Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

Финансы 24 февраля 2021 09:23 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0657 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

24 февраля 2021 г.:

23 февраля 2021 г.:

24 января 2021 г.:

24 февраля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0657

2,0686

2,0695

1,8397

-0,0029

-0,0038

0,2260

1 российский рубль

0,0229

0,0229

0,023

0,0265

0

-0,0001

-0,0036

1 турецкая лира

0,2396

0,2422

0,2305

0,2782

-0,0026

0,0091

-0,0386

1 австралийский доллар

1,3458

1,3461

1,3171

1,1237

-0,0003

0,0287

0,2221

1 аргентинский песо

0,019

0,019

0,0197

0,0275

0

-0,0007

-0,0085

1 белорусский рубль

0,6555

0,654

0,6699

0,7677

0,0015

-0,0144

-0,1122

1 бразильский реал

0,3124

0,3114

0,3172

0,3874

0,0010

-0,0048

-0,0750

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1167

0,1161

0,1134

0,1128

0,0006

0,0033

0,0039

100 южнокорейских вон

0,1531

0,1531

0,1542

0,1396

0

-0,0011

0,0135

1 чешская крона

0,0799

0,0799

0,0793

0,0735

0

0,0006

0,0064

100 чилийских песо

0,2404

0,24

0,2367

0,2118

0,0004

0,0037

0,0286

1 китайский юань

0,2631

0,2632

0,2628

0,2418

-0,0001

0,0003

0,0213

1 датская крона

0,2778

0,2782

0,2782

0,2463

-0,0004

-0,0004

0,0315

1 грузинский лари

0,5128

0,5139

0,5153

0,6011

-0,0011

-0,0025

-0,0883

1 гонконгский доллар

0,2192

0,2193

0,2193

0,2182

-0,0001

-0,0001

0,0010

1 индийская рупия

0,0235

0,0235

0,0233

0,0237

0

0,0002

-0,0002

1 британский фунт стерлингов

2,4076

2,3928

2,3318

2,1994

0,0148

0,0758

0,2082

100 индонезийских рупий

0,0121

0,012

0,0121

0,0122

0,0001

0

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2054

0,2055

0,2055

0,1739

-0,0001

-0,0001

0,0315

1 швейцарский франк

1,8754

1,8979

1,921

1,7337

-0,0225

-0,0456

0,1417

1 израильский шекель

0,5201

0,5202

0,5192

0,4974

-0,0001

0,0009

0,0227

1 канадский доллар

1,3516

1,35

1,3424

1,2816

0,0016

0,0092

0,0700

1 кувейтский динар

5,6193

5,6165

5,6142

5,5628

0,0028

0,0051

0,0565

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,0041

0,0045

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,0202

0,0243

0

-0,0001

-0,0042

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1125

0,1125

0,1127

-0,0001

-0,0001

-0,0003

1 малайзийский ринггит

0,4209

0,4207

0,4211

0,4028

0,0002

-0,0002

0,0181

1 мексиканский песо

0,083

0,0821

0,086

0,0892

0,0009

-0,0030

-0,0062

1 молдавская лея

0,0973

0,0973

0,0972

0,0953

0

0,0001

0,0020

1 египетский фунт

0,1083

0,1084

0,1081

0,1092

-0,0001

0,0002

-0,0009

1 норвежская крона

0,2008

0,2008

0,2019

0,1818

0

-0,0011

0,0190

100 узбекских сомов

0,0161

0,0161

0,0162

0,0178

0

-0,0001

-0,0017

1 польский злотый

0,4583

0,4601

0,4567

0,4282

-0,0018

0,0016

0,0301

1 сингапурский доллар

1,2881

1,2875

1,2839

1,2136

0,0006

0,0042

0,0745

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4532

0,4532

0

0,0001

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4547

2,4522

2,4523

2,3161

0,0025

0,0024

0,1386

1 тайваньский доллар

0,061

0,061

0,0607

0,0558

0

0,0003

0,0052

1 таджикский сомони

0,1505

0,1505

0,1506

0,1753

0

-0,0001

-0,0248

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0609

0,061

0,0602

0,0695

-0,0001

0,0007

-0,0086

100 японских иен

1,6116

1,6184

1,6415

1,5237

-0,0068

-0,0299

0,0879

1 новозеландский доллар

1,252

1,2444

1,2231

1,075

0,0076

0,0289

0,1770

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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