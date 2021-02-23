Профильный комитет Палаты представителей США одобрил стимулирование экономики на $1,9 трлн

Финансы 23 февраля 2021 05:40 (UTC+04:00)
Профильный комитет Палаты представителей США одобрил стимулирование экономики на $1,9 трлн

Бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США принял законопроект о мерах экстренного стимулирования роста национальной экономики в условиях пандемии в размере почти $2 трлн., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Принятая комитетом и предложенная президентом США демократом Джо Байденом программа предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики. Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, администрация США считает, что итоговый объем экономических мер должен приближаться к $1,9 трлн, так как этот показатель больше соответствует масштабу вызванного пандемией кризиса.

Теперь одобренный законопроект будет вынесен на рассмотрение процедурного комитета Палаты представителей. Затем обсуждать его начнет нижняя палата Конгресса полного состава. Предполагается, что это произойдет в пятницу или субботу.

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