Манат подешевел к евро и укрепился к лире

Финансы 12 марта 2021 09:45 (UTC+04:00)
Манат подешевел к евро и укрепился к лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0342 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

12 марта 2021 г.:

11 марта 2021 г.:

12 февраля 2021 г.:

12 марта 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0342

2,0278

2,0609

1,9201

0,0064

-0,0267

0,1141

1 российский рубль

0,0232

0,0231

0,0231

0,0231

0,0001

0,0001

0,0001

1 турецкая лира

0,2265

0,2266

0,2417

0,2735

-0,0001

-0,0152

-0,0470

1 австралийский доллар

1,3233

1,3155

1,3167

1,0978

0,0078

0,0066

0,2255

1 аргентинский песо

0,0187

0,0187

0,0192

0,0271

0

-0,0005

-0,0084

1 белорусский рубль

0,6546

0,6528

0,6595

0,7346

0,0018

-0,0049

-0,0800

1 бразильский реал

0,3069

0,2997

0,3157

0,3527

0,0072

-0,0088

-0,0458

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4629

0,4628

0,4628

-0,0001

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1141

0,1128

0,1162

0,1038

0,0013

-0,0021

0,0103

100 южнокорейских вон

0,1503

0,1496

0,154

0,1411

0,0007

-0,0037

0,0092

1 чешская крона

0,0777

0,0774

0,08

0,0743

0,0003

-0,0023

0,0034

100 чилийских песо

0,2376

0,2341

0,2347

0,2034

0,0035

0,0029

0,0342

1 китайский юань

0,262

0,2616

0,2632

0,2438

0,0004

-0,0012

0,0182

1 датская крона

0,2736

0,2727

0,2771

0,257

0,0009

-0,0035

0,0166

1 грузинский лари

0,512

0,5117

0,5176

0,5749

0,0003

-0,0056

-0,0629

1 гонконгский доллар

0,2191

0,219

0,2193

0,2188

0,0001

-0,0002

0,0003

1 индийская рупия

0,0234

0,0233

0,0234

0,0229

0,0001

0

0,0005

1 британский фунт стерлингов

2,3766

2,3688

2,3449

2,1787

0,0078

0,0317

0,1979

100 индонезийских рупий

0,0118

0,0118

0,0122

0,0117

0

-0,0004

0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2009

0,2006

0,2041

0,1781

0,0003

-0,0032

0,0228

1 швейцарский франк

1,835

1,8279

1,9091

1,8173

0,0071

-0,0741

0,0177

1 израильский шекель

0,5146

0,5124

0,5229

0,4768

0,0022

-0,0083

0,0378

1 канадский доллар

1,3555

1,3479

1,3361

1,2337

0,0076

0,0194

0,1218

1 кувейтский динар

5,6254

5,614

5,6222

5,5443

0,0114

0,0032

0,0811

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,0041

0,0043

0

0

-0,0002

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,0202

0,0233

0

-0,0001

-0,0032

100 ливанских фунтов

0,112

0,1124

0,1124

0,1122

-0,0004

-0,0004

-0,0002

1 малайзийский ринггит

0,4131

0,4133

0,4207

0,3996

-0,0002

-0,0076

0,0135

1 мексиканский песо

0,0823

0,0814

0,085

0,0785

0,0009

-0,0027

0,0038

1 молдавская лея

0,0965

0,0964

0,0971

0,0976

0,0001

-0,0006

-0,0011

1 египетский фунт

0,1083

0,1081

0,1091

0,1081

0,0002

-0,0008

0,0002

1 норвежская крона

0,2016

0,2018

0,2001

0,1739

-0,0002

0,0015

0,0277

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0162

0,0179

0

0

-0,0017

1 польский злотый

0,4435

0,4431

0,4574

0,4431

0,0004

-0,0139

0,0004

1 сингапурский доллар

1,2672

1,2655

1,2821

1,2137

0,0017

-0,0149

0,0535

1 саудовский риал

0,4533

0,4532

0,4532

0,4527

0,0001

0,0001

0,0006

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4337

2,4257

2,4521

2,3657

0,0080

-0,0184

0,0680

1 тайваньский доллар

0,0605

0,0603

0,0607

0,0565

0,0002

-0,0002

0,0040

1 таджикский сомони

0,1505

0,1505

0,1506

0,1753

0

-0,0001

-0,0248

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0613

0,0613

0,0614

0,0661

0

-0,0001

-0,0048

100 японских иен

1,564

1,5667

1,6223

1,6335

-0,0027

-0,0583

-0,0695

1 новозеландский доллар

1,227

1,2246

1,2273

1,0639

0,0024

-0,0003

0,1631

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter:@jafarov_zeyni

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