Стоимость биткоина достигла $51 302

Биткоин в ходе торговой сессии рос на 5% и достиг $51 302. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk на 03:55 (GMT+4).

Таким образом, цена криптовалюты вновь растет.