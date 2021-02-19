Манат укрепился к рублю и лире
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0551 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
19 февраля 2021 г.:
|
18 февраля 2021 г.:
|
19 января 2021 г.:
|
19 февраля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0551
|
2,0468
|
2,0562
|
1,8355
|
0,0083
|
-0,0011
|
0,2196
|
1 российский рубль
|
0,023
|
0,0231
|
0,023
|
0,0266
|
-0,0001
|
0
|
-0,0036
|
1 турецкая лира
|
0,2435
|
0,2436
|
0,2277
|
0,2801
|
-0,0001
|
0,0158
|
-0,0366
|
1 австралийский доллар
|
1,3197
|
1,3184
|
1,3109
|
1,1382
|
0,0013
|
0,0088
|
0,1815
|
1 аргентинский песо
|
0,0191
|
0,0191
|
0,0198
|
0,0276
|
0
|
-0,0007
|
-0,0085
|
1 белорусский рубль
|
0,6564
|
0,6562
|
0,666
|
0,7715
|
0,0002
|
-0,0096
|
-0,1151
|
1 бразильский реал
|
0,313
|
0,3141
|
0,3209
|
0,3897
|
-0,0011
|
-0,0079
|
-0,0767
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1162
|
0,116
|
0,1125
|
0,1135
|
0,0002
|
0,0037
|
0,0027
|
100 южнокорейских вон
|
0,1534
|
0,1537
|
0,1544
|
0,1427
|
-0,0003
|
-0,0010
|
0,0107
|
1 чешская крона
|
0,0793
|
0,0792
|
0,0787
|
0,0735
|
0,0001
|
0,0006
|
0,0058
|
100 чилийских песо
|
0,2386
|
0,2378
|
0,2317
|
0,2133
|
0,0008
|
0,0069
|
0,0253
|
1 китайский юань
|
0,2627
|
0,2635
|
0,2621
|
0,2427
|
-0,0008
|
0,0006
|
0,0200
|
1 датская крона
|
0,2764
|
0,2752
|
0,2764
|
0,2457
|
0,0012
|
0
|
0,0307
|
1 грузинский лари
|
0,5144
|
0,5146
|
0,5159
|
0,5954
|
-0,0002
|
-0,0015
|
-0,0810
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2188
|
0
|
0
|
0,0005
|
1 индийская рупия
|
0,0234
|
0,0234
|
0,0232
|
0,0238
|
0
|
0,0002
|
-0,0004
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3729
|
2,3552
|
2,3125
|
2,2103
|
0,0177
|
0,0604
|
0,1626
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,0121
|
0,0121
|
0,0124
|
0
|
0
|
-0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2045
|
0,2042
|
0,203
|
0,1738
|
0,0003
|
0,0015
|
0,0307
|
1 швейцарский франк
|
1,8959
|
1,8915
|
1,9081
|
1,7288
|
0,0044
|
-0,0122
|
0,1671
|
1 израильский шекель
|
0,5198
|
0,5208
|
0,526
|
0,4968
|
-0,0010
|
-0,0062
|
0,0230
|
1 канадский доллар
|
1,3378
|
1,3381
|
1,3358
|
1,2833
|
-0,0003
|
0,0020
|
0,0545
|
1 кувейтский динар
|
5,6164
|
5,6201
|
5,6043
|
5,5774
|
-0,0037
|
0,0121
|
0,0390
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,004
|
0,0045
|
0
|
0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0203
|
0,0203
|
0,0204
|
0,0243
|
0
|
-0,0001
|
-0,0040
|
100 ливанских фунтов
|
0,1122
|
0,1121
|
0,1125
|
0,1122
|
0,0001
|
-0,0003
|
0
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4204
|
0,4209
|
0,4199
|
0,4087
|
-0,0005
|
0,0005
|
0,0117
|
1 мексиканский песо
|
0,0835
|
0,084
|
0,0864
|
0,0915
|
-0,0005
|
-0,0029
|
-0,0080
|
1 молдавская лея
|
0,0975
|
0,098
|
0,0982
|
0,0962
|
-0,0005
|
-0,0007
|
0,0013
|
1 египетский фунт
|
0,1084
|
0,1087
|
0,1081
|
0,1088
|
-0,0003
|
0,0003
|
-0,0004
|
1 норвежская крона
|
0,2004
|
0,2
|
0,1985
|
0,1824
|
0,0004
|
0,0019
|
0,0180
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0163
|
0,0178
|
0
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4578
|
0,4556
|
0,454
|
0,4296
|
0,0022
|
0,0038
|
0,0282
|
1 сингапурский доллар
|
1,2803
|
1,2801
|
1,2787
|
1,2217
|
0,0002
|
0,0016
|
0,0586
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4532
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4471
|
2,445
|
2,4487
|
2,3237
|
0,0021
|
-0,0016
|
0,1234
|
1 тайваньский доллар
|
0,0608
|
0,0608
|
0,0607
|
0,0564
|
0
|
0,0001
|
0,0044
|
1 таджикский сомони
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1506
|
0,1753
|
0
|
-0,0001
|
-0,0248
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0611
|
0,0612
|
0,0601
|
0,0698
|
-0,0001
|
0,0010
|
-0,0087
|
100 японских иен
|
1,6087
|
1,6061
|
1,6346
|
1,545
|
0,0026
|
-0,0259
|
0,0637
|
1 новозеландский доллар
|
1,2265
|
1,222
|
1,2122
|
1,0867
|
0,0045
|
0,0143
|
0,1398
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter:@jafarov_zeyni