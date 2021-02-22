Стоимость биткойна впервые превысила $58 тыс.
Стоимость биткойна в ходе торговой сессии выросла на 1,97%, до $58,1 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Цена криптовалюты обновила исторический максимум.
Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
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