Манат укрепился к евро и стабилен к рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0657 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
24 февраля 2021 г.:
|
23 февраля 2021 г.:
|
24 января 2021 г.:
|
24 февраля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0657
|
2,0686
|
2,0695
|
1,8397
|
-0,0029
|
-0,0038
|
0,2260
|
1 российский рубль
|
0,0229
|
0,0229
|
0,023
|
0,0265
|
0
|
-0,0001
|
-0,0036
|
1 турецкая лира
|
0,2396
|
0,2422
|
0,2305
|
0,2782
|
-0,0026
|
0,0091
|
-0,0386
|
1 австралийский доллар
|
1,3458
|
1,3461
|
1,3171
|
1,1237
|
-0,0003
|
0,0287
|
0,2221
|
1 аргентинский песо
|
0,019
|
0,019
|
0,0197
|
0,0275
|
0
|
-0,0007
|
-0,0085
|
1 белорусский рубль
|
0,6555
|
0,654
|
0,6699
|
0,7677
|
0,0015
|
-0,0144
|
-0,1122
|
1 бразильский реал
|
0,3124
|
0,3114
|
0,3172
|
0,3874
|
0,0010
|
-0,0048
|
-0,0750
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1167
|
0,1161
|
0,1134
|
0,1128
|
0,0006
|
0,0033
|
0,0039
|
100 южнокорейских вон
|
0,1531
|
0,1531
|
0,1542
|
0,1396
|
0
|
-0,0011
|
0,0135
|
1 чешская крона
|
0,0799
|
0,0799
|
0,0793
|
0,0735
|
0
|
0,0006
|
0,0064
|
100 чилийских песо
|
0,2404
|
0,24
|
0,2367
|
0,2118
|
0,0004
|
0,0037
|
0,0286
|
1 китайский юань
|
0,2631
|
0,2632
|
0,2628
|
0,2418
|
-0,0001
|
0,0003
|
0,0213
|
1 датская крона
|
0,2778
|
0,2782
|
0,2782
|
0,2463
|
-0,0004
|
-0,0004
|
0,0315
|
1 грузинский лари
|
0,5128
|
0,5139
|
0,5153
|
0,6011
|
-0,0011
|
-0,0025
|
-0,0883
|
1 гонконгский доллар
|
0,2192
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2182
|
-0,0001
|
-0,0001
|
0,0010
|
1 индийская рупия
|
0,0235
|
0,0235
|
0,0233
|
0,0237
|
0
|
0,0002
|
-0,0002
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,4076
|
2,3928
|
2,3318
|
2,1994
|
0,0148
|
0,0758
|
0,2082
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,012
|
0,0121
|
0,0122
|
0,0001
|
0
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2054
|
0,2055
|
0,2055
|
0,1739
|
-0,0001
|
-0,0001
|
0,0315
|
1 швейцарский франк
|
1,8754
|
1,8979
|
1,921
|
1,7337
|
-0,0225
|
-0,0456
|
0,1417
|
1 израильский шекель
|
0,5201
|
0,5202
|
0,5192
|
0,4974
|
-0,0001
|
0,0009
|
0,0227
|
1 канадский доллар
|
1,3516
|
1,35
|
1,3424
|
1,2816
|
0,0016
|
0,0092
|
0,0700
|
1 кувейтский динар
|
5,6193
|
5,6165
|
5,6142
|
5,5628
|
0,0028
|
0,0051
|
0,0565
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0045
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0202
|
0,0243
|
0
|
-0,0001
|
-0,0042
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1125
|
0,1125
|
0,1127
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4209
|
0,4207
|
0,4211
|
0,4028
|
0,0002
|
-0,0002
|
0,0181
|
1 мексиканский песо
|
0,083
|
0,0821
|
0,086
|
0,0892
|
0,0009
|
-0,0030
|
-0,0062
|
1 молдавская лея
|
0,0973
|
0,0973
|
0,0972
|
0,0953
|
0
|
0,0001
|
0,0020
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1084
|
0,1081
|
0,1092
|
-0,0001
|
0,0002
|
-0,0009
|
1 норвежская крона
|
0,2008
|
0,2008
|
0,2019
|
0,1818
|
0
|
-0,0011
|
0,0190
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0161
|
0,0162
|
0,0178
|
0
|
-0,0001
|
-0,0017
|
1 польский злотый
|
0,4583
|
0,4601
|
0,4567
|
0,4282
|
-0,0018
|
0,0016
|
0,0301
|
1 сингапурский доллар
|
1,2881
|
1,2875
|
1,2839
|
1,2136
|
0,0006
|
0,0042
|
0,0745
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4532
|
0
|
0,0001
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4547
|
2,4522
|
2,4523
|
2,3161
|
0,0025
|
0,0024
|
0,1386
|
1 тайваньский доллар
|
0,061
|
0,061
|
0,0607
|
0,0558
|
0
|
0,0003
|
0,0052
|
1 таджикский сомони
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1506
|
0,1753
|
0
|
-0,0001
|
-0,0248
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0609
|
0,061
|
0,0602
|
0,0695
|
-0,0001
|
0,0007
|
-0,0086
|
100 японских иен
|
1,6116
|
1,6184
|
1,6415
|
1,5237
|
-0,0068
|
-0,0299
|
0,0879
|
1 новозеландский доллар
|
1,252
|
1,2444
|
1,2231
|
1,075
|
0,0076
|
0,0289
|
0,1770
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni