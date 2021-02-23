В Азербайджане разработана инструкция по государственной регистрации ценных бумаг (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана осуществляет государственную регистрацию ценных бумаг и государственный реестр выпусков ценных бумаг и проспектов эмиссии в рамках регулирования и контроля в области рынка капитала.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно заявлению Центробанка, поскольку требования к регистрации ценных бумаг охватывают различные законодательные акты, нередко наблюдается, что документы, представляемые эмитентами в Центральный банк с целью государственной регистрации акций и корпоративных облигаций, оформляются не в полном соответствии с требованиями законодательства. Это, в свою очередь, приводит к удлинению процесса регистрации при рассмотрении заявок и снижению операционной гибкости эмитентов, желающих получить финансирование с рынка капитала.

Для устранения этих недостатков и повышения эффективности процесса регистрации ценных бумаг, ЦБА подготовил инструкции для эмитентов. В инструкции изложены процедуры выпуска акций и облигаций в едином документе, подробно описаны необходимые для государственной регистрации и вывода ценных бумаг из обращения документы, а также требования, установленные законодательством при их подготовке.

Напомним, что ранее глава Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов также заявлял о необходимости допуска местных банков на инвестиционные рынки, минуя услуги инвестиционных компаний.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni