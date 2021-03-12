Манат подешевел к евро и укрепился к лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0342 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 12 марта 2021 г.: 11 марта 2021 г.: 12 февраля 2021 г.: 12 марта 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0342 2,0278 2,0609 1,9201 0,0064 -0,0267 0,1141 1 российский рубль 0,0232 0,0231 0,0231 0,0231 0,0001 0,0001 0,0001 1 турецкая лира 0,2265 0,2266 0,2417 0,2735 -0,0001 -0,0152 -0,0470 1 австралийский доллар 1,3233 1,3155 1,3167 1,0978 0,0078 0,0066 0,2255 1 аргентинский песо 0,0187 0,0187 0,0192 0,0271 0 -0,0005 -0,0084 1 белорусский рубль 0,6546 0,6528 0,6595 0,7346 0,0018 -0,0049 -0,0800 1 бразильский реал 0,3069 0,2997 0,3157 0,3527 0,0072 -0,0088 -0,0458 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4629 0,4628 0,4628 -0,0001 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1141 0,1128 0,1162 0,1038 0,0013 -0,0021 0,0103 100 южнокорейских вон 0,1503 0,1496 0,154 0,1411 0,0007 -0,0037 0,0092 1 чешская крона 0,0777 0,0774 0,08 0,0743 0,0003 -0,0023 0,0034 100 чилийских песо 0,2376 0,2341 0,2347 0,2034 0,0035 0,0029 0,0342 1 китайский юань 0,262 0,2616 0,2632 0,2438 0,0004 -0,0012 0,0182 1 датская крона 0,2736 0,2727 0,2771 0,257 0,0009 -0,0035 0,0166 1 грузинский лари 0,512 0,5117 0,5176 0,5749 0,0003 -0,0056 -0,0629 1 гонконгский доллар 0,2191 0,219 0,2193 0,2188 0,0001 -0,0002 0,0003 1 индийская рупия 0,0234 0,0233 0,0234 0,0229 0,0001 0 0,0005 1 британский фунт стерлингов 2,3766 2,3688 2,3449 2,1787 0,0078 0,0317 0,1979 100 индонезийских рупий 0,0118 0,0118 0,0122 0,0117 0 -0,0004 0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2009 0,2006 0,2041 0,1781 0,0003 -0,0032 0,0228 1 швейцарский франк 1,835 1,8279 1,9091 1,8173 0,0071 -0,0741 0,0177 1 израильский шекель 0,5146 0,5124 0,5229 0,4768 0,0022 -0,0083 0,0378 1 канадский доллар 1,3555 1,3479 1,3361 1,2337 0,0076 0,0194 0,1218 1 кувейтский динар 5,6254 5,614 5,6222 5,5443 0,0114 0,0032 0,0811 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,0041 0,0043 0 0 -0,0002 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0202 0,0233 0 -0,0001 -0,0032 100 ливанских фунтов 0,112 0,1124 0,1124 0,1122 -0,0004 -0,0004 -0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4131 0,4133 0,4207 0,3996 -0,0002 -0,0076 0,0135 1 мексиканский песо 0,0823 0,0814 0,085 0,0785 0,0009 -0,0027 0,0038 1 молдавская лея 0,0965 0,0964 0,0971 0,0976 0,0001 -0,0006 -0,0011 1 египетский фунт 0,1083 0,1081 0,1091 0,1081 0,0002 -0,0008 0,0002 1 норвежская крона 0,2016 0,2018 0,2001 0,1739 -0,0002 0,0015 0,0277 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0162 0,0179 0 0 -0,0017 1 польский злотый 0,4435 0,4431 0,4574 0,4431 0,0004 -0,0139 0,0004 1 сингапурский доллар 1,2672 1,2655 1,2821 1,2137 0,0017 -0,0149 0,0535 1 саудовский риал 0,4533 0,4532 0,4532 0,4527 0,0001 0,0001 0,0006 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4337 2,4257 2,4521 2,3657 0,0080 -0,0184 0,0680 1 тайваньский доллар 0,0605 0,0603 0,0607 0,0565 0,0002 -0,0002 0,0040 1 таджикский сомони 0,1505 0,1505 0,1506 0,1753 0 -0,0001 -0,0248 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0613 0,0613 0,0614 0,0661 0 -0,0001 -0,0048 100 японских иен 1,564 1,5667 1,6223 1,6335 -0,0027 -0,0583 -0,0695 1 новозеландский доллар 1,227 1,2246 1,2273 1,0639 0,0024 -0,0003 0,1631

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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