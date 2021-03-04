В Казахстане по итогам 2020 года вырос объем оказываемых платежными организациями услуг

По состоянию на 1 января 2021 года, на территории Казахстана зарегистрировано 70 платежных организаций, передает Trend со ссылкой на Национальный банк Казахстана.

По итогам 2020 года через сервисы платежных организаций было проведено 430,1 млн транзакций на сумму 2,3 трлн тенге: в сравнении с показателями 2019 года количество операций снизилось на 7% при увеличении суммы на 15%.

64,5% от платежей на сумму 1,5 трлн тенге были проведены в целях оплаты услуг операторов сотовой связи, превысив показатели аналогичного периода 2019 года на 26,4%.

По итогам 2020 года каждая вторая операция была осуществлена путем внесения наличных денег через терминалы оплаты и кассы.

В 2020 году увеличился как объем операций, совершенных онлайн, так и их количество. Объем онлайн-операций увеличился в 2 раза и составил 656,6 млрд тенге. Количество операций увеличилось в 1,5 раза и составило 97 млн.

Операторами 24 систем электронных денег из 28 систем электронных денег, функционирующих в Казахстане, являются платежные организации, операторами 4 систем электронных денег являются банки второго уровня и АО «Казпочта».

По итогам 2020 года через сервисы платежных организаций были проведены операции с электронными деньгами на сумму 323,9 млрд тенге, что составляет 73% от оборота всех функционирующих систем электронных денег.