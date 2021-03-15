Манат укрепился к евро и лире

Финансы 15 марта 2021 09:49 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0319 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

15 марта 2021 г.:

12 марта 2021 г.:

15 февраля 2021 г.:

15 марта 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0319

2,0342

2,0626

1,9074

-0,0023

-0,0307

0,1245

1 российский рубль

0,0232

0,0232

0,0231

0,0229

0

0,0001

0,0003

1 турецкая лира

0,2246

0,2265

0,2416

0,2696

-0,0019

-0,0170

-0,0450

1 австралийский доллар

1,3176

1,3233

1,3224

1,0718

-0,0057

-0,0048

0,2458

1 аргентинский песо

0,0187

0,0187

0,0192

0,0271

0

-0,0005

-0,0084

1 белорусский рубль

0,6561

0,6546

0,656

0,7195

0,0015

0,0001

-0,0634

1 бразильский реал

0,306

0,3069

0,3161

0,3546

-0,0009

-0,0101

-0,0486

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1136

0,1141

0,1171

0,1028

-0,0005

-0,0035

0,0108

100 южнокорейских вон

0,1497

0,1503

0,1542

0,1393

-0,0006

-0,0045

0,0104

1 чешская крона

0,0776

0,0777

0,0801

0,0727

-0,0001

-0,0025

0,0049

100 чилийских песо

0,2356

0,2376

0,2354

0,1992

-0,0020

0,0002

0,0364

1 китайский юань

0,2614

0,262

0,2632

0,243

-0,0006

-0,0018

0,0184

1 датская крона

0,2732

0,2736

0,2774

0,2552

-0,0004

-0,0042

0,0180

1 грузинский лари

0,5122

0,512

0,5168

0,572

0,0002

-0,0046

-0,0598

1 гонконгский доллар

0,219

0,2191

0,2193

0,2187

-0,0001

-0,0003

0,0003

1 индийская рупия

0,0234

0,0234

0,0234

0,023

0

0

0,0004

1 британский фунт стерлингов

2,3677

2,3766

2,3625

2,1345

-0,0089

0,0052

0,2332

100 индонезийских рупий

0,0118

0,0118

0,0122

0,0115

0

-0,0004

0,0003

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2005

0,2009

0,2052

0,1747

-0,0004

-0,0047

0,0258

1 швейцарский франк

1,8296

1,835

1,9081

1,8025

-0,0054

-0,0785

0,0271

1 израильский шекель

0,512

0,5146

0,5227

0,4652

-0,0026

-0,0107

0,0468

1 канадский доллар

1,3629

1,3555

1,3418

1,2238

0,0074

0,0211

0,1391

1 кувейтский динар

5,618

5,6254

5,6197

5,529

-0,0074

-0,0017

0,0890

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,0041

0,0042

0

0

-0,0001

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,0202

0,0233

0

-0,0001

-0,0032

100 ливанских фунтов

0,1126

0,112

0,1119

0,1119

0,0006

0,0007

0,0007

1 малайзийский ринггит

0,413

0,4131

0,4212

0,3965

-0,0001

-0,0082

0,0165

1 мексиканский песо

0,0819

0,0823

0,0854

0,0772

-0,0004

-0,0035

0,0047

1 молдавская лея

0,0965

0,0965

0,098

0,0966

0

-0,0015

-0,0001

1 египетский фунт

0,1083

0,1083

0,1088

0,1083

0

-0,0005

0

1 норвежская крона

0,2016

0,2016

0,2018

0,1673

0

-0,0002

0,0343

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0161

0,0179

0

0,0001

-0,0017

1 польский злотый

0,4437

0,4435

0,4588

0,4348

0,0002

-0,0151

0,0089

1 сингапурский доллар

1,2632

1,2672

1,2848

1,2066

-0,0040

-0,0216

0,0566

1 саудовский риал

0,4532

0,4533

0,4532

0,4526

-0,0001

0

0,0006

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,428

2,4337

2,4493

2,3566

-0,0057

-0,0213

0,0714

1 тайваньский доллар

0,0603

0,0605

0,0607

0,0563

-0,0002

-0,0004

0,0040

1 таджикский сомони

0,1505

0,1505

0,1505

0,1753

0

0

-0,0248

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0613

0,0613

0,0608

0,065

0

0,0005

-0,0037

100 японских иен

1,5575

1,564

1,6184

1,61

-0,0065

-0,0609

-0,0525

1 новозеландский доллар

1,2243

1,227

1,2307

1,0441

-0,0027

-0,0064

0,1802

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter:@jafarov_zeyni

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