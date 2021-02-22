Евро и лира подорожали к манату

Финансы 22 февраля 2021 09:41 (UTC+04:00)
Евро и лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0608 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

22 февраля 2021 г.:

19 февраля 2021 г.:

22 января 2021 г.:

22 февраля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0608

2,0551

2,0695

1,8352

0,0057

-0,0087

0,2256

1 российский рубль

0,023

0,023

0,023

0,0265

0

0

-0,0035

1 турецкая лира

0,2438

0,2435

0,2305

0,2784

0,0003

0,0133

-0,0346

1 австралийский доллар

1,3392

1,3197

1,3171

1,1228

0,0195

0,0221

0,2164

1 аргентинский песо

0,0191

0,0191

0,0197

0,0275

0

-0,0006

-0,0084

1 белорусский рубль

0,6564

0,6564

0,6699

0,7711

0

-0,0135

-0,1147

1 бразильский реал

0,3156

0,313

0,3172

0,3872

0,0026

-0,0016

-0,0716

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1155

0,1162

0,1134

0,1125

-0,0007

0,0021

0,0030

100 южнокорейских вон

0,1535

0,1534

0,1542

0,141

0,0001

-0,0007

0,0125

1 чешская крона

0,0796

0,0793

0,0793

0,0732

0,0003

0,0003

0,0064

100 чилийских песо

0,2401

0,2386

0,2367

0,2107

0,0015

0,0034

0,0294

1 китайский юань

0,2631

0,2627

0,2628

0,2418

0,0004

0,0003

0,0213

1 датская крона

0,2771

0,2764

0,2782

0,2457

0,0007

-0,0011

0,0314

1 грузинский лари

0,5147

0,5144

0,5153

0,6015

0,0003

-0,0006

-0,0868

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2183

0

0

0,0010

1 индийская рупия

0,0234

0,0234

0,0233

0,0237

0

0,0001

-0,0003

1 британский фунт стерлингов

2,3841

2,3729

2,3318

2,1921

0,0112

0,0523

0,1920

100 индонезийских рупий

0,0121

0,0121

0,0121

0,0124

0

0

-0,0003

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2056

0,2045

0,2055

0,1733

0,0011

0,0001

0,0323

1 швейцарский франк

1,8943

1,8959

1,921

1,7293

-0,0016

-0,0267

0,1650

1 израильский шекель

0,5194

0,5198

0,5192

0,4962

-0,0004

0,0002

0,0232

1 канадский доллар

1,3488

1,3378

1,3424

1,283

0,0110

0,0064

0,0658

1 кувейтский динар

5,6198

5,6164

5,6142

5,5628

0,0034

0,0056

0,0570

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,0041

0,0045

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,0203

0,0203

0,0202

0,0243

0

0,0001

-0,0040

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1122

0,1125

0,1124

0,0002

-0,0001

0

1 малайзийский ринггит

0,4208

0,4204

0,4211

0,4055

0,0004

-0,0003

0,0153

1 мексиканский песо

0,0828

0,0835

0,086

0,09

-0,0007

-0,0032

-0,0072

1 молдавская лея

0,0972

0,0975

0,0972

0,0956

-0,0003

0

0,0016

1 египетский фунт

0,1086

0,1084

0,1081

0,1092

0,0002

0,0005

-0,0006

1 норвежская крона

0,2012

0,2004

0,2019

0,1824

0,0008

-0,0007

0,0188

100 узбекских сомов

0,0161

0,0162

0,0162

0,0178

-0,0001

-0,0001

-0,0017

1 польский злотый

0,4599

0,4578

0,4567

0,429

0,0021

0,0032

0,0309

1 сингапурский доллар

1,2846

1,2803

1,2839

1,2147

0,0043

0,0007

0,0699

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4532

0,4532

0

0,0001

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,453

2,4471

2,4523

2,3148

0,0059

0,0007

0,1382

1 тайваньский доллар

0,0609

0,0608

0,0607

0,056

0,0001

0,0002

0,0049

1 таджикский сомони

0,1505

0,1505

0,1506

0,1754

0

-0,0001

-0,0249

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,061

0,0611

0,0602

0,0696

-0,0001

0,0008

-0,0086

100 японских иен

1,6095

1,6087

1,6415

1,5183

0,0008

-0,0320

0,0912

1 новозеландский доллар

1,2424

1,2265

1,2231

1,073

0,0159

0,0193

0,1694

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 11 млн
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 11 млн
Компания Boeing рекомендует приостановить полеты лайнеров 777
Компания Boeing рекомендует приостановить полеты лайнеров 777
Японская префектура досрочно отменит введенный из-за коронавируса режим ЧС
Японская префектура досрочно отменит введенный из-за коронавируса режим ЧС
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане перешли к росту Финансы 10:04
Турция и Азербайджан будут сотрудничать в космической сфере - космическое агентство Турции Экономика 10:04
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 11 млн Другие страны 09:44
Евро и лира подорожали к манату Финансы 09:41
Армения пытается отсрочить возвращение азербайджанцев в Карабах Политика 09:38
Компания Boeing рекомендует приостановить полеты лайнеров 777 США 09:30
Зеленый рост и цифровая экономика - два основных экономических приоритета Испании в Грузии Бизнес 08:48
Иран занял восьмое место по темпам роста выздоровления от COVID-19 Иран 08:43
Почти 20 тысяч казахстанцев привились вакциной от коронавируса Казахстан 08:21
Словакия заинтересована в проектах "умных" городов на освобожденных территориях Азербайджана - посол (ИНТЕРВЬЮ) Экономика 08:01
Японская префектура досрочно отменит введенный из-за коронавируса режим ЧС Другие страны 07:57
Правительство Австралии откажется от рекламных кампаний в Facebook из-за ограничений Другие страны 07:41
Более пяти тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 06:48
Авиарегулятор США начнет проверки Boeing 777 после падения детали самолета на землю США 05:54
Британский премьер назвал четыре условия отмены ограничительных мер в стране Европа 04:52
Число жертв COVID-19 в США превысило потери во Второй мировой войне и еще двух войнах США 03:39
В Триполи произошли вооруженные столкновения между ополченцами Арабские страны 03:02
Исследование показало, что вакцина Pfizer останавливает распространение COVID-19 В мире 02:26
"Монако" победил ПСЖ в чемпионате Франции по футболу Спорт 02:01
Tesla приостановила продажи бюджетной версии Model Y В мире 01:37
МАГАТЭ и Иран договорились о продолжении верификационной работы на атомных объектах Ядерная программа 01:08
В Мексике разбился военный самолет Другие страны 00:42
Симптомы COVID-19 оказались признаками смертоносного вируса В мире 00:17
Стоимость биткойна впервые превысила $58 тыс. Финансы 00:03
Испанская компания COBRA развивает несколько проектов в Грузии Бизнес 00:01
В США произошла стрельба в доме ветеранов США 21 февраля 23:56
Президент Алжира подписал указ о роспуске нижней палаты парламента Арабские страны 21 февраля 23:39
Состоялась видеоконференция с участием депутатов парламента Азербайджана и Джибути, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) Политика 21 февраля 23:14
Более 359 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 21 февраля 23:06
"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата Англии и одержал 18-ю победу подряд Спорт 21 февраля 22:35
В Великобритании зафиксировали минимум связанных с COVID-19 смертей с конца декабря Европа 21 февраля 22:25
Кадры из села Сараллы Хаштаб Зангиланского района, подвергнувшегося армянскому вандализму (ФОТО) Общество 21 февраля 22:05
Эрдоган и Рухани обсудили взаимное сотрудничество Турция 21 февраля 21:44
В ДР Конго число умерших от лихорадки Эбола выросло до четырех Другие страны 21 февраля 21:11
Помощник Байдена указал на готовность президента США к переговорам с Ираном США 21 февраля 20:51
Экономическое и гуманитарное сотрудничество Беларуси и Азербайджана обсудили в Баку Экономика 21 февраля 20:45
Более 50 тыс. человек эвакуировали на Филиппинах из-за надвигающегося шторма Другие страны 21 февраля 20:39
"Интер" разгромил "Милан" и укрепил лидерство в чемпионате Италии Спорт 21 февраля 20:25
Главный инфекционист США допустил, что американцам придется носить маски и в 2022 году США 21 февраля 20:13
Внешнеторговый оборот Грузии в январе сократился на 16,5% Грузия 21 февраля 20:00
Иран запустит линию по производству российской вакцины Sputnik-V Иран 21 февраля 19:45
Итальянскую обувь станут изготавливать из кожи, произведенной в Узбекистане Узбекистан 21 февраля 19:30
В Эквадоре подвели итоги первого тура выборов президента Другие страны 21 февраля 19:24
Неизвестные пытались атаковать кортеж главы МВД Ливии в Триполи Другие страны 21 февраля 19:03
В Азербайджане выявлено еще 156 случаев заражения COVID-19, вылечились 142 человека Общество 21 февраля 18:42
Столетние краски Беюкаги Мирзазаде. Фантазия, сюжеты и настроение производят невероятное впечатление (ФОТО) Культура 21 февраля 18:18
В Нигерии упал военный самолет (Обновлено) Другие страны 21 февраля 18:09
Мать Роналдиньо умерла от коронавируса Другие страны 21 февраля 17:51
Шедевры азербайджанского кино "Ögey ana" и "Böyük dayaq", созданные Габибом Исмайловым (ФОТО) Культура 21 февраля 17:38
В правительстве Грузии рассчитывают на быстрое восстановление сферы туризма Грузия 21 февраля 17:31
Новак Джокович выиграл Australian Open Спорт 21 февраля 17:21
Постпред Ирана назвал переговоры гендиректора МАГАТЭ в Тегеране плодотворными Ядерная программа 21 февраля 17:02
Видеокадры из села Алимедетли Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 21 февраля 16:23
