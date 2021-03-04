В Азербайджане увеличился объем кредитования сельхозсектора

Финансы 4 марта 2021 16:31 (UTC+04:00)
В Азербайджане увеличился объем кредитования сельхозсектора
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