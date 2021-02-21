Развитие конкурентоспособного сельхозсектора в Азербайджане принесет заметную выгоду агробизнесу - ВБ

БАКУ /Trend/ - Важные реформы, недавно осуществленные в сельскохозяйственном секторе Азербайджана, включая усовершенствование системы продовольственной безопасности и поддержку сельскохозяйственных производителей путем предоставления стимулов для передачи технологий, направлены на повышение производительности и конкурентоспособности этого сектора в Азербайджане.

Об этом сообщил Trend советник по внешним связям офиса Всемирного Банка (ВБ) в Азербайджане Заур Рзаев.

По словам собеседника, ВБ в 2013 году утвердил проект "Повышение конкурентоспособности в сельском хозяйстве", общая стоимость которого составила 53,25 миллиона долларов США. Из них 34,5 миллиона долларов предусмотрено как финансирование со стороны Всемирного банка, а 4,33 миллиона долларов из этой суммы уже реализовано. Оставшиеся средства будут выплачены до реализации проекта, который предусмотрен на конец 2021 года.

Было отмечено, что в результате и потребители, и производители увидят выгоду, в том числе повышение доходов мелких фермеров.

"Проект повышения конкурентоспособности сельского хозяйства, финансируемый Всемирным банком, направлен на повышение конкурентоспособности сельского хозяйства страны путем улучшения как спроса, так и предложения в агробизнесе, обеспечения лучших перерабатывающих мощностей и облегчения доступа на рынки. Дополнительной целью проекта является поддержка мероприятий, направленных на повышение качества поступающих на рынок сельхозпродукций", - подытожил Заур Рзаев.

Напомним, что Азербайджан сотрудничает со Всемирным банком с 1992 года. На сегодняшний день Всемирный банк выделил Азербайджану кредитов на общую сумму 3,5 миллиарда долларов для реализации более 50 проектов, тем самым в 2019 году Азербайджан вошел в список 20 наиболее реформаторских стран по версии ВБ.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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