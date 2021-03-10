Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0198 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 10 марта 2021 г.: 09 марта 2021 г.: 10 февраля 2021 г.: 10 марта 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0198 2,0158 2,062 1,9332 0,0040 -0,0422 0,0866 1 российский рубль 0,023 0,0228 0,023 0,0232 0,0002 0 -0,0002 1 турецкая лира 0,2229 0,2192 0,2406 0,2769 0,0037 -0,0177 -0,0540 1 австралийский доллар 1,3065 1,3013 1,3161 1,1161 0,0052 -0,0096 0,1904 1 аргентинский песо 0,0188 0,0188 0,0193 0,0272 0 -0,0005 -0,0084 1 белорусский рубль 0,6528 0,6517 0,6546 0,7212 0,0011 -0,0018 -0,0684 1 бразильский реал 0,2928 0,2923 0,3158 0,36 0,0005 -0,0230 -0,0672 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1109 0,1096 0,1155 0,1068 0,0013 -0,0046 0,0041 100 южнокорейских вон 0,1488 0,1491 0,1533 0,1425 -0,0003 -0,0045 0,0063 1 чешская крона 0,077 0,0763 0,0801 0,0756 0,0007 -0,0031 0,0014 100 чилийских песо 0,2313 0,2314 0,2314 0,2019 -0,0001 -0,0001 0,0294 1 китайский юань 0,2611 0,2606 0,2641 0,2451 0,0005 -0,0030 0,0160 1 датская крона 0,2716 0,2711 0,2772 0,2589 0,0005 -0,0056 0,0127 1 грузинский лари 0,5118 0,5126 0,5128 0,6007 -0,0008 -0,0010 -0,0889 1 гонконгский доллар 0,219 0,2189 0,2193 0,2188 0,0001 -0,0003 0,0002 1 индийская рупия 0,0233 0,0232 0,0233 0,0229 0,0001 0 0,0004 1 британский фунт стерлингов 2,3575 2,3532 2,3503 2,2205 0,0043 0,0072 0,1370 100 индонезийских рупий 0,0118 0,0118 0,0122 0,0119 0 -0,0004 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1995 0,1983 0,2044 0,1797 0,0012 -0,0049 0,0198 1 швейцарский франк 1,8284 1,8165 1,907 1,8186 0,0119 -0,0786 0,0098 1 израильский шекель 0,5109 0,5085 0,523 0,4828 0,0024 -0,0121 0,0281 1 канадский доллар 1,3421 1,3433 1,3388 1,2465 -0,0012 0,0033 0,0956 1 кувейтский динар 5,6154 5,6124 5,6197 5,562 0,0030 -0,0043 0,0534 1 казахский тенге 0,0041 0,004 0,0041 0,0044 0,0001 0 -0,0003 1 киргизский сом 0,02 0,02 0,0202 0,0243 0 -0,0002 -0,0043 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1127 0,1124 0,1123 -0,0003 0 0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4117 0,4119 0,4207 0,4024 -0,0002 -0,0090 0,0093 1 мексиканский песо 0,08 0,0791 0,0847 0,0825 0,0009 -0,0047 -0,0025 1 молдавская лея 0,0968 0,097 0,0968 0,0981 -0,0002 0 -0,0013 1 египетский фунт 0,1081 0,108 0,1086 0,1082 0,0001 -0,0005 -0,0001 1 норвежская крона 0,2001 0,1995 0,2014 0,1779 0,0006 -0,0013 0,0222 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0162 0,0179 0 0 -0,0017 1 польский злотый 0,4417 0,4384 0,4607 0,4483 0,0033 -0,0190 -0,0066 1 сингапурский доллар 1,2618 1,2594 1,2819 1,2271 0,0024 -0,0201 0,0347 1 саудовский риал 0,4532 0,4531 0,4532 0,4524 0,0001 0 0,0008 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4268 2,4232 2,4498 2,3796 0,0036 -0,0230 0,0472 1 тайваньский доллар 0,06 0,06 0,0607 0,0569 0 -0,0007 0,0031 1 таджикский сомони 0,1505 0,1505 0,1506 0,1756 0 -0,0001 -0,0251 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0613 0,0612 0,0614 0,0682 0,0001 -0,0001 -0,0069 100 японских иен 1,5621 1,5576 1,6259 1,6295 0,0045 -0,0638 -0,0674 1 новозеландский доллар 1,2151 1,2108 1,2304 1,0725 0,0043 -0,0153 0,1426

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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