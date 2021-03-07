Нацбанк Казахстана принял комплекс антикризисных мер в период пандемии COVID-19

БАКУ /Trend/ - По итогам 2020 года, Национальным банком Казахстана в период пандемии коронавируса в рамках антикризисных мер был принят следующий комплекс мероприятий на общую сумму 2,3 триллиона тенге (5,5 миллиардов долларов), сообщили Trend в Национальном банке.

Так, в 2020 году было увеличено финансирование Программы "Экономика простых вещей" на 400 миллиардов тенге (959,1 миллионов долларов), доведя тем самым общий объем до одного триллиона тенге (2,3 миллиарда долларов).

Программа направлена на расширение производства в обрабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса, насыщение внутреннего рынка товарами и услугами отечественных производителей.

Вместе с тем Национальным Банком поддержан принятый Правительством Казахстана 1 октября 2020 года пакет поправок в Программу, предусматривающий расширение условий программы, включая продление срока действия до конца 2021 года.

Финансирование Программы предусмотрено путем приобретения облигаций БВУ и Аграрно-кредитной корпорации на сумму до одного триллиона тенге (2,3 миллиарда долларов) со сроком погашения до 10 лет по итоговой ставке доходности до 11 процентов годовых за счет собственных средств Национального Банка и средств, находящихся в его управлении.

Для поддержки деловой активности и занятости населения, а также для целей развития регионов Национальным Банком осуществлено финансирование Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы на общую сумму 700 миллиардов тенге (1,6 миллиона долларов) через предоставление облигационных займов МИО АО "НУХ "Байтерек".

Для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в период введения чрезвычайного положения Национальным Банком совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка принята Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Механизм поддержки бизнеса реализуется путем предоставления банками второго уровня льготных кредитов на пополнение оборотного капитала субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в результате введения чрезвычайного положения, сроком до 12 месяцев по ставке не более 8 процентов годовых.

В 2020 году было принято решение об увеличении объема финансирования данной Программы на 200 миллиардов тенге (479,5 миллионов долларов) до 800 миллиардов тенге (1,9 миллиарда долларов). Также предусмотрено продление сроков действия до конца 2021 года и включение субъектов крупного предпринимательства в наиболее пострадавших секторах экономики.

Таким образом, для реализации Программы Национальным Банком выделены финансы через размещение обусловленных вкладов в 12 БВУ.

По проекту жилищного кредитования "5-10-20" по обеспечению доступным кредитным жильем и финансированию строительства в рамках государственной программы "Нурлы жер" Национальным Банком предусматривается выделение 390 миллиардов тенге (935,2 миллионов долларов), из которых в течение 2020 года выделено 270 миллиардов тенге (647,4 миллионов долларов).

"Вышеуказанные антикризисные меры государственной поддержки экономики простимулировали банковское кредитование экономики, что в свою очередь осуществило поддержку банковскому сектору", - отметили в Национальном банке.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)