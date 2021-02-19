Остаток средств по нотам и депозитным аукционам ЦБ Азербайджана приблизился к 1 млрд манатов

Финансы 19 февраля 2021 15:27 (UTC+04:00)
Остаток средств по нотам и депозитным аукционам ЦБ Азербайджана приблизился к 1 млрд манатов
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