Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0657 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 24 февраля 2021 г.: 23 февраля 2021 г.: 24 января 2021 г.: 24 февраля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0657 2,0686 2,0695 1,8397 -0,0029 -0,0038 0,2260 1 российский рубль 0,0229 0,0229 0,023 0,0265 0 -0,0001 -0,0036 1 турецкая лира 0,2396 0,2422 0,2305 0,2782 -0,0026 0,0091 -0,0386 1 австралийский доллар 1,3458 1,3461 1,3171 1,1237 -0,0003 0,0287 0,2221 1 аргентинский песо 0,019 0,019 0,0197 0,0275 0 -0,0007 -0,0085 1 белорусский рубль 0,6555 0,654 0,6699 0,7677 0,0015 -0,0144 -0,1122 1 бразильский реал 0,3124 0,3114 0,3172 0,3874 0,0010 -0,0048 -0,0750 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1167 0,1161 0,1134 0,1128 0,0006 0,0033 0,0039 100 южнокорейских вон 0,1531 0,1531 0,1542 0,1396 0 -0,0011 0,0135 1 чешская крона 0,0799 0,0799 0,0793 0,0735 0 0,0006 0,0064 100 чилийских песо 0,2404 0,24 0,2367 0,2118 0,0004 0,0037 0,0286 1 китайский юань 0,2631 0,2632 0,2628 0,2418 -0,0001 0,0003 0,0213 1 датская крона 0,2778 0,2782 0,2782 0,2463 -0,0004 -0,0004 0,0315 1 грузинский лари 0,5128 0,5139 0,5153 0,6011 -0,0011 -0,0025 -0,0883 1 гонконгский доллар 0,2192 0,2193 0,2193 0,2182 -0,0001 -0,0001 0,0010 1 индийская рупия 0,0235 0,0235 0,0233 0,0237 0 0,0002 -0,0002 1 британский фунт стерлингов 2,4076 2,3928 2,3318 2,1994 0,0148 0,0758 0,2082 100 индонезийских рупий 0,0121 0,012 0,0121 0,0122 0,0001 0 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2054 0,2055 0,2055 0,1739 -0,0001 -0,0001 0,0315 1 швейцарский франк 1,8754 1,8979 1,921 1,7337 -0,0225 -0,0456 0,1417 1 израильский шекель 0,5201 0,5202 0,5192 0,4974 -0,0001 0,0009 0,0227 1 канадский доллар 1,3516 1,35 1,3424 1,2816 0,0016 0,0092 0,0700 1 кувейтский динар 5,6193 5,6165 5,6142 5,5628 0,0028 0,0051 0,0565 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,0041 0,0045 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0202 0,0243 0 -0,0001 -0,0042 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1125 0,1125 0,1127 -0,0001 -0,0001 -0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4209 0,4207 0,4211 0,4028 0,0002 -0,0002 0,0181 1 мексиканский песо 0,083 0,0821 0,086 0,0892 0,0009 -0,0030 -0,0062 1 молдавская лея 0,0973 0,0973 0,0972 0,0953 0 0,0001 0,0020 1 египетский фунт 0,1083 0,1084 0,1081 0,1092 -0,0001 0,0002 -0,0009 1 норвежская крона 0,2008 0,2008 0,2019 0,1818 0 -0,0011 0,0190 100 узбекских сомов 0,0161 0,0161 0,0162 0,0178 0 -0,0001 -0,0017 1 польский злотый 0,4583 0,4601 0,4567 0,4282 -0,0018 0,0016 0,0301 1 сингапурский доллар 1,2881 1,2875 1,2839 1,2136 0,0006 0,0042 0,0745 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4532 0 0,0001 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4547 2,4522 2,4523 2,3161 0,0025 0,0024 0,1386 1 тайваньский доллар 0,061 0,061 0,0607 0,0558 0 0,0003 0,0052 1 таджикский сомони 0,1505 0,1505 0,1506 0,1753 0 -0,0001 -0,0248 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0609 0,061 0,0602 0,0695 -0,0001 0,0007 -0,0086 100 японских иен 1,6116 1,6184 1,6415 1,5237 -0,0068 -0,0299 0,0879 1 новозеландский доллар 1,252 1,2444 1,2231 1,075 0,0076 0,0289 0,1770

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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