Чистый объём золотых резервов Узбекистана увеличился на 0,26 млн тройских унций Узбекистан 21 февраля 16:08
Великобритания предложит провести все матчи Евро-2020 Спорт 21 февраля 15:59
В работе Telegram произошел сбой В мире 21 февраля 15:41
Контингент НАТО в Ираке могут увеличить только по просьбе Багдада Другие страны 21 февраля 15:25
Министр оборонной промышленности Азербайджана встретился с заместителем премьер-министра ОАЭ Политика 21 февраля 15:13
Делегация Министерства оборонной промышленности Азербайджана участвует в выставке IDEX-2021 Политика 21 февраля 15:08
В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 74 человека Общество 21 февраля 15:01
В Британии заявили, что смогут вакцинировать всех взрослых жителей к концу июля Европа 21 февраля 14:38
Фонд "YAŞAT" откроет счет на 5000 манатов для новорожденного ребенка еще одного шехида (ФОТО) Общество 21 февраля 14:27
Число погибших при сходе ледника в Индии достигло 67 Другие страны 21 февраля 14:16
В Австрии рассказали о сроках сохранения иммунитета к коронавирусу Европа 21 февраля 13:59
Погода в Баку резко ухудшится – предупреждение Общество 21 февраля 13:45
В Израиле в рамках второго этапа смягчения карантина открылись магазины и рынки Израиль 21 февраля 13:31
Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла Общество 21 февраля 13:17
В штате Юта открылась выставка, посвященная 29-ой годовщине Ходжалинского геноцида (ВИДЕО/ФОТО) Политика 21 февраля 12:59
Никто не имеет права нас контролировать – новый этап антироссийской политики в Армении Политика 21 февраля 12:44
Переговоры Ирана с США начнутся, когда все стороны выполнят свои обязательства - Зариф Ядерная программа 21 февраля 12:34
В России за сутки выявили 12 742 случая заражения коронавирусом Россия 21 февраля 12:12
Турция готова к сотрудничеству с Азербайджаном в космической сфере - глава Космического агентства Экономика 21 февраля 11:43
Видеокадры из села Икинджи Алыбейли Зангиланского района (ВИДЕО/ФОТО) Политика 21 февраля 11:36
В Грузии выявлено 258 новых случаев коронавируса, выздоровел 571 инфицированный Грузия 21 февраля 11:20
Центробанк Узбекистана оштрафовал 15 банков Узбекистан 21 февраля 11:11
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 111 млн В мире 21 февраля 11:01
ФРС сообщила о риске банкротства американских компаний США 21 февраля 10:49
В Нигере проходит второй тур президентских выборов Другие страны 21 февраля 10:36
Иран изучит предложение о встрече СВПД Ядерная программа 21 февраля 10:05
Индия и Китай обсудили дальнейший отвод войск на границе Другие страны 21 февраля 09:54
В Азербайджане сократилось производство компьютеров Экономика 21 февраля 09:38
Примерно треть переболевших COVID-19 в легкой форме по-прежнему испытывают ряд симптомов США 21 февраля 09:15
Подруга исчезнувшей дочери правителя Дубая обратилась к Елизавете II Арабские страны 21 февраля 08:58
Ученые оценили срок сохранения иммунитета к COVID-19 Европа 21 февраля 08:37
766 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки Казахстан 21 февраля 08:19
Прямая судоходная линия будет запущена между Ираном, Южной Африкой и Латинской Америкой Транспорт 21 февраля 08:15
Авиакомпания желает как можно скорее вернуться в Грузию - представитель Wizz Air Транспорт 21 февраля 08:13
Развитие конкурентоспособного сельхозсектора в Азербайджане принесет заметную выгоду агробизнесу - ВБ Финансы 21 февраля 08:00
В 2020 году Азербайджан увеличил импорт из Италии Бизнес 21 февраля 08:00
Около 70% инвестиций в Азербайджане сформированы за счет внутренних источников Финансы 21 февраля 08:00
Всем взрослым британцам предложат привиться от коронавируса Европа 21 февраля 07:43
Трамп впервые после ухода с поста президента выступит на публичном мероприятии США 21 февраля 07:22
В Австралии началась кампания по вакцинации населения от коронавируса Другие страны 21 февраля 07:03
В некоторых районах Пекина загрязнение воздуха сильно превышает допустимую норму Другие страны 21 февраля 06:45
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано на востоке России Россия 21 февраля 06:21
Гейтс нанес удар по Alibaba Бизнес 21 февраля 05:58
Генсек ООН осудил стрельбу на поражение при разгоне демонстрации в Мьянме В мире 21 февраля 05:35
Корабли КНР вновь вошли в зону у спорных с Японией островов Другие страны 21 февраля 05:11
"Реал" обыграл "Вальядолид" в матче чемпионата Испании Спорт 21 февраля 04:47
Президента Аргентины номинировали на Нобелевскую премию мира Другие страны 21 февраля 04:23
Все новости