Евро и лира подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0608 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
22 февраля 2021 г.:
|
19 февраля 2021 г.:
|
22 января 2021 г.:
|
22 февраля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0608
|
2,0551
|
2,0695
|
1,8352
|
0,0057
|
-0,0087
|
0,2256
|
1 российский рубль
|
0,023
|
0,023
|
0,023
|
0,0265
|
0
|
0
|
-0,0035
|
1 турецкая лира
|
0,2438
|
0,2435
|
0,2305
|
0,2784
|
0,0003
|
0,0133
|
-0,0346
|
1 австралийский доллар
|
1,3392
|
1,3197
|
1,3171
|
1,1228
|
0,0195
|
0,0221
|
0,2164
|
1 аргентинский песо
|
0,0191
|
0,0191
|
0,0197
|
0,0275
|
0
|
-0,0006
|
-0,0084
|
1 белорусский рубль
|
0,6564
|
0,6564
|
0,6699
|
0,7711
|
0
|
-0,0135
|
-0,1147
|
1 бразильский реал
|
0,3156
|
0,313
|
0,3172
|
0,3872
|
0,0026
|
-0,0016
|
-0,0716
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1155
|
0,1162
|
0,1134
|
0,1125
|
-0,0007
|
0,0021
|
0,0030
|
100 южнокорейских вон
|
0,1535
|
0,1534
|
0,1542
|
0,141
|
0,0001
|
-0,0007
|
0,0125
|
1 чешская крона
|
0,0796
|
0,0793
|
0,0793
|
0,0732
|
0,0003
|
0,0003
|
0,0064
|
100 чилийских песо
|
0,2401
|
0,2386
|
0,2367
|
0,2107
|
0,0015
|
0,0034
|
0,0294
|
1 китайский юань
|
0,2631
|
0,2627
|
0,2628
|
0,2418
|
0,0004
|
0,0003
|
0,0213
|
1 датская крона
|
0,2771
|
0,2764
|
0,2782
|
0,2457
|
0,0007
|
-0,0011
|
0,0314
|
1 грузинский лари
|
0,5147
|
0,5144
|
0,5153
|
0,6015
|
0,0003
|
-0,0006
|
-0,0868
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2183
|
0
|
0
|
0,0010
|
1 индийская рупия
|
0,0234
|
0,0234
|
0,0233
|
0,0237
|
0
|
0,0001
|
-0,0003
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3841
|
2,3729
|
2,3318
|
2,1921
|
0,0112
|
0,0523
|
0,1920
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,0121
|
0,0121
|
0,0124
|
0
|
0
|
-0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2056
|
0,2045
|
0,2055
|
0,1733
|
0,0011
|
0,0001
|
0,0323
|
1 швейцарский франк
|
1,8943
|
1,8959
|
1,921
|
1,7293
|
-0,0016
|
-0,0267
|
0,1650
|
1 израильский шекель
|
0,5194
|
0,5198
|
0,5192
|
0,4962
|
-0,0004
|
0,0002
|
0,0232
|
1 канадский доллар
|
1,3488
|
1,3378
|
1,3424
|
1,283
|
0,0110
|
0,0064
|
0,0658
|
1 кувейтский динар
|
5,6198
|
5,6164
|
5,6142
|
5,5628
|
0,0034
|
0,0056
|
0,0570
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0045
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0203
|
0,0203
|
0,0202
|
0,0243
|
0
|
0,0001
|
-0,0040
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1122
|
0,1125
|
0,1124
|
0,0002
|
-0,0001
|
0
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4208
|
0,4204
|
0,4211
|
0,4055
|
0,0004
|
-0,0003
|
0,0153
|
1 мексиканский песо
|
0,0828
|
0,0835
|
0,086
|
0,09
|
-0,0007
|
-0,0032
|
-0,0072
|
1 молдавская лея
|
0,0972
|
0,0975
|
0,0972
|
0,0956
|
-0,0003
|
0
|
0,0016
|
1 египетский фунт
|
0,1086
|
0,1084
|
0,1081
|
0,1092
|
0,0002
|
0,0005
|
-0,0006
|
1 норвежская крона
|
0,2012
|
0,2004
|
0,2019
|
0,1824
|
0,0008
|
-0,0007
|
0,0188
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0178
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0017
|
1 польский злотый
|
0,4599
|
0,4578
|
0,4567
|
0,429
|
0,0021
|
0,0032
|
0,0309
|
1 сингапурский доллар
|
1,2846
|
1,2803
|
1,2839
|
1,2147
|
0,0043
|
0,0007
|
0,0699
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4532
|
0
|
0,0001
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,453
|
2,4471
|
2,4523
|
2,3148
|
0,0059
|
0,0007
|
0,1382
|
1 тайваньский доллар
|
0,0609
|
0,0608
|
0,0607
|
0,056
|
0,0001
|
0,0002
|
0,0049
|
1 таджикский сомони
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1506
|
0,1754
|
0
|
-0,0001
|
-0,0249
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,061
|
0,0611
|
0,0602
|
0,0696
|
-0,0001
|
0,0008
|
-0,0086
|
100 японских иен
|
1,6095
|
1,6087
|
1,6415
|
1,5183
|
0,0008
|
-0,0320
|
0,0912
|
1 новозеландский доллар
|
1,2424
|
1,2265
|
1,2231
|
1,073
|
0,0159
|
0,0193
|
0,1694
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni