ИКГФ Азербайджана разместил первый в 2021 г. транш ипотечных облигаций

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 11 марта 2021 года состоялся аукцион по размещению ипотечных облигаций Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ) на сумму 55 миллионов манатов со сроком обращения 8 280 дней, сообщает в четверг Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, общая сумма заказов по номинальным ценам составила 110 миллионов манатов, а срок погашения ценных бумаг - 11 ноября 2043 года.

В 2020 году общий объем эмиссии облигаций Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана составил 250 миллионов манатов.

Напомним, что ранее заместитель председателя правления ИКГФ Рахман Гумметов сообщал о совокупных активах Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана в объеме 1,8 миллиарда манатов и капитале на уровне 822 миллионов манатов. По его словам, у фонда за все время существования не было зафиксировано убытков. В то же время 95 процентов корпоративных ценных бумаг на рынке приходится на облигации ИКГФ.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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