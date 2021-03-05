Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое марта установлен на уровне 1,7 и 2,0327 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 05 марта 2021 г.: 04 марта 2021 г.: 05 февраля 2021 г.: 05 марта 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0327 2,0484 2,0322 1,8937 -0,0157 0,0005 0,1390 1 российский рубль 0,0228 0,023 0,0225 0,0256 -0,0002 0,0003 -0,0028 1 турецкая лира 0,2261 0,228 0,238 0,2792 -0,0019 -0,0119 -0,0531 1 австралийский доллар 1,3103 1,3228 1,2904 1,1256 -0,0125 0,0199 0,1847 1 аргентинский песо 0,0188 0,0188 0,0193 0,0273 0 -0,0005 -0,0085 1 белорусский рубль 0,6518 0,6518 0,6447 0,7628 0 0,0071 -0,1110 1 бразильский реал 0,2999 0,3023 0,313 0,3712 -0,0024 -0,0131 -0,0713 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1109 0,1125 0,1132 0,1112 -0,0016 -0,0023 -0,0003 100 южнокорейских вон 0,1506 0,1507 0,1511 0,1435 -0,0001 -0,0005 0,0071 1 чешская крона 0,0774 0,0782 0,0786 0,0749 -0,0008 -0,0012 0,0025 100 чилийских песо 0,2342 0,2334 0,2299 0,2081 0,0008 0,0043 0,0261 1 китайский юань 0,2626 0,2627 0,2625 0,245 -0,0001 0,0001 0,0176 1 датская крона 0,2734 0,2755 0,2733 0,2534 -0,0021 0,0001 0,0200 1 грузинский лари 0,5133 0,5127 0,5123 0,6119 0,0006 0,0010 -0,0986 1 гонконгский доллар 0,2191 0,2191 0,2193 0,2187 0 -0,0002 0,0004 1 индийская рупия 0,0233 0,0233 0,0233 0,0231 0 0 0,0002 1 британский фунт стерлингов 2,3622 2,3696 2,3244 2,1885 -0,0074 0,0378 0,1737 100 индонезийских рупий 0,0119 0,0119 0,0121 0,012 0 -0,0002 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1998 0,2016 0,2006 0,1794 -0,0018 -0,0008 0,0204 1 швейцарский франк 1,8298 1,8485 1,8796 1,778 -0,0187 -0,0498 0,0518 1 израильский шекель 0,5125 0,5134 0,5173 0,4922 -0,0009 -0,0048 0,0203 1 канадский доллар 1,3427 1,3422 1,3251 1,269 0,0005 0,0176 0,0737 1 кувейтский динар 5,6178 5,6183 5,6088 5,5565 -0,0005 0,0090 0,0613 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,004 0,0045 0 0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,02 0,02 0,0202 0,0243 0 -0,0002 -0,0043 100 ливанских фунтов 0,1121 0,1128 0,1122 0,1123 -0,0007 -0,0001 -0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4175 0,4192 0,4172 0,4082 -0,0017 0,0003 0,0093 1 мексиканский песо 0,0805 0,0812 0,0833 0,087 -0,0007 -0,0028 -0,0065 1 молдавская лея 0,0969 0,0969 0,0971 0,0974 0 -0,0002 -0,0005 1 египетский фунт 0,1083 0,1086 0,1084 0,1085 -0,0003 -0,0001 -0,0002 1 норвежская крона 0,1977 0,1996 0,1966 0,1834 -0,0019 0,0011 0,0143 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0162 0,0178 0 0 -0,0016 1 польский злотый 0,4454 0,4506 0,4516 0,4408 -0,0052 -0,0062 0,0046 1 сингапурский доллар 1,2702 1,2754 1,2698 1,2266 -0,0052 0,0004 0,0436 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4532 0,453 0 0 0,0002 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4408 2,4433 2,4365 2,3483 -0,0025 0,0043 0,0925 1 тайваньский доллар 0,0609 0,0611 0,0608 0,0568 -0,0002 0,0001 0,0041 1 таджикский сомони 0,1505 0,1505 0,1506 0,1756 0 -0,0001 -0,0251 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0614 0,0612 0,0611 0,0687 0,0002 0,0003 -0,0073 100 японских иен 1,573 1,5881 1,6102 1,5838 -0,0151 -0,0372 -0,0108 1 новозеландский доллар 1,2185 1,2311 1,2145 1,0713 -0,0126 0,0040 0,1472

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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