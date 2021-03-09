Минфин Азербайджана разместил на аукционе среднесрочные облигации

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) девятого марта 2021 года состоялся аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций Министерства финансов Азербайджана на сумму 50 миллионов манатов со сроком обращения 728 дней, сообщает во вторник Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, во время аукциона 16 инвесторов представили 26 заказов в ценовом диапазоне от 92,99 манатов (11 процентов) до 100 манатов (семь процентов).

В соответствии с решением Министерства финансов цена отсечения облигаций была определена на уровне 98,545 манатов (7,8 процентов), а средневзвешенная цена – 98,59 манатов (7,78 процентов). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила более 204,035 миллионов манатов, объем размещения – 75 миллионов манатов.

Срок погашения облигаций: седьмое марта 2023 года.

Объем облигаций, предлагаемых эмитентом, может быть увеличен до 50 процентов, если в ходе аукциона государственные облигации превысят предложение спроса и цена будет удовлетворена эмитентом.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до 10 марта 2021 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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