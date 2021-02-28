Национальный фонд развития Ирана открыл кредитную линию в размере 200 млн. евро для развития экспорта в Африку

Национальный фонд развития Ирана (NDF) открыл для Организации содействия торговле (ТРО) кредитную линию в размере 200 миллионов евро для развития экспорта товаров и услуг в африканские государства, передает Trend со ссылкой на İran.ru.

Фонд был выделен в рамках пакета поддержки в размере 2 миллиардов долларов со стороны NDF для развития не нефтяного экспорта страны, рассказал Фарзад Пилтан, генеральный директор офиса TPO в арабских и африканских странах, сообщает IRNA.

«Совет директоров NDF утвердил этот фонд, и он запланировал уведомить соответствующие агентства о его реализации после того, как план будет рассмотрен и окончательно доработан на следующем заседании африканской штаб-квартиры, которую возглавит первый вице-президент», - отметил Пилтан.

По словам чиновника, несмотря на все возможности для взаимного сотрудничества, развитие экономических и торговых связей с Африкой сталкивается с некоторыми проблемами, включая отсутствие планирования, недостаточное признание и интерес со стороны организаций частного сектора.

«Ожидается, что эти проблемы будут постепенно решены с открытием указанной кредитной линии», - сказал он.

Чиновник отметил, что ТРО и другие соответствующие правительственные органы и агентства готовят планы по развитию торговли Исламской Республики с африканскими торговыми партнерами.