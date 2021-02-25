Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0697 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 25 февраля 2021 г.: 24 февраля 2021 г.: 25 января 2021 г.: 25 февраля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0697 2,0657 2,0705 1,8463 0,0040 -0,0008 0,2234 1 российский рубль 0,0231 0,0229 0,0226 0,0265 0,0002 0,0005 -0,0034 1 турецкая лира 0,2373 0,2396 0,2291 0,2773 -0,0023 0,0082 -0,0400 1 австралийский доллар 1,355 1,3458 1,3159 1,1243 0,0092 0,0391 0,2307 1 аргентинский песо 0,019 0,019 0,0196 0,0275 0 -0,0006 -0,0085 1 белорусский рубль 0,6529 0,6555 0,6668 0,7633 -0,0026 -0,0139 -0,1104 1 бразильский реал 0,3139 0,3124 0,3108 0,3874 0,0015 0,0031 -0,0735 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1172 0,1167 0,1126 0,1124 0,0005 0,0046 0,0048 100 южнокорейских вон 0,1535 0,1531 0,1543 0,1402 0,0004 -0,0008 0,0133 1 чешская крона 0,0795 0,0799 0,0793 0,0731 -0,0004 0,0002 0,0064 100 чилийских песо 0,2416 0,2404 0,2335 0,2104 0,0012 0,0081 0,0312 1 китайский юань 0,2635 0,2631 0,2625 0,2423 0,0004 0,0010 0,0212 1 датская крона 0,2783 0,2778 0,2783 0,2472 0,0005 0 0,0311 1 грузинский лари 0,5124 0,5128 0,5152 0,6061 -0,0004 -0,0028 -0,0937 1 гонконгский доллар 0,2192 0,2192 0,2193 0,2183 0 -0,0001 0,0009 1 индийская рупия 0,0235 0,0235 0,0233 0,0236 0 0,0002 -0,0001 1 британский фунт стерлингов 2,4069 2,4076 2,33 2,1993 -0,0007 0,0769 0,2076 100 индонезийских рупий 0,0121 0,0121 0,0121 0,0122 0 0 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2055 0,2054 0,2052 0,1747 0,0001 0,0003 0,0308 1 швейцарский франк 1,8758 1,8754 1,921 1,7366 0,0004 -0,0452 0,1392 1 израильский шекель 0,5211 0,5201 0,5196 0,496 0,0010 0,0015 0,0251 1 канадский доллар 1,3595 1,3516 1,3386 1,2794 0,0079 0,0209 0,0801 1 кувейтский динар 5,6199 5,6193 5,6127 5,5628 0,0006 0,0072 0,0571 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,004 0,0045 0 0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0203 0,0243 0 -0,0002 -0,0042 100 ливанских фунтов 0,1123 0,1124 0,1124 0,1128 -0,0001 -0,0001 -0,0005 1 малайзийский ринггит 0,4209 0,4209 0,42 0,4023 0 0,0009 0,0186 1 мексиканский песо 0,0832 0,083 0,0855 0,0894 0,0002 -0,0023 -0,0062 1 молдавская лея 0,0976 0,0973 0,0973 0,0953 0,0003 0,0003 0,0023 1 египетский фунт 0,1084 0,1083 0,108 0,1093 0,0001 0,0004 -0,0009 1 норвежская крона 0,203 0,2008 0,2005 0,182 0,0022 0,0025 0,0210 100 узбекских сомов 0,0161 0,0161 0,0162 0,0178 0 -0,0001 -0,0017 1 польский злотый 0,4595 0,4583 0,4561 0,4288 0,0012 0,0034 0,0307 1 сингапурский доллар 1,2898 1,2881 1,2823 1,2166 0,0017 0,0075 0,0732 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4531 0 0,0001 0,0002 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,456 2,4547 2,4522 2,3175 0,0013 0,0038 0,1385 1 тайваньский доллар 0,0612 0,061 0,0607 0,056 0,0002 0,0005 0,0052 1 таджикский сомони 0,1505 0,1505 0,1506 0,1753 0 -0,0001 -0,0248 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0608 0,0609 0,0604 0,0694 -0,0001 0,0004 -0,0086 100 японских иен 1,6051 1,6116 1,6387 1,534 -0,0065 -0,0336 0,0711 1 новозеландский доллар 1,2637 1,252 1,2258 1,0782 0,0117 0,0379 0,1855

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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