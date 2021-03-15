Манат укрепился к евро и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0319 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 15 марта 2021 г.: 12 марта 2021 г.: 15 февраля 2021 г.: 15 марта 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0319 2,0342 2,0626 1,9074 -0,0023 -0,0307 0,1245 1 российский рубль 0,0232 0,0232 0,0231 0,0229 0 0,0001 0,0003 1 турецкая лира 0,2246 0,2265 0,2416 0,2696 -0,0019 -0,0170 -0,0450 1 австралийский доллар 1,3176 1,3233 1,3224 1,0718 -0,0057 -0,0048 0,2458 1 аргентинский песо 0,0187 0,0187 0,0192 0,0271 0 -0,0005 -0,0084 1 белорусский рубль 0,6561 0,6546 0,656 0,7195 0,0015 0,0001 -0,0634 1 бразильский реал 0,306 0,3069 0,3161 0,3546 -0,0009 -0,0101 -0,0486 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1136 0,1141 0,1171 0,1028 -0,0005 -0,0035 0,0108 100 южнокорейских вон 0,1497 0,1503 0,1542 0,1393 -0,0006 -0,0045 0,0104 1 чешская крона 0,0776 0,0777 0,0801 0,0727 -0,0001 -0,0025 0,0049 100 чилийских песо 0,2356 0,2376 0,2354 0,1992 -0,0020 0,0002 0,0364 1 китайский юань 0,2614 0,262 0,2632 0,243 -0,0006 -0,0018 0,0184 1 датская крона 0,2732 0,2736 0,2774 0,2552 -0,0004 -0,0042 0,0180 1 грузинский лари 0,5122 0,512 0,5168 0,572 0,0002 -0,0046 -0,0598 1 гонконгский доллар 0,219 0,2191 0,2193 0,2187 -0,0001 -0,0003 0,0003 1 индийская рупия 0,0234 0,0234 0,0234 0,023 0 0 0,0004 1 британский фунт стерлингов 2,3677 2,3766 2,3625 2,1345 -0,0089 0,0052 0,2332 100 индонезийских рупий 0,0118 0,0118 0,0122 0,0115 0 -0,0004 0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2005 0,2009 0,2052 0,1747 -0,0004 -0,0047 0,0258 1 швейцарский франк 1,8296 1,835 1,9081 1,8025 -0,0054 -0,0785 0,0271 1 израильский шекель 0,512 0,5146 0,5227 0,4652 -0,0026 -0,0107 0,0468 1 канадский доллар 1,3629 1,3555 1,3418 1,2238 0,0074 0,0211 0,1391 1 кувейтский динар 5,618 5,6254 5,6197 5,529 -0,0074 -0,0017 0,0890 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,0041 0,0042 0 0 -0,0001 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0202 0,0233 0 -0,0001 -0,0032 100 ливанских фунтов 0,1126 0,112 0,1119 0,1119 0,0006 0,0007 0,0007 1 малайзийский ринггит 0,413 0,4131 0,4212 0,3965 -0,0001 -0,0082 0,0165 1 мексиканский песо 0,0819 0,0823 0,0854 0,0772 -0,0004 -0,0035 0,0047 1 молдавская лея 0,0965 0,0965 0,098 0,0966 0 -0,0015 -0,0001 1 египетский фунт 0,1083 0,1083 0,1088 0,1083 0 -0,0005 0 1 норвежская крона 0,2016 0,2016 0,2018 0,1673 0 -0,0002 0,0343 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0161 0,0179 0 0,0001 -0,0017 1 польский злотый 0,4437 0,4435 0,4588 0,4348 0,0002 -0,0151 0,0089 1 сингапурский доллар 1,2632 1,2672 1,2848 1,2066 -0,0040 -0,0216 0,0566 1 саудовский риал 0,4532 0,4533 0,4532 0,4526 -0,0001 0 0,0006 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,428 2,4337 2,4493 2,3566 -0,0057 -0,0213 0,0714 1 тайваньский доллар 0,0603 0,0605 0,0607 0,0563 -0,0002 -0,0004 0,0040 1 таджикский сомони 0,1505 0,1505 0,1505 0,1753 0 0 -0,0248 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0613 0,0613 0,0608 0,065 0 0,0005 -0,0037 100 японских иен 1,5575 1,564 1,6184 1,61 -0,0065 -0,0609 -0,0525 1 новозеландский доллар 1,2243 1,227 1,2307 1,0441 -0,0027 -0,0064 0,1802

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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