043 5,5774 -0,0037 0,0121 0,0390 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,004 0,0045 0 0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0203 0,0203 0,0204 0,0243 0 -0,0001 -0,0040 100 ливанских фунтов 0,1122 0,1121 0,1125 0,1122 0,0001 -0,0003 0 1 малайзийский ринггит 0,4204 0,4209 0,4199 0,4087 -0,0005 0,0005 0,0117 1 мексиканский песо 0,0835 0,084 0,0864 0,0915 -0,0005 -0,0029 -0,0080 1 молдавская лея 0,0975 0,098 0,0982 0,0962 -0,0005 -0,0007 0,0013 1 египетский фунт 0,1084 0,1087 0,1081 0,1088 -0,0003 0,0003 -0,0004 1 норвежская крона 0,2004 0,2 0,1985 0,1824 0,0004 0,0019 0,0180 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0163 0,0178 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4578 0,4556 0,454 0,4296 0,0022 0,0038 0,0282 1 сингапурский доллар 1,2803 1,2801 1,2787 1,2217 0,0002 0,0016 0,0586 1 саудовский риал 0,4533 0,4532 0,4532 0,4532 0,0001 0,0001 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4471 2,445 2,4487 2,3237 0,0021 -0,0016 0,1234 1 тайваньский доллар 0,0608 0,0608 0,0607 0,0564 0 0,0001 0,0044 1 таджикский сомони 0,1505 0,1505 0,1506 0,1753 0 -0,0001 -0,0248 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0611 0,0612 0,0601 0,0698 -0,0001 0,0010 -0,0087 100 японских иен 1,6087 1,6061 1,6346 1,545 0,0026 -0,0259 0,0637 1 новозеландский доллар 1,2265 1,222 1,2122 1,0867 0,0045 0,0143 0,1398

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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