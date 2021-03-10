Евро и рубль подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0198 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
10 марта 2021 г.:
|
09 марта 2021 г.:
|
10 февраля 2021 г.:
|
10 марта 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0198
|
2,0158
|
2,062
|
1,9332
|
0,0040
|
-0,0422
|
0,0866
|
1 российский рубль
|
0,023
|
0,0228
|
0,023
|
0,0232
|
0,0002
|
0
|
-0,0002
|
1 турецкая лира
|
0,2229
|
0,2192
|
0,2406
|
0,2769
|
0,0037
|
-0,0177
|
-0,0540
|
1 австралийский доллар
|
1,3065
|
1,3013
|
1,3161
|
1,1161
|
0,0052
|
-0,0096
|
0,1904
|
1 аргентинский песо
|
0,0188
|
0,0188
|
0,0193
|
0,0272
|
0
|
-0,0005
|
-0,0084
|
1 белорусский рубль
|
0,6528
|
0,6517
|
0,6546
|
0,7212
|
0,0011
|
-0,0018
|
-0,0684
|
1 бразильский реал
|
0,2928
|
0,2923
|
0,3158
|
0,36
|
0,0005
|
-0,0230
|
-0,0672
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1109
|
0,1096
|
0,1155
|
0,1068
|
0,0013
|
-0,0046
|
0,0041
|
100 южнокорейских вон
|
0,1488
|
0,1491
|
0,1533
|
0,1425
|
-0,0003
|
-0,0045
|
0,0063
|
1 чешская крона
|
0,077
|
0,0763
|
0,0801
|
0,0756
|
0,0007
|
-0,0031
|
0,0014
|
100 чилийских песо
|
0,2313
|
0,2314
|
0,2314
|
0,2019
|
-0,0001
|
-0,0001
|
0,0294
|
1 китайский юань
|
0,2611
|
0,2606
|
0,2641
|
0,2451
|
0,0005
|
-0,0030
|
0,0160
|
1 датская крона
|
0,2716
|
0,2711
|
0,2772
|
0,2589
|
0,0005
|
-0,0056
|
0,0127
|
1 грузинский лари
|
0,5118
|
0,5126
|
0,5128
|
0,6007
|
-0,0008
|
-0,0010
|
-0,0889
|
1 гонконгский доллар
|
0,219
|
0,2189
|
0,2193
|
0,2188
|
0,0001
|
-0,0003
|
0,0002
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0232
|
0,0233
|
0,0229
|
0,0001
|
0
|
0,0004
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3575
|
2,3532
|
2,3503
|
2,2205
|
0,0043
|
0,0072
|
0,1370
|
100 индонезийских рупий
|
0,0118
|
0,0118
|
0,0122
|
0,0119
|
0
|
-0,0004
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1995
|
0,1983
|
0,2044
|
0,1797
|
0,0012
|
-0,0049
|
0,0198
|
1 швейцарский франк
|
1,8284
|
1,8165
|
1,907
|
1,8186
|
0,0119
|
-0,0786
|
0,0098
|
1 израильский шекель
|
0,5109
|
0,5085
|
0,523
|
0,4828
|
0,0024
|
-0,0121
|
0,0281
|
1 канадский доллар
|
1,3421
|
1,3433
|
1,3388
|
1,2465
|
-0,0012
|
0,0033
|
0,0956
|
1 кувейтский динар
|
5,6154
|
5,6124
|
5,6197
|
5,562
|
0,0030
|
-0,0043
|
0,0534
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,004
|
0,0041
|
0,0044
|
0,0001
|
0
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,02
|
0,0202
|
0,0243
|
0
|
-0,0002
|
-0,0043
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1127
|
0,1124
|
0,1123
|
-0,0003
|
0
|
0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4117
|
0,4119
|
0,4207
|
0,4024
|
-0,0002
|
-0,0090
|
0,0093
|
1 мексиканский песо
|
0,08
|
0,0791
|
0,0847
|
0,0825
|
0,0009
|
-0,0047
|
-0,0025
|
1 молдавская лея
|
0,0968
|
0,097
|
0,0968
|
0,0981
|
-0,0002
|
0
|
-0,0013
|
1 египетский фунт
|
0,1081
|
0,108
|
0,1086
|
0,1082
|
0,0001
|
-0,0005
|
-0,0001
|
1 норвежская крона
|
0,2001
|
0,1995
|
0,2014
|
0,1779
|
0,0006
|
-0,0013
|
0,0222
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0179
|
0
|
0
|
-0,0017
|
1 польский злотый
|
0,4417
|
0,4384
|
0,4607
|
0,4483
|
0,0033
|
-0,0190
|
-0,0066
|
1 сингапурский доллар
|
1,2618
|
1,2594
|
1,2819
|
1,2271
|
0,0024
|
-0,0201
|
0,0347
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4531
|
0,4532
|
0,4524
|
0,0001
|
0
|
0,0008
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4268
|
2,4232
|
2,4498
|
2,3796
|
0,0036
|
-0,0230
|
0,0472
|
1 тайваньский доллар
|
0,06
|
0,06
|
0,0607
|
0,0569
|
0
|
-0,0007
|
0,0031
|
1 таджикский сомони
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1506
|
0,1756
|
0
|
-0,0001
|
-0,0251
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0613
|
0,0612
|
0,0614
|
0,0682
|
0,0001
|
-0,0001
|
-0,0069
|
100 японских иен
|
1,5621
|
1,5576
|
1,6259
|
1,6295
|
0,0045
|
-0,0638
|
-0,0674
|
1 новозеландский доллар
|
1,2151
|
1,2108
|
1,2304
|
1,0725
|
0,0043
|
-0,0153
|
0,1426
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni