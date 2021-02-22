В Ассоциацию банков Азербайджана вступили новые организации

БАКУ /Trend/ - В Ассоциации банков Азербайджана состоялось общее собрание, в ходе которого президент Ассоциации Закир Нуриев проинформировал присутствующих о вопросах повестки дня.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана (АБА), в повестку дня заседания вошли: выслушивание и утверждение отчета о деятельности АБА за 2020 год, а также утверждение бюджета и штатного расписания дочерних структур АБА на 2021 год.

Кроме того, участники заседания заслушали отчет банковского омбудсмена Азербайджана о деятельности за последние три года и дали информацию о планах на будущее.

В ходе заседания были рассмотрены заявки ОАО “Naxçıvanbank”, ООО “Азербайджанское кредитное бюро” и ООО “MilliKart” на вступление в Ассоциацию банков. Заявки были приняты в результате единогласного голосования участников заседания, и тем самым указанные организации были включены в число членов АБА. Так, число организаций-членов АБА увеличилось и составило 26 банковских и 6 небанковских организаций.

По итогам заседания состоялось награждение банков-членов, наиболее активных экспертных групп и банковских экспертов, выступивших с исследованиями и публикациями в банковско-финансовой сфере в онлайн-форме.

Отметим, что АБА была основана в 1990 году коммерческими банками. Основной целью Ассоциации является защита интересов организаций-членов, оказание помощи в удовлетворении их потребностей в различных видах деловых услуг и координация их деятельности.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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