Манат подешевел к евро и укрепился к лире
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0342 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
12 марта 2021 г.:
|
11 марта 2021 г.:
|
12 февраля 2021 г.:
|
12 марта 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0342
|
2,0278
|
2,0609
|
1,9201
|
0,0064
|
-0,0267
|
0,1141
|
1 российский рубль
|
0,0232
|
0,0231
|
0,0231
|
0,0231
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0001
|
1 турецкая лира
|
0,2265
|
0,2266
|
0,2417
|
0,2735
|
-0,0001
|
-0,0152
|
-0,0470
|
1 австралийский доллар
|
1,3233
|
1,3155
|
1,3167
|
1,0978
|
0,0078
|
0,0066
|
0,2255
|
1 аргентинский песо
|
0,0187
|
0,0187
|
0,0192
|
0,0271
|
0
|
-0,0005
|
-0,0084
|
1 белорусский рубль
|
0,6546
|
0,6528
|
0,6595
|
0,7346
|
0,0018
|
-0,0049
|
-0,0800
|
1 бразильский реал
|
0,3069
|
0,2997
|
0,3157
|
0,3527
|
0,0072
|
-0,0088
|
-0,0458
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4629
|
0,4628
|
0,4628
|
-0,0001
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1141
|
0,1128
|
0,1162
|
0,1038
|
0,0013
|
-0,0021
|
0,0103
|
100 южнокорейских вон
|
0,1503
|
0,1496
|
0,154
|
0,1411
|
0,0007
|
-0,0037
|
0,0092
|
1 чешская крона
|
0,0777
|
0,0774
|
0,08
|
0,0743
|
0,0003
|
-0,0023
|
0,0034
|
100 чилийских песо
|
0,2376
|
0,2341
|
0,2347
|
0,2034
|
0,0035
|
0,0029
|
0,0342
|
1 китайский юань
|
0,262
|
0,2616
|
0,2632
|
0,2438
|
0,0004
|
-0,0012
|
0,0182
|
1 датская крона
|
0,2736
|
0,2727
|
0,2771
|
0,257
|
0,0009
|
-0,0035
|
0,0166
|
1 грузинский лари
|
0,512
|
0,5117
|
0,5176
|
0,5749
|
0,0003
|
-0,0056
|
-0,0629
|
1 гонконгский доллар
|
0,2191
|
0,219
|
0,2193
|
0,2188
|
0,0001
|
-0,0002
|
0,0003
|
1 индийская рупия
|
0,0234
|
0,0233
|
0,0234
|
0,0229
|
0,0001
|
0
|
0,0005
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3766
|
2,3688
|
2,3449
|
2,1787
|
0,0078
|
0,0317
|
0,1979
|
100 индонезийских рупий
|
0,0118
|
0,0118
|
0,0122
|
0,0117
|
0
|
-0,0004
|
0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2009
|
0,2006
|
0,2041
|
0,1781
|
0,0003
|
-0,0032
|
0,0228
|
1 швейцарский франк
|
1,835
|
1,8279
|
1,9091
|
1,8173
|
0,0071
|
-0,0741
|
0,0177
|
1 израильский шекель
|
0,5146
|
0,5124
|
0,5229
|
0,4768
|
0,0022
|
-0,0083
|
0,0378
|
1 канадский доллар
|
1,3555
|
1,3479
|
1,3361
|
1,2337
|
0,0076
|
0,0194
|
0,1218
|
1 кувейтский динар
|
5,6254
|
5,614
|
5,6222
|
5,5443
|
0,0114
|
0,0032
|
0,0811
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0043
|
0
|
0
|
-0,0002
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0202
|
0,0233
|
0
|
-0,0001
|
-0,0032
|
100 ливанских фунтов
|
0,112
|
0,1124
|
0,1124
|
0,1122
|
-0,0004
|
-0,0004
|
-0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4131
|
0,4133
|
0,4207
|
0,3996
|
-0,0002
|
-0,0076
|
0,0135
|
1 мексиканский песо
|
0,0823
|
0,0814
|
0,085
|
0,0785
|
0,0009
|
-0,0027
|
0,0038
|
1 молдавская лея
|
0,0965
|
0,0964
|
0,0971
|
0,0976
|
0,0001
|
-0,0006
|
-0,0011
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1081
|
0,1091
|
0,1081
|
0,0002
|
-0,0008
|
0,0002
|
1 норвежская крона
|
0,2016
|
0,2018
|
0,2001
|
0,1739
|
-0,0002
|
0,0015
|
0,0277
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0179
|
0
|
0
|
-0,0017
|
1 польский злотый
|
0,4435
|
0,4431
|
0,4574
|
0,4431
|
0,0004
|
-0,0139
|
0,0004
|
1 сингапурский доллар
|
1,2672
|
1,2655
|
1,2821
|
1,2137
|
0,0017
|
-0,0149
|
0,0535
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4527
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0006
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4337
|
2,4257
|
2,4521
|
2,3657
|
0,0080
|
-0,0184
|
0,0680
|
1 тайваньский доллар
|
0,0605
|
0,0603
|
0,0607
|
0,0565
|
0,0002
|
-0,0002
|
0,0040
|
1 таджикский сомони
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1506
|
0,1753
|
0
|
-0,0001
|
-0,0248
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0613
|
0,0613
|
0,0614
|
0,0661
|
0
|
-0,0001
|
-0,0048
|
100 японских иен
|
1,564
|
1,5667
|
1,6223
|
1,6335
|
-0,0027
|
-0,0583
|
-0,0695
|
1 новозеландский доллар
|
1,227
|
1,2246
|
1,2273
|
1,0639
|
0,0024
|
-0,0003
|
0,1631
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter:@jafarov_zeyni