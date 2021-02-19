Манат укрепился к рублю и лире

Финансы 19 февраля 2021 09:52 (UTC+04:00)
Манат укрепился к рублю и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0551 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

19 февраля 2021 г.:

18 февраля 2021 г.:

19 января 2021 г.:

19 февраля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0551

2,0468

2,0562

1,8355

0,0083

-0,0011

0,2196

1 российский рубль

0,023

0,0231

0,023

0,0266

-0,0001

0

-0,0036

1 турецкая лира

0,2435

0,2436

0,2277

0,2801

-0,0001

0,0158

-0,0366

1 австралийский доллар

1,3197

1,3184

1,3109

1,1382

0,0013

0,0088

0,1815

1 аргентинский песо

0,0191

0,0191

0,0198

0,0276

0

-0,0007

-0,0085

1 белорусский рубль

0,6564

0,6562

0,666

0,7715

0,0002

-0,0096

-0,1151

1 бразильский реал

0,313

0,3141

0,3209

0,3897

-0,0011

-0,0079

-0,0767

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1162

0,116

0,1125

0,1135

0,0002

0,0037

0,0027

100 южнокорейских вон

0,1534

0,1537

0,1544

0,1427

-0,0003

-0,0010

0,0107

1 чешская крона

0,0793

0,0792

0,0787

0,0735

0,0001

0,0006

0,0058

100 чилийских песо

0,2386

0,2378

0,2317

0,2133

0,0008

0,0069

0,0253

1 китайский юань

0,2627

0,2635

0,2621

0,2427

-0,0008

0,0006

0,0200

1 датская крона

0,2764

0,2752

0,2764

0,2457

0,0012

0

0,0307

1 грузинский лари

0,5144

0,5146

0,5159

0,5954

-0,0002

-0,0015

-0,0810

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2188

0

0

0,0005

1 индийская рупия

0,0234

0,0234

0,0232

0,0238

0

0,0002

-0,0004

1 британский фунт стерлингов

2,3729

2,3552

2,3125

2,2103

0,0177

0,0604

0,1626

100 индонезийских рупий

0,0121

0,0121

0,0121

0,0124

0

0

-0,0003

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2045

0,2042

0,203

0,1738

0,0003

0,0015

0,0307

1 швейцарский франк

1,8959

1,8915

1,9081

1,7288

0,0044

-0,0122

0,1671

1 израильский шекель

0,5198

0,5208

0,526

0,4968

-0,0010

-0,0062

0,0230

1 канадский доллар

1,3378

1,3381

1,3358

1,2833

-0,0003

0,0020

0,0545

1 кувейтский динар

5,6164

5,6201

5,6043

5,5774

-0,0037

0,0121

0,0390

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,004

0,0045

0

0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,0203

0,0203

0,0204

0,0243

0

-0,0001

-0,0040

100 ливанских фунтов

0,1122

0,1121

0,1125

0,1122

0,0001

-0,0003

0

1 малайзийский ринггит

0,4204

0,4209

0,4199

0,4087

-0,0005

0,0005

0,0117

1 мексиканский песо

0,0835

0,084

0,0864

0,0915

-0,0005

-0,0029

-0,0080

1 молдавская лея

0,0975

0,098

0,0982

0,0962

-0,0005

-0,0007

0,0013

1 египетский фунт

0,1084

0,1087

0,1081

0,1088

-0,0003

0,0003

-0,0004

1 норвежская крона

0,2004

0,2

0,1985

0,1824

0,0004

0,0019

0,0180

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0163

0,0178

0

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4578

0,4556

0,454

0,4296

0,0022

0,0038

0,0282

1 сингапурский доллар

1,2803

1,2801

1,2787

1,2217

0,0002

0,0016

0,0586

1 саудовский риал

0,4533

0,4532

0,4532

0,4532

0,0001

0,0001

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4471

2,445

2,4487

2,3237

0,0021

-0,0016

0,1234

1 тайваньский доллар

0,0608

0,0608

0,0607

0,0564

0

0,0001

0,0044

1 таджикский сомони

0,1505

0,1505

0,1506

0,1753

0

-0,0001

-0,0248

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0611

0,0612

0,0601

0,0698

-0,0001

0,0010

-0,0087

100 японских иен

1,6087

1,6061

1,6346

1,545

0,0026

-0,0259

0,0637

1 новозеландский доллар

1,2265

1,222

1,2122

1,0867

0,0045

0,0143

0,1398

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter:@jafarov_zeyni

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