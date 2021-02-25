Евро и рубль подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0697 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
25 февраля 2021 г.:
|
24 февраля 2021 г.:
|
25 января 2021 г.:
|
25 февраля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0697
|
2,0657
|
2,0705
|
1,8463
|
0,0040
|
-0,0008
|
0,2234
|
1 российский рубль
|
0,0231
|
0,0229
|
0,0226
|
0,0265
|
0,0002
|
0,0005
|
-0,0034
|
1 турецкая лира
|
0,2373
|
0,2396
|
0,2291
|
0,2773
|
-0,0023
|
0,0082
|
-0,0400
|
1 австралийский доллар
|
1,355
|
1,3458
|
1,3159
|
1,1243
|
0,0092
|
0,0391
|
0,2307
|
1 аргентинский песо
|
0,019
|
0,019
|
0,0196
|
0,0275
|
0
|
-0,0006
|
-0,0085
|
1 белорусский рубль
|
0,6529
|
0,6555
|
0,6668
|
0,7633
|
-0,0026
|
-0,0139
|
-0,1104
|
1 бразильский реал
|
0,3139
|
0,3124
|
0,3108
|
0,3874
|
0,0015
|
0,0031
|
-0,0735
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1172
|
0,1167
|
0,1126
|
0,1124
|
0,0005
|
0,0046
|
0,0048
|
100 южнокорейских вон
|
0,1535
|
0,1531
|
0,1543
|
0,1402
|
0,0004
|
-0,0008
|
0,0133
|
1 чешская крона
|
0,0795
|
0,0799
|
0,0793
|
0,0731
|
-0,0004
|
0,0002
|
0,0064
|
100 чилийских песо
|
0,2416
|
0,2404
|
0,2335
|
0,2104
|
0,0012
|
0,0081
|
0,0312
|
1 китайский юань
|
0,2635
|
0,2631
|
0,2625
|
0,2423
|
0,0004
|
0,0010
|
0,0212
|
1 датская крона
|
0,2783
|
0,2778
|
0,2783
|
0,2472
|
0,0005
|
0
|
0,0311
|
1 грузинский лари
|
0,5124
|
0,5128
|
0,5152
|
0,6061
|
-0,0004
|
-0,0028
|
-0,0937
|
1 гонконгский доллар
|
0,2192
|
0,2192
|
0,2193
|
0,2183
|
0
|
-0,0001
|
0,0009
|
1 индийская рупия
|
0,0235
|
0,0235
|
0,0233
|
0,0236
|
0
|
0,0002
|
-0,0001
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,4069
|
2,4076
|
2,33
|
2,1993
|
-0,0007
|
0,0769
|
0,2076
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,0121
|
0,0121
|
0,0122
|
0
|
0
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2055
|
0,2054
|
0,2052
|
0,1747
|
0,0001
|
0,0003
|
0,0308
|
1 швейцарский франк
|
1,8758
|
1,8754
|
1,921
|
1,7366
|
0,0004
|
-0,0452
|
0,1392
|
1 израильский шекель
|
0,5211
|
0,5201
|
0,5196
|
0,496
|
0,0010
|
0,0015
|
0,0251
|
1 канадский доллар
|
1,3595
|
1,3516
|
1,3386
|
1,2794
|
0,0079
|
0,0209
|
0,0801
|
1 кувейтский динар
|
5,6199
|
5,6193
|
5,6127
|
5,5628
|
0,0006
|
0,0072
|
0,0571
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,004
|
0,0045
|
0
|
0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0203
|
0,0243
|
0
|
-0,0002
|
-0,0042
|
100 ливанских фунтов
|
0,1123
|
0,1124
|
0,1124
|
0,1128
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0005
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4209
|
0,4209
|
0,42
|
0,4023
|
0
|
0,0009
|
0,0186
|
1 мексиканский песо
|
0,0832
|
0,083
|
0,0855
|
0,0894
|
0,0002
|
-0,0023
|
-0,0062
|
1 молдавская лея
|
0,0976
|
0,0973
|
0,0973
|
0,0953
|
0,0003
|
0,0003
|
0,0023
|
1 египетский фунт
|
0,1084
|
0,1083
|
0,108
|
0,1093
|
0,0001
|
0,0004
|
-0,0009
|
1 норвежская крона
|
0,203
|
0,2008
|
0,2005
|
0,182
|
0,0022
|
0,0025
|
0,0210
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0161
|
0,0162
|
0,0178
|
0
|
-0,0001
|
-0,0017
|
1 польский злотый
|
0,4595
|
0,4583
|
0,4561
|
0,4288
|
0,0012
|
0,0034
|
0,0307
|
1 сингапурский доллар
|
1,2898
|
1,2881
|
1,2823
|
1,2166
|
0,0017
|
0,0075
|
0,0732
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4531
|
0
|
0,0001
|
0,0002
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,456
|
2,4547
|
2,4522
|
2,3175
|
0,0013
|
0,0038
|
0,1385
|
1 тайваньский доллар
|
0,0612
|
0,061
|
0,0607
|
0,056
|
0,0002
|
0,0005
|
0,0052
|
1 таджикский сомони
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1506
|
0,1753
|
0
|
-0,0001
|
-0,0248
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0608
|
0,0609
|
0,0604
|
0,0694
|
-0,0001
|
0,0004
|
-0,0086
|
100 японских иен
|
1,6051
|
1,6116
|
1,6387
|
1,534
|
-0,0065
|
-0,0336
|
0,0711
|
1 новозеландский доллар
|
1,2637
|
1,252
|
1,2258
|
1,0782
|
0,0117
|
0,0379
|
0,1855
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni