Около 70% инвестиций в Азербайджане сформированы за счет внутренних источников

БАКУ /Trend/ - Объем основного капитала, направленного в экономику Азербайджана в течение 2020 года, сократившись на 8,3 процентов, составил 17 миллиардов манатов, сообщает Trend со ссылкой на обзор денежно-кредитной политики Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно отчёту Центробанка, в общей сложности 41,6 процента инвестиций пришлись на государственный, а 58,4 процентов - на частный сектор. В ненефтегазовый сектор было направлено свыше 11,2 миллиардов манатов, что демонстрирует спад относительно 2019 года на 12,3 процентов.

Сообщается также, что 69,9 процентов инвестиций в основной капитал были сформированы за счет внутренних источников, а 30,1 процентов - за счет внешних.

В распределении средств, направленных на основной капитал по финансовым источникам, преобладали средства предприятий и организаций. Так, за минувший год доля средств предприятий и организаций составила 50,4 процентов, против показателя в 52 процента за 2019 год. Далее идут бюджетные средства с общей долей 27,6 процентов (сокращение на 0,7 процентных пункта) и банковские кредиты - 6,2 процентов (спад более чем вдвое). На долю личных средств населения выпали 5,7 процентов, практически не изменившись в годовом выражении. Прочие средства составили 8,6 процентов, увеличившись за год в 10,8 раз.

Отметим, что ввиду последствий коронавирусной пандемии, которая начала проявляться в Азербайджане с конца первого квартала 2020 года, произошло сужение факторов внутреннего спроса, которые являются главной движущей силой экономического роста.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni