Манат укрепился к евро

Финансы 16 марта 2021 09:49 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0292 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

16 марта 2021 г.:

15 марта 2021 г.:

16 февраля 2021 г.:

16 марта 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0292

2,0319

2,0641

1,8927

-0,0027

-0,0349

0,1365

1 российский рубль

0,0233

0,0232

0,0232

0,0233

0,0001

0,0001

0

1 турецкая лира

0,2256

0,2246

0,2442

0,2691

0,0010

-0,0186

-0,0435

1 австралийский доллар

1,3179

1,3176

1,3257

1,0498

0,0003

-0,0078

0,2681

1 аргентинский песо

0,0187

0,0187

0,0192

0,027

0

-0,0005

-0,0083

1 белорусский рубль

0,6562

0,6561

0,656

0,7302

0,0001

0,0002

-0,0740

1 бразильский реал

0,3026

0,306

0,3161

0,3512

-0,0034

-0,0135

-0,0486

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1144

0,1136

0,1179

0,1042

0,0008

-0,0035

0,0102

100 южнокорейских вон

0,1502

0,1497

0,1547

0,1392

0,0005

-0,0045

0,0110

1 чешская крона

0,0775

0,0776

0,0804

0,072

-0,0001

-0,0029

0,0055

100 чилийских песо

0,235

0,2356

0,2363

0,203

-0,0006

-0,0013

0,0320

1 китайский юань

0,2616

0,2614

0,2632

0,2429

0,0002

-0,0016

0,0187

1 датская крона

0,2729

0,2732

0,2775

0,2533

-0,0003

-0,0046

0,0196

1 грузинский лари

0,512

0,5122

0,5165

0,5601

-0,0002

-0,0045

-0,0481

1 гонконгский доллар

0,2189

0,219

0,2193

0,2189

-0,0001

-0,0004

0

1 индийская рупия

0,0235

0,0234

0,0234

0,0229

0,0001

0,0001

0,0006

1 британский фунт стерлингов

2,3583

2,3677

2,3707

2,0974

-0,0094

-0,0124

0,2609

100 индонезийских рупий

0,0118

0,0118

0,0122

0,0114

0

-0,0004

0,0004

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1996

0,2005

0,2056

0,1748

-0,0009

-0,0060

0,0248

1 швейцарский франк

1,8352

1,8296

1,9122

1,7917

0,0056

-0,0770

0,0435

1 израильский шекель

0,5141

0,512

0,5241

0,4638

0,0021

-0,0100

0,0503

1 канадский доллар

1,3623

1,3629

1,3475

1,2264

-0,0006

0,0148

0,1359

1 кувейтский динар

5,6273

5,618

5,623

5,5087

0,0093

0,0043

0,1186

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,0041

0,0042

0

0

-0,0001

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,0201

0,0233

0

0

-0,0032

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1126

0,1125

0,1119

-0,0002

-0,0001

0,0005

1 малайзийский ринггит

0,4134

0,413

0,4217

0,3951

0,0004

-0,0083

0,0183

1 мексиканский песо

0,0823

0,0819

0,0853

0,0771

0,0004

-0,0030

0,0052

1 молдавская лея

0,0965

0,0965

0,0981

0,0965

0

-0,0016

0

1 египетский фунт

0,1083

0,1083

0,109

0,1083

0

-0,0007

0

1 норвежская крона

0,201

0,2016

0,2032

0,1671

-0,0006

-0,0022

0,0339

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0161

0,0179

0

0,0001

-0,0017

1 польский злотый

0,4421

0,4437

0,4602

0,4319

-0,0016

-0,0181

0,0102

1 сингапурский доллар

1,2645

1,2632

1,2852

1,1981

0,0013

-0,0207

0,0664

1 саудовский риал

0,4533

0,4532

0,4532

0,4525

0,0001

0,0001

0,0008

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4284

2,428

2,4493

2,3429

0,0004

-0,0209

0,0855

1 тайваньский доллар

0,0602

0,0603

0,0607

0,0564

-0,0001

-0,0005

0,0038

1 таджикский сомони

0,1505

0,1505

0,1505

0,1749

0

0

-0,0244

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0616

0,0613

0,0612

0,0666

0,0003

0,0004

-0,0050

100 японских иен

1,5577

1,5575

1,6094

1,5919

0,0002

-0,0517

-0,0342

1 новозеландский доллар

1,2234

1,2243

1,2345

1,0293

-0,0009

-0,0111

0,1941

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter:@jafarov_zeyni

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