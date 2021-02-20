Бразилия выделила более $128 млн на покупку вакцины "Спутник V"

Власти Бразилии выделили более $128 млн на приобретение российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа "Спутник V". Соответствующий документ опубликован в официальном вестнике правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предполагаемые сроки поставок вакцины не уточняются. Закупка будет осуществляться без тендера.