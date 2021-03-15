Манат укрепился к евро и лире
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0319 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
15 марта 2021 г.:
|
12 марта 2021 г.:
|
15 февраля 2021 г.:
|
15 марта 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0319
|
2,0342
|
2,0626
|
1,9074
|
-0,0023
|
-0,0307
|
0,1245
|
1 российский рубль
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0231
|
0,0229
|
0
|
0,0001
|
0,0003
|
1 турецкая лира
|
0,2246
|
0,2265
|
0,2416
|
0,2696
|
-0,0019
|
-0,0170
|
-0,0450
|
1 австралийский доллар
|
1,3176
|
1,3233
|
1,3224
|
1,0718
|
-0,0057
|
-0,0048
|
0,2458
|
1 аргентинский песо
|
0,0187
|
0,0187
|
0,0192
|
0,0271
|
0
|
-0,0005
|
-0,0084
|
1 белорусский рубль
|
0,6561
|
0,6546
|
0,656
|
0,7195
|
0,0015
|
0,0001
|
-0,0634
|
1 бразильский реал
|
0,306
|
0,3069
|
0,3161
|
0,3546
|
-0,0009
|
-0,0101
|
-0,0486
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1136
|
0,1141
|
0,1171
|
0,1028
|
-0,0005
|
-0,0035
|
0,0108
|
100 южнокорейских вон
|
0,1497
|
0,1503
|
0,1542
|
0,1393
|
-0,0006
|
-0,0045
|
0,0104
|
1 чешская крона
|
0,0776
|
0,0777
|
0,0801
|
0,0727
|
-0,0001
|
-0,0025
|
0,0049
|
100 чилийских песо
|
0,2356
|
0,2376
|
0,2354
|
0,1992
|
-0,0020
|
0,0002
|
0,0364
|
1 китайский юань
|
0,2614
|
0,262
|
0,2632
|
0,243
|
-0,0006
|
-0,0018
|
0,0184
|
1 датская крона
|
0,2732
|
0,2736
|
0,2774
|
0,2552
|
-0,0004
|
-0,0042
|
0,0180
|
1 грузинский лари
|
0,5122
|
0,512
|
0,5168
|
0,572
|
0,0002
|
-0,0046
|
-0,0598
|
1 гонконгский доллар
|
0,219
|
0,2191
|
0,2193
|
0,2187
|
-0,0001
|
-0,0003
|
0,0003
|
1 индийская рупия
|
0,0234
|
0,0234
|
0,0234
|
0,023
|
0
|
0
|
0,0004
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3677
|
2,3766
|
2,3625
|
2,1345
|
-0,0089
|
0,0052
|
0,2332
|
100 индонезийских рупий
|
0,0118
|
0,0118
|
0,0122
|
0,0115
|
0
|
-0,0004
|
0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2005
|
0,2009
|
0,2052
|
0,1747
|
-0,0004
|
-0,0047
|
0,0258
|
1 швейцарский франк
|
1,8296
|
1,835
|
1,9081
|
1,8025
|
-0,0054
|
-0,0785
|
0,0271
|
1 израильский шекель
|
0,512
|
0,5146
|
0,5227
|
0,4652
|
-0,0026
|
-0,0107
|
0,0468
|
1 канадский доллар
|
1,3629
|
1,3555
|
1,3418
|
1,2238
|
0,0074
|
0,0211
|
0,1391
|
1 кувейтский динар
|
5,618
|
5,6254
|
5,6197
|
5,529
|
-0,0074
|
-0,0017
|
0,0890
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0042
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0202
|
0,0233
|
0
|
-0,0001
|
-0,0032
|
100 ливанских фунтов
|
0,1126
|
0,112
|
0,1119
|
0,1119
|
0,0006
|
0,0007
|
0,0007
|
1 малайзийский ринггит
|
0,413
|
0,4131
|
0,4212
|
0,3965
|
-0,0001
|
-0,0082
|
0,0165
|
1 мексиканский песо
|
0,0819
|
0,0823
|
0,0854
|
0,0772
|
-0,0004
|
-0,0035
|
0,0047
|
1 молдавская лея
|
0,0965
|
0,0965
|
0,098
|
0,0966
|
0
|
-0,0015
|
-0,0001
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1083
|
0,1088
|
0,1083
|
0
|
-0,0005
|
0
|
1 норвежская крона
|
0,2016
|
0,2016
|
0,2018
|
0,1673
|
0
|
-0,0002
|
0,0343
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0161
|
0,0179
|
0
|
0,0001
|
-0,0017
|
1 польский злотый
|
0,4437
|
0,4435
|
0,4588
|
0,4348
|
0,0002
|
-0,0151
|
0,0089
|
1 сингапурский доллар
|
1,2632
|
1,2672
|
1,2848
|
1,2066
|
-0,0040
|
-0,0216
|
0,0566
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4526
|
-0,0001
|
0
|
0,0006
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,428
|
2,4337
|
2,4493
|
2,3566
|
-0,0057
|
-0,0213
|
0,0714
|
1 тайваньский доллар
|
0,0603
|
0,0605
|
0,0607
|
0,0563
|
-0,0002
|
-0,0004
|
0,0040
|
1 таджикский сомони
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1753
|
0
|
0
|
-0,0248
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0613
|
0,0613
|
0,0608
|
0,065
|
0
|
0,0005
|
-0,0037
|
100 японских иен
|
1,5575
|
1,564
|
1,6184
|
1,61
|
-0,0065
|
-0,0609
|
-0,0525
|
1 новозеландский доллар
|
1,2243
|
1,227
|
1,2307
|
1,0441
|
-0,0027
|
-0,0064
|
0,1802
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter:@jafarov_zeyni