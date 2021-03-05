Всемирный банк может оказать поддержку Азербайджану в борьбе с COVID-19

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) может оказать поддержку Азербайджану в борьбе с коронавирусной пандемией (COVİD-19) в рамках проекта Azerbaijan COVID-19 Emergency Response Project.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на ВБ.

Сообщается, что на реализацию этого проекта со стороны ВБ предусмотрено финансирование размером в 95 миллионов долларов, и Всемирный банк готов потенциально сотрудничать с правительством Азербайджана с целью согласования деталей проекта.

Напомним, что Азербайджан сотрудничает со Всемирным банком с 1992 года. На сегодняшний день Всемирный банк выделил Азербайджану кредитов на общую сумму 3,5 миллиарда долларов для реализации более 50 проектов, в результате чего в 2019 году Азербайджан вошел в список 20 наиболее реформаторских стран по версии ВБ.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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