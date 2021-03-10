Стоимость биткойна превысила $57 тыс.

Биткойн в ходе торговой сессии вырос на 5,26%, достигая отметки $57,079 тыс. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Последний раз цена криптовалюты находилась выше отметки $57 тыс. 22 февраля 2021 года.

К 21:06 (GMT+4) курс биткойна находился на уровне $57,017 тыс. за штуку (+5,16%).

На 17:53 (GMT+4) курс биткойна находился на уровне $56,186 тыс. за штуку (+3,51%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".