Сделки по корпоративным ценным бумагам в Азербайджане в полном объёме пришлись на вторичный рынок

БАКУ /Trend/ - В течение января-февраля 2021 года общий объем операций по корпоративным ценным бумагам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) составил порядка 68,6 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на отчетные данные биржи.

Согласно информации, всего за отчетный период было осуществлено 996 сделок. Все операции в полном объёме пришлись на вторичный рынок. В частности, были проданы 929 акций на сумму 431,5 тысячи манатов и 67 облигаций на сумму 68,135 миллионов манатов.

Сообщается, что на вторичном рынке три сделки пришлись на продажу ипотечных облигаций в размере 62,91 миллионов манатов.

Отметим, что капитализация БФБ в последний торговый день февраля 2021 года составила 4,16 миллиарда манатов, увеличившись с начала года на семь процентов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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