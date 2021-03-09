Азербайджанская нефть дорожает

Финансы 9 марта 2021 10:47 (UTC+04:00)
Азербайджанская нефть дорожает

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, восьмого марта составила 69,38 доллара за баррель, что на 0,12 доллара больше предыдущего показателя, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 68,6 доллара за баррель, что на 0,11 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 66,1 доллара за баррель, что на 0,57 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, восьмого марта составила 68,74 доллара, что на 0,27 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на девятое марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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