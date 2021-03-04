Манат укрепился к евро и лире
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на четвертое марта установлен на уровне 1,7 и 2,0484 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
04 марта 2021 г.:
|
03 марта 2021 г.:
|
04 февраля 2021 г.:
|
04 марта 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0484
|
2,0547
|
2,0434
|
1,8974
|
-0,0063
|
0,0050
|
0,1510
|
1 российский рубль
|
0,023
|
0,023
|
0,0224
|
0,0258
|
0
|
0,0006
|
-0,0028
|
1 турецкая лира
|
0,228
|
0,2313
|
0,2374
|
0,278
|
-0,0033
|
-0,0094
|
-0,0500
|
1 австралийский доллар
|
1,3228
|
1,3302
|
1,2966
|
1,121
|
-0,0074
|
0,0262
|
0,2018
|
1 аргентинский песо
|
0,0188
|
0,0189
|
0,0194
|
0,0273
|
-0,0001
|
-0,0006
|
-0,0085
|
1 белорусский рубль
|
0,6518
|
0,6494
|
0,6436
|
0,7611
|
0,0024
|
0,0082
|
-0,1093
|
1 бразильский реал
|
0,3023
|
0,3001
|
0,3161
|
0,3771
|
0,0022
|
-0,0138
|
-0,0748
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1125
|
0,1138
|
0,1135
|
0,1106
|
-0,0013
|
-0,0010
|
0,0019
|
100 южнокорейских вон
|
0,1507
|
0,1514
|
0,152
|
0,1434
|
-0,0007
|
-0,0013
|
0,0073
|
1 чешская крона
|
0,0782
|
0,0785
|
0,0789
|
0,0747
|
-0,0003
|
-0,0007
|
0,0035
|
100 чилийских песо
|
0,2334
|
0,2323
|
0,232
|
0,2106
|
0,0011
|
0,0014
|
0,0228
|
1 китайский юань
|
0,2627
|
0,263
|
0,2632
|
0,2452
|
-0,0003
|
-0,0005
|
0,0175
|
1 датская крона
|
0,2755
|
0,2763
|
0,2747
|
0,2539
|
-0,0008
|
0,0008
|
0,0216
|
1 грузинский лари
|
0,5127
|
0,5135
|
0,5132
|
0,6109
|
-0,0008
|
-0,0005
|
-0,0982
|
1 гонконгский доллар
|
0,2191
|
0,2191
|
0,2193
|
0,2188
|
0
|
-0,0002
|
0,0003
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0232
|
0,0233
|
0,0232
|
0,0001
|
0
|
0,0001
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3696
|
2,3736
|
2,3146
|
2,1785
|
-0,0040
|
0,0550
|
0,1911
|
100 индонезийских рупий
|
0,0119
|
0,0119
|
0,0121
|
0,012
|
0
|
-0,0002
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2016
|
0,2028
|
0,202
|
0,1797
|
-0,0012
|
-0,0004
|
0,0219
|
1 швейцарский франк
|
1,8485
|
1,8574
|
1,8892
|
1,7768
|
-0,0089
|
-0,0407
|
0,0717
|
1 израильский шекель
|
0,5134
|
0,5156
|
0,5156
|
0,4925
|
-0,0022
|
-0,0022
|
0,0209
|
1 канадский доллар
|
1,3422
|
1,3456
|
1,3283
|
1,273
|
-0,0034
|
0,0139
|
0,0692
|
1 кувейтский динар
|
5,6183
|
5,6141
|
5,6111
|
5,5556
|
0,0042
|
0,0072
|
0,0627
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,004
|
0,004
|
0,0045
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,02
|
0,0202
|
0,0243
|
0
|
-0,0002
|
-0,0043
|
100 ливанских фунтов
|
0,1128
|
0,1127
|
0,1117
|
0,113
|
0,0001
|
0,0011
|
-0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4192
|
0,4198
|
0,4194
|
0,4064
|
-0,0006
|
-0,0002
|
0,0128
|
1 мексиканский песо
|
0,0812
|
0,0825
|
0,084
|
0,0877
|
-0,0013
|
-0,0028
|
-0,0065
|
1 молдавская лея
|
0,0969
|
0,0971
|
0,0977
|
0,0971
|
-0,0002
|
-0,0008
|
-0,0002
|
1 египетский фунт
|
0,1086
|
0,1083
|
0,1082
|
0,1086
|
0,0003
|
0,0004
|
0
|
1 норвежская крона
|
0,1996
|
0,2007
|
0,1976
|
0,1834
|
-0,0011
|
0,0020
|
0,0162
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0178
|
0
|
0
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4506
|
0,4525
|
0,4553
|
0,4406
|
-0,0019
|
-0,0047
|
0,0100
|
1 сингапурский доллар
|
1,2754
|
1,2784
|
1,274
|
1,2249
|
-0,0030
|
0,0014
|
0,0505
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4531
|
0
|
0
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4433
|
2,4409
|
2,4394
|
2,3431
|
0,0024
|
0,0039
|
0,1002
|
1 тайваньский доллар
|
0,0611
|
0,0611
|
0,0608
|
0,0568
|
0
|
0,0003
|
0,0043
|
1 таджикский сомони
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1506
|
0,1756
|
0
|
-0,0001
|
-0,0251
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0612
|
0,0609
|
0,0608
|
0,068
|
0,0003
|
0,0004
|
-0,0068
|
100 японских иен
|
1,5881
|
1,5908
|
1,617
|
1,5835
|
-0,0027
|
-0,0289
|
0,0046
|
1 новозеландский доллар
|
1,2311
|
1,2389
|
1,2234
|
1,0668
|
-0,0078
|
0,0077
|
0,1643
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni