Манат укрепился к евро и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на четвертое марта установлен на уровне 1,7 и 2,0484 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 04 марта 2021 г.: 03 марта 2021 г.: 04 февраля 2021 г.: 04 марта 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0484 2,0547 2,0434 1,8974 -0,0063 0,0050 0,1510 1 российский рубль 0,023 0,023 0,0224 0,0258 0 0,0006 -0,0028 1 турецкая лира 0,228 0,2313 0,2374 0,278 -0,0033 -0,0094 -0,0500 1 австралийский доллар 1,3228 1,3302 1,2966 1,121 -0,0074 0,0262 0,2018 1 аргентинский песо 0,0188 0,0189 0,0194 0,0273 -0,0001 -0,0006 -0,0085 1 белорусский рубль 0,6518 0,6494 0,6436 0,7611 0,0024 0,0082 -0,1093 1 бразильский реал 0,3023 0,3001 0,3161 0,3771 0,0022 -0,0138 -0,0748 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1125 0,1138 0,1135 0,1106 -0,0013 -0,0010 0,0019 100 южнокорейских вон 0,1507 0,1514 0,152 0,1434 -0,0007 -0,0013 0,0073 1 чешская крона 0,0782 0,0785 0,0789 0,0747 -0,0003 -0,0007 0,0035 100 чилийских песо 0,2334 0,2323 0,232 0,2106 0,0011 0,0014 0,0228 1 китайский юань 0,2627 0,263 0,2632 0,2452 -0,0003 -0,0005 0,0175 1 датская крона 0,2755 0,2763 0,2747 0,2539 -0,0008 0,0008 0,0216 1 грузинский лари 0,5127 0,5135 0,5132 0,6109 -0,0008 -0,0005 -0,0982 1 гонконгский доллар 0,2191 0,2191 0,2193 0,2188 0 -0,0002 0,0003 1 индийская рупия 0,0233 0,0232 0,0233 0,0232 0,0001 0 0,0001 1 британский фунт стерлингов 2,3696 2,3736 2,3146 2,1785 -0,0040 0,0550 0,1911 100 индонезийских рупий 0,0119 0,0119 0,0121 0,012 0 -0,0002 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2016 0,2028 0,202 0,1797 -0,0012 -0,0004 0,0219 1 швейцарский франк 1,8485 1,8574 1,8892 1,7768 -0,0089 -0,0407 0,0717 1 израильский шекель 0,5134 0,5156 0,5156 0,4925 -0,0022 -0,0022 0,0209 1 канадский доллар 1,3422 1,3456 1,3283 1,273 -0,0034 0,0139 0,0692 1 кувейтский динар 5,6183 5,6141 5,6111 5,5556 0,0042 0,0072 0,0627 1 казахский тенге 0,0041 0,004 0,004 0,0045 0,0001 0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,02 0,02 0,0202 0,0243 0 -0,0002 -0,0043 100 ливанских фунтов 0,1128 0,1127 0,1117 0,113 0,0001 0,0011 -0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4192 0,4198 0,4194 0,4064 -0,0006 -0,0002 0,0128 1 мексиканский песо 0,0812 0,0825 0,084 0,0877 -0,0013 -0,0028 -0,0065 1 молдавская лея 0,0969 0,0971 0,0977 0,0971 -0,0002 -0,0008 -0,0002 1 египетский фунт 0,1086 0,1083 0,1082 0,1086 0,0003 0,0004 0 1 норвежская крона 0,1996 0,2007 0,1976 0,1834 -0,0011 0,0020 0,0162 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0162 0,0178 0 0 -0,0016 1 польский злотый 0,4506 0,4525 0,4553 0,4406 -0,0019 -0,0047 0,0100 1 сингапурский доллар 1,2754 1,2784 1,274 1,2249 -0,0030 0,0014 0,0505 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4532 0,4531 0 0 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4433 2,4409 2,4394 2,3431 0,0024 0,0039 0,1002 1 тайваньский доллар 0,0611 0,0611 0,0608 0,0568 0 0,0003 0,0043 1 таджикский сомони 0,1505 0,1505 0,1506 0,1756 0 -0,0001 -0,0251 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0612 0,0609 0,0608 0,068 0,0003 0,0004 -0,0068 100 японских иен 1,5881 1,5908 1,617 1,5835 -0,0027 -0,0289 0,0046 1 новозеландский доллар 1,2311 1,2389 1,2234 1,0668 -0,0078 0,0077 0,1643

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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