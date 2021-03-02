Минфин Азербайджана разместил на аукционе очередной транш среднесрочных облигаций

Финансы 2 марта 2021 17:57 (UTC+04:00)
Минфин Азербайджана разместил на аукционе очередной транш среднесрочных облигаций

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) второго марта 2021 года состоялся аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций Министерства финансов Азербайджана на сумму 30 миллионов манатов со сроком обращения 1092 дня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, во время аукциона 15 инвесторов представили 25 заказов в ценовом диапазоне от 93,655 манатов (10 процентов) до 97,91 манатов (8,3 процентов).

В соответствии с решением Министерства финансов цена отсечения облигаций была определена на уровне 97,53 манатов (8,45 процентов), а средневзвешенная цена – 97,57 манатов (8,43 процентов). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила более 111,8 миллионов манатов, объем размещения – 45 миллионов манатов.

Срок погашения облигаций: 27 февраля 2024 года.

Объем облигаций, предлагаемых эмитентом, может быть увеличен до 50 процентов, если в ходе аукциона государственные облигации превысят предложение спроса и цена будет удовлетворена эмитентом.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до третьего марта 2021 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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