Манат укрепился к евро
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0292 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
16 марта 2021 г.:
|
15 марта 2021 г.:
|
16 февраля 2021 г.:
|
16 марта 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0292
|
2,0319
|
2,0641
|
1,8927
|
-0,0027
|
-0,0349
|
0,1365
|
1 российский рубль
|
0,0233
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0233
|
0,0001
|
0,0001
|
0
|
1 турецкая лира
|
0,2256
|
0,2246
|
0,2442
|
0,2691
|
0,0010
|
-0,0186
|
-0,0435
|
1 австралийский доллар
|
1,3179
|
1,3176
|
1,3257
|
1,0498
|
0,0003
|
-0,0078
|
0,2681
|
1 аргентинский песо
|
0,0187
|
0,0187
|
0,0192
|
0,027
|
0
|
-0,0005
|
-0,0083
|
1 белорусский рубль
|
0,6562
|
0,6561
|
0,656
|
0,7302
|
0,0001
|
0,0002
|
-0,0740
|
1 бразильский реал
|
0,3026
|
0,306
|
0,3161
|
0,3512
|
-0,0034
|
-0,0135
|
-0,0486
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1144
|
0,1136
|
0,1179
|
0,1042
|
0,0008
|
-0,0035
|
0,0102
|
100 южнокорейских вон
|
0,1502
|
0,1497
|
0,1547
|
0,1392
|
0,0005
|
-0,0045
|
0,0110
|
1 чешская крона
|
0,0775
|
0,0776
|
0,0804
|
0,072
|
-0,0001
|
-0,0029
|
0,0055
|
100 чилийских песо
|
0,235
|
0,2356
|
0,2363
|
0,203
|
-0,0006
|
-0,0013
|
0,0320
|
1 китайский юань
|
0,2616
|
0,2614
|
0,2632
|
0,2429
|
0,0002
|
-0,0016
|
0,0187
|
1 датская крона
|
0,2729
|
0,2732
|
0,2775
|
0,2533
|
-0,0003
|
-0,0046
|
0,0196
|
1 грузинский лари
|
0,512
|
0,5122
|
0,5165
|
0,5601
|
-0,0002
|
-0,0045
|
-0,0481
|
1 гонконгский доллар
|
0,2189
|
0,219
|
0,2193
|
0,2189
|
-0,0001
|
-0,0004
|
0
|
1 индийская рупия
|
0,0235
|
0,0234
|
0,0234
|
0,0229
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3583
|
2,3677
|
2,3707
|
2,0974
|
-0,0094
|
-0,0124
|
0,2609
|
100 индонезийских рупий
|
0,0118
|
0,0118
|
0,0122
|
0,0114
|
0
|
-0,0004
|
0,0004
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1996
|
0,2005
|
0,2056
|
0,1748
|
-0,0009
|
-0,0060
|
0,0248
|
1 швейцарский франк
|
1,8352
|
1,8296
|
1,9122
|
1,7917
|
0,0056
|
-0,0770
|
0,0435
|
1 израильский шекель
|
0,5141
|
0,512
|
0,5241
|
0,4638
|
0,0021
|
-0,0100
|
0,0503
|
1 канадский доллар
|
1,3623
|
1,3629
|
1,3475
|
1,2264
|
-0,0006
|
0,0148
|
0,1359
|
1 кувейтский динар
|
5,6273
|
5,618
|
5,623
|
5,5087
|
0,0093
|
0,0043
|
0,1186
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0042
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0233
|
0
|
0
|
-0,0032
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1126
|
0,1125
|
0,1119
|
-0,0002
|
-0,0001
|
0,0005
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4134
|
0,413
|
0,4217
|
0,3951
|
0,0004
|
-0,0083
|
0,0183
|
1 мексиканский песо
|
0,0823
|
0,0819
|
0,0853
|
0,0771
|
0,0004
|
-0,0030
|
0,0052
|
1 молдавская лея
|
0,0965
|
0,0965
|
0,0981
|
0,0965
|
0
|
-0,0016
|
0
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1083
|
0,109
|
0,1083
|
0
|
-0,0007
|
0
|
1 норвежская крона
|
0,201
|
0,2016
|
0,2032
|
0,1671
|
-0,0006
|
-0,0022
|
0,0339
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0161
|
0,0179
|
0
|
0,0001
|
-0,0017
|
1 польский злотый
|
0,4421
|
0,4437
|
0,4602
|
0,4319
|
-0,0016
|
-0,0181
|
0,0102
|
1 сингапурский доллар
|
1,2645
|
1,2632
|
1,2852
|
1,1981
|
0,0013
|
-0,0207
|
0,0664
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4525
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0008
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4284
|
2,428
|
2,4493
|
2,3429
|
0,0004
|
-0,0209
|
0,0855
|
1 тайваньский доллар
|
0,0602
|
0,0603
|
0,0607
|
0,0564
|
-0,0001
|
-0,0005
|
0,0038
|
1 таджикский сомони
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1749
|
0
|
0
|
-0,0244
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0616
|
0,0613
|
0,0612
|
0,0666
|
0,0003
|
0,0004
|
-0,0050
|
100 японских иен
|
1,5577
|
1,5575
|
1,6094
|
1,5919
|
0,0002
|
-0,0517
|
-0,0342
|
1 новозеландский доллар
|
1,2234
|
1,2243
|
1,2345
|
1,0293
|
-0,0009
|
-0,0111
|
0,1941
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter:@jafarov_zeyni