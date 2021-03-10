Евро и рубль подорожали к манату

Финансы 10 марта 2021 09:51 (UTC+04:00)
Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0198 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

10 марта 2021 г.:

09 марта 2021 г.:

10 февраля 2021 г.:

10 марта 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0198

2,0158

2,062

1,9332

0,0040

-0,0422

0,0866

1 российский рубль

0,023

0,0228

0,023

0,0232

0,0002

0

-0,0002

1 турецкая лира

0,2229

0,2192

0,2406

0,2769

0,0037

-0,0177

-0,0540

1 австралийский доллар

1,3065

1,3013

1,3161

1,1161

0,0052

-0,0096

0,1904

1 аргентинский песо

0,0188

0,0188

0,0193

0,0272

0

-0,0005

-0,0084

1 белорусский рубль

0,6528

0,6517

0,6546

0,7212

0,0011

-0,0018

-0,0684

1 бразильский реал

0,2928

0,2923

0,3158

0,36

0,0005

-0,0230

-0,0672

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1109

0,1096

0,1155

0,1068

0,0013

-0,0046

0,0041

100 южнокорейских вон

0,1488

0,1491

0,1533

0,1425

-0,0003

-0,0045

0,0063

1 чешская крона

0,077

0,0763

0,0801

0,0756

0,0007

-0,0031

0,0014

100 чилийских песо

0,2313

0,2314

0,2314

0,2019

-0,0001

-0,0001

0,0294

1 китайский юань

0,2611

0,2606

0,2641

0,2451

0,0005

-0,0030

0,0160

1 датская крона

0,2716

0,2711

0,2772

0,2589

0,0005

-0,0056

0,0127

1 грузинский лари

0,5118

0,5126

0,5128

0,6007

-0,0008

-0,0010

-0,0889

1 гонконгский доллар

0,219

0,2189

0,2193

0,2188

0,0001

-0,0003

0,0002

1 индийская рупия

0,0233

0,0232

0,0233

0,0229

0,0001

0

0,0004

1 британский фунт стерлингов

2,3575

2,3532

2,3503

2,2205

0,0043

0,0072

0,1370

100 индонезийских рупий

0,0118

0,0118

0,0122

0,0119

0

-0,0004

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1995

0,1983

0,2044

0,1797

0,0012

-0,0049

0,0198

1 швейцарский франк

1,8284

1,8165

1,907

1,8186

0,0119

-0,0786

0,0098

1 израильский шекель

0,5109

0,5085

0,523

0,4828

0,0024

-0,0121

0,0281

1 канадский доллар

1,3421

1,3433

1,3388

1,2465

-0,0012

0,0033

0,0956

1 кувейтский динар

5,6154

5,6124

5,6197

5,562

0,0030

-0,0043

0,0534

1 казахский тенге

0,0041

0,004

0,0041

0,0044

0,0001

0

-0,0003

1 киргизский сом

0,02

0,02

0,0202

0,0243

0

-0,0002

-0,0043

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1127

0,1124

0,1123

-0,0003

0

0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4117

0,4119

0,4207

0,4024

-0,0002

-0,0090

0,0093

1 мексиканский песо

0,08

0,0791

0,0847

0,0825

0,0009

-0,0047

-0,0025

1 молдавская лея

0,0968

0,097

0,0968

0,0981

-0,0002

0

-0,0013

1 египетский фунт

0,1081

0,108

0,1086

0,1082

0,0001

-0,0005

-0,0001

1 норвежская крона

0,2001

0,1995

0,2014

0,1779

0,0006

-0,0013

0,0222

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0162

0,0179

0

0

-0,0017

1 польский злотый

0,4417

0,4384

0,4607

0,4483

0,0033

-0,0190

-0,0066

1 сингапурский доллар

1,2618

1,2594

1,2819

1,2271

0,0024

-0,0201

0,0347

1 саудовский риал

0,4532

0,4531

0,4532

0,4524

0,0001

0

0,0008

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4268

2,4232

2,4498

2,3796

0,0036

-0,0230

0,0472

1 тайваньский доллар

0,06

0,06

0,0607

0,0569

0

-0,0007

0,0031

1 таджикский сомони

0,1505

0,1505

0,1506

0,1756

0

-0,0001

-0,0251

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0613

0,0612

0,0614

0,0682

0,0001

-0,0001

-0,0069

100 японских иен

1,5621

1,5576

1,6259

1,6295

0,0045

-0,0638

-0,0674

1 новозеландский доллар

1,2151

1,2108

1,2304

1,0725

0,0043

-0,0153

0,1426

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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