Манат укрепился к евро и рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое марта установлен на уровне 1,7 и 2,0327 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
05 марта 2021 г.:
|
04 марта 2021 г.:
|
05 февраля 2021 г.:
|
05 марта 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0327
|
2,0484
|
2,0322
|
1,8937
|
-0,0157
|
0,0005
|
0,1390
|
1 российский рубль
|
0,0228
|
0,023
|
0,0225
|
0,0256
|
-0,0002
|
0,0003
|
-0,0028
|
1 турецкая лира
|
0,2261
|
0,228
|
0,238
|
0,2792
|
-0,0019
|
-0,0119
|
-0,0531
|
1 австралийский доллар
|
1,3103
|
1,3228
|
1,2904
|
1,1256
|
-0,0125
|
0,0199
|
0,1847
|
1 аргентинский песо
|
0,0188
|
0,0188
|
0,0193
|
0,0273
|
0
|
-0,0005
|
-0,0085
|
1 белорусский рубль
|
0,6518
|
0,6518
|
0,6447
|
0,7628
|
0
|
0,0071
|
-0,1110
|
1 бразильский реал
|
0,2999
|
0,3023
|
0,313
|
0,3712
|
-0,0024
|
-0,0131
|
-0,0713
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1109
|
0,1125
|
0,1132
|
0,1112
|
-0,0016
|
-0,0023
|
-0,0003
|
100 южнокорейских вон
|
0,1506
|
0,1507
|
0,1511
|
0,1435
|
-0,0001
|
-0,0005
|
0,0071
|
1 чешская крона
|
0,0774
|
0,0782
|
0,0786
|
0,0749
|
-0,0008
|
-0,0012
|
0,0025
|
100 чилийских песо
|
0,2342
|
0,2334
|
0,2299
|
0,2081
|
0,0008
|
0,0043
|
0,0261
|
1 китайский юань
|
0,2626
|
0,2627
|
0,2625
|
0,245
|
-0,0001
|
0,0001
|
0,0176
|
1 датская крона
|
0,2734
|
0,2755
|
0,2733
|
0,2534
|
-0,0021
|
0,0001
|
0,0200
|
1 грузинский лари
|
0,5133
|
0,5127
|
0,5123
|
0,6119
|
0,0006
|
0,0010
|
-0,0986
|
1 гонконгский доллар
|
0,2191
|
0,2191
|
0,2193
|
0,2187
|
0
|
-0,0002
|
0,0004
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0233
|
0,0233
|
0,0231
|
0
|
0
|
0,0002
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3622
|
2,3696
|
2,3244
|
2,1885
|
-0,0074
|
0,0378
|
0,1737
|
100 индонезийских рупий
|
0,0119
|
0,0119
|
0,0121
|
0,012
|
0
|
-0,0002
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1998
|
0,2016
|
0,2006
|
0,1794
|
-0,0018
|
-0,0008
|
0,0204
|
1 швейцарский франк
|
1,8298
|
1,8485
|
1,8796
|
1,778
|
-0,0187
|
-0,0498
|
0,0518
|
1 израильский шекель
|
0,5125
|
0,5134
|
0,5173
|
0,4922
|
-0,0009
|
-0,0048
|
0,0203
|
1 канадский доллар
|
1,3427
|
1,3422
|
1,3251
|
1,269
|
0,0005
|
0,0176
|
0,0737
|
1 кувейтский динар
|
5,6178
|
5,6183
|
5,6088
|
5,5565
|
-0,0005
|
0,0090
|
0,0613
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,004
|
0,0045
|
0
|
0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,02
|
0,0202
|
0,0243
|
0
|
-0,0002
|
-0,0043
|
100 ливанских фунтов
|
0,1121
|
0,1128
|
0,1122
|
0,1123
|
-0,0007
|
-0,0001
|
-0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4175
|
0,4192
|
0,4172
|
0,4082
|
-0,0017
|
0,0003
|
0,0093
|
1 мексиканский песо
|
0,0805
|
0,0812
|
0,0833
|
0,087
|
-0,0007
|
-0,0028
|
-0,0065
|
1 молдавская лея
|
0,0969
|
0,0969
|
0,0971
|
0,0974
|
0
|
-0,0002
|
-0,0005
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1086
|
0,1084
|
0,1085
|
-0,0003
|
-0,0001
|
-0,0002
|
1 норвежская крона
|
0,1977
|
0,1996
|
0,1966
|
0,1834
|
-0,0019
|
0,0011
|
0,0143
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0178
|
0
|
0
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4454
|
0,4506
|
0,4516
|
0,4408
|
-0,0052
|
-0,0062
|
0,0046
|
1 сингапурский доллар
|
1,2702
|
1,2754
|
1,2698
|
1,2266
|
-0,0052
|
0,0004
|
0,0436
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4532
|
0,453
|
0
|
0
|
0,0002
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4408
|
2,4433
|
2,4365
|
2,3483
|
-0,0025
|
0,0043
|
0,0925
|
1 тайваньский доллар
|
0,0609
|
0,0611
|
0,0608
|
0,0568
|
-0,0002
|
0,0001
|
0,0041
|
1 таджикский сомони
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1506
|
0,1756
|
0
|
-0,0001
|
-0,0251
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0614
|
0,0612
|
0,0611
|
0,0687
|
0,0002
|
0,0003
|
-0,0073
|
100 японских иен
|
1,573
|
1,5881
|
1,6102
|
1,5838
|
-0,0151
|
-0,0372
|
-0,0108
|
1 новозеландский доллар
|
1,2185
|
1,2311
|
1,2145
|
1,0713
|
-0,0126
|
0,0040
|
0,1472
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni