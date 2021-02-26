ЦБ Азербайджана выставляет на аукцион краткосрочные ноты на сумму 150 млн манатов

Финансы 26 февраля 2021 17:55 (UTC+04:00)
ЦБ Азербайджана выставляет на аукцион краткосрочные ноты на сумму 150 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) третьего марта 2021 года планирует разместить на Бакинской фондовой бирже (БФБ) краткосрочные ноты на общую сумму 150 миллионов манатов.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на БФБ, на аукционе будут предложены облигации номиналом 100 манатов и сроком обращения 28 дней.

В случае, если накопленный на аукционе спрос превышает предложение, ставка может быть увеличена эмитентом максимум на 20 процентов от первоначально выставленной на аукцион суммы.

Диапазон цен по представленным заказам будет колебаться от 99,52 манатов до 99,55 манатов, а дата погашения назначена на 31 марта 2021 года.

Заметим, что покупателями краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана могут выступать только местные банки, действующие на основании лицензии. Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Напомним, что, начиная с 2021 года, для регулирования ликвидности используются в основном аукционы по размещению нот Центробанка. Основная причина, по которой аукционы по нотам являются предпочтительнее, чем депозитные аукционы, заключается в дальнейшем развитии межбанковского денежного рынка.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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