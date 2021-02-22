Евро и лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0608 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 22 февраля 2021 г.: 19 февраля 2021 г.: 22 января 2021 г.: 22 февраля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0608 2,0551 2,0695 1,8352 0,0057 -0,0087 0,2256 1 российский рубль 0,023 0,023 0,023 0,0265 0 0 -0,0035 1 турецкая лира 0,2438 0,2435 0,2305 0,2784 0,0003 0,0133 -0,0346 1 австралийский доллар 1,3392 1,3197 1,3171 1,1228 0,0195 0,0221 0,2164 1 аргентинский песо 0,0191 0,0191 0,0197 0,0275 0 -0,0006 -0,0084 1 белорусский рубль 0,6564 0,6564 0,6699 0,7711 0 -0,0135 -0,1147 1 бразильский реал 0,3156 0,313 0,3172 0,3872 0,0026 -0,0016 -0,0716 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1155 0,1162 0,1134 0,1125 -0,0007 0,0021 0,0030 100 южнокорейских вон 0,1535 0,1534 0,1542 0,141 0,0001 -0,0007 0,0125 1 чешская крона 0,0796 0,0793 0,0793 0,0732 0,0003 0,0003 0,0064 100 чилийских песо 0,2401 0,2386 0,2367 0,2107 0,0015 0,0034 0,0294 1 китайский юань 0,2631 0,2627 0,2628 0,2418 0,0004 0,0003 0,0213 1 датская крона 0,2771 0,2764 0,2782 0,2457 0,0007 -0,0011 0,0314 1 грузинский лари 0,5147 0,5144 0,5153 0,6015 0,0003 -0,0006 -0,0868 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2183 0 0 0,0010 1 индийская рупия 0,0234 0,0234 0,0233 0,0237 0 0,0001 -0,0003 1 британский фунт стерлингов 2,3841 2,3729 2,3318 2,1921 0,0112 0,0523 0,1920 100 индонезийских рупий 0,0121 0,0121 0,0121 0,0124 0 0 -0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2056 0,2045 0,2055 0,1733 0,0011 0,0001 0,0323 1 швейцарский франк 1,8943 1,8959 1,921 1,7293 -0,0016 -0,0267 0,1650 1 израильский шекель 0,5194 0,5198 0,5192 0,4962 -0,0004 0,0002 0,0232 1 канадский доллар 1,3488 1,3378 1,3424 1,283 0,0110 0,0064 0,0658 1 кувейтский динар 5,6198 5,6164 5,6142 5,5628 0,0034 0,0056 0,0570 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,0041 0,0045 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0203 0,0203 0,0202 0,0243 0 0,0001 -0,0040 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1122 0,1125 0,1124 0,0002 -0,0001 0 1 малайзийский ринггит 0,4208 0,4204 0,4211 0,4055 0,0004 -0,0003 0,0153 1 мексиканский песо 0,0828 0,0835 0,086 0,09 -0,0007 -0,0032 -0,0072 1 молдавская лея 0,0972 0,0975 0,0972 0,0956 -0,0003 0 0,0016 1 египетский фунт 0,1086 0,1084 0,1081 0,1092 0,0002 0,0005 -0,0006 1 норвежская крона 0,2012 0,2004 0,2019 0,1824 0,0008 -0,0007 0,0188 100 узбекских сомов 0,0161 0,0162 0,0162 0,0178 -0,0001 -0,0001 -0,0017 1 польский злотый 0,4599 0,4578 0,4567 0,429 0,0021 0,0032 0,0309 1 сингапурский доллар 1,2846 1,2803 1,2839 1,2147 0,0043 0,0007 0,0699 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4532 0 0,0001 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,453 2,4471 2,4523 2,3148 0,0059 0,0007 0,1382 1 тайваньский доллар 0,0609 0,0608 0,0607 0,056 0,0001 0,0002 0,0049 1 таджикский сомони 0,1505 0,1505 0,1506 0,1754 0 -0,0001 -0,0249 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,061 0,0611 0,0602 0,0696 -0,0001 0,0008 -0,0086 100 японских иен 1,6095 1,6087 1,6415 1,5183 0,0008 -0,0320 0,0912 1 новозеландский доллар 1,2424 1,2265 1,2231 1,073 0,0159 0,0193 0,1694

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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