Манат укрепился к евро и лире

Финансы 4 марта 2021 09:50 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на четвертое марта установлен на уровне 1,7 и 2,0484 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

04 марта 2021 г.:

03 марта 2021 г.:

04 февраля 2021 г.:

04 марта 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0484

2,0547

2,0434

1,8974

-0,0063

0,0050

0,1510

1 российский рубль

0,023

0,023

0,0224

0,0258

0

0,0006

-0,0028

1 турецкая лира

0,228

0,2313

0,2374

0,278

-0,0033

-0,0094

-0,0500

1 австралийский доллар

1,3228

1,3302

1,2966

1,121

-0,0074

0,0262

0,2018

1 аргентинский песо

0,0188

0,0189

0,0194

0,0273

-0,0001

-0,0006

-0,0085

1 белорусский рубль

0,6518

0,6494

0,6436

0,7611

0,0024

0,0082

-0,1093

1 бразильский реал

0,3023

0,3001

0,3161

0,3771

0,0022

-0,0138

-0,0748

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1125

0,1138

0,1135

0,1106

-0,0013

-0,0010

0,0019

100 южнокорейских вон

0,1507

0,1514

0,152

0,1434

-0,0007

-0,0013

0,0073

1 чешская крона

0,0782

0,0785

0,0789

0,0747

-0,0003

-0,0007

0,0035

100 чилийских песо

0,2334

0,2323

0,232

0,2106

0,0011

0,0014

0,0228

1 китайский юань

0,2627

0,263

0,2632

0,2452

-0,0003

-0,0005

0,0175

1 датская крона

0,2755

0,2763

0,2747

0,2539

-0,0008

0,0008

0,0216

1 грузинский лари

0,5127

0,5135

0,5132

0,6109

-0,0008

-0,0005

-0,0982

1 гонконгский доллар

0,2191

0,2191

0,2193

0,2188

0

-0,0002

0,0003

1 индийская рупия

0,0233

0,0232

0,0233

0,0232

0,0001

0

0,0001

1 британский фунт стерлингов

2,3696

2,3736

2,3146

2,1785

-0,0040

0,0550

0,1911

100 индонезийских рупий

0,0119

0,0119

0,0121

0,012

0

-0,0002

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2016

0,2028

0,202

0,1797

-0,0012

-0,0004

0,0219

1 швейцарский франк

1,8485

1,8574

1,8892

1,7768

-0,0089

-0,0407

0,0717

1 израильский шекель

0,5134

0,5156

0,5156

0,4925

-0,0022

-0,0022

0,0209

1 канадский доллар

1,3422

1,3456

1,3283

1,273

-0,0034

0,0139

0,0692

1 кувейтский динар

5,6183

5,6141

5,6111

5,5556

0,0042

0,0072

0,0627

1 казахский тенге

0,0041

0,004

0,004

0,0045

0,0001

0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,02

0,02

0,0202

0,0243

0

-0,0002

-0,0043

100 ливанских фунтов

0,1128

0,1127

0,1117

0,113

0,0001

0,0011

-0,0002

1 малайзийский ринггит

0,4192

0,4198

0,4194

0,4064

-0,0006

-0,0002

0,0128

1 мексиканский песо

0,0812

0,0825

0,084

0,0877

-0,0013

-0,0028

-0,0065

1 молдавская лея

0,0969

0,0971

0,0977

0,0971

-0,0002

-0,0008

-0,0002

1 египетский фунт

0,1086

0,1083

0,1082

0,1086

0,0003

0,0004

0

1 норвежская крона

0,1996

0,2007

0,1976

0,1834

-0,0011

0,0020

0,0162

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0162

0,0178

0

0

-0,0016

1 польский злотый

0,4506

0,4525

0,4553

0,4406

-0,0019

-0,0047

0,0100

1 сингапурский доллар

1,2754

1,2784

1,274

1,2249

-0,0030

0,0014

0,0505

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4532

0,4531

0

0

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4433

2,4409

2,4394

2,3431

0,0024

0,0039

0,1002

1 тайваньский доллар

0,0611

0,0611

0,0608

0,0568

0

0,0003

0,0043

1 таджикский сомони

0,1505

0,1505

0,1506

0,1756

0

-0,0001

-0,0251

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0612

0,0609

0,0608

0,068

0,0003

0,0004

-0,0068

100 японских иен

1,5881

1,5908

1,617

1,5835

-0,0027

-0,0289

0,0046

1 новозеландский доллар

1,2311

1,2389

1,2234

1,0668

-0,0078

0,0077

0,1643

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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