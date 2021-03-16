Манат укрепился к евро

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0292 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 16 марта 2021 г.: 15 марта 2021 г.: 16 февраля 2021 г.: 16 марта 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0292 2,0319 2,0641 1,8927 -0,0027 -0,0349 0,1365 1 российский рубль 0,0233 0,0232 0,0232 0,0233 0,0001 0,0001 0 1 турецкая лира 0,2256 0,2246 0,2442 0,2691 0,0010 -0,0186 -0,0435 1 австралийский доллар 1,3179 1,3176 1,3257 1,0498 0,0003 -0,0078 0,2681 1 аргентинский песо 0,0187 0,0187 0,0192 0,027 0 -0,0005 -0,0083 1 белорусский рубль 0,6562 0,6561 0,656 0,7302 0,0001 0,0002 -0,0740 1 бразильский реал 0,3026 0,306 0,3161 0,3512 -0,0034 -0,0135 -0,0486 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1144 0,1136 0,1179 0,1042 0,0008 -0,0035 0,0102 100 южнокорейских вон 0,1502 0,1497 0,1547 0,1392 0,0005 -0,0045 0,0110 1 чешская крона 0,0775 0,0776 0,0804 0,072 -0,0001 -0,0029 0,0055 100 чилийских песо 0,235 0,2356 0,2363 0,203 -0,0006 -0,0013 0,0320 1 китайский юань 0,2616 0,2614 0,2632 0,2429 0,0002 -0,0016 0,0187 1 датская крона 0,2729 0,2732 0,2775 0,2533 -0,0003 -0,0046 0,0196 1 грузинский лари 0,512 0,5122 0,5165 0,5601 -0,0002 -0,0045 -0,0481 1 гонконгский доллар 0,2189 0,219 0,2193 0,2189 -0,0001 -0,0004 0 1 индийская рупия 0,0235 0,0234 0,0234 0,0229 0,0001 0,0001 0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,3583 2,3677 2,3707 2,0974 -0,0094 -0,0124 0,2609 100 индонезийских рупий 0,0118 0,0118 0,0122 0,0114 0 -0,0004 0,0004 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1996 0,2005 0,2056 0,1748 -0,0009 -0,0060 0,0248 1 швейцарский франк 1,8352 1,8296 1,9122 1,7917 0,0056 -0,0770 0,0435 1 израильский шекель 0,5141 0,512 0,5241 0,4638 0,0021 -0,0100 0,0503 1 канадский доллар 1,3623 1,3629 1,3475 1,2264 -0,0006 0,0148 0,1359 1 кувейтский динар 5,6273 5,618 5,623 5,5087 0,0093 0,0043 0,1186 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,0041 0,0042 0 0 -0,0001 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0201 0,0233 0 0 -0,0032 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1126 0,1125 0,1119 -0,0002 -0,0001 0,0005 1 малайзийский ринггит 0,4134 0,413 0,4217 0,3951 0,0004 -0,0083 0,0183 1 мексиканский песо 0,0823 0,0819 0,0853 0,0771 0,0004 -0,0030 0,0052 1 молдавская лея 0,0965 0,0965 0,0981 0,0965 0 -0,0016 0 1 египетский фунт 0,1083 0,1083 0,109 0,1083 0 -0,0007 0 1 норвежская крона 0,201 0,2016 0,2032 0,1671 -0,0006 -0,0022 0,0339 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0161 0,0179 0 0,0001 -0,0017 1 польский злотый 0,4421 0,4437 0,4602 0,4319 -0,0016 -0,0181 0,0102 1 сингапурский доллар 1,2645 1,2632 1,2852 1,1981 0,0013 -0,0207 0,0664 1 саудовский риал 0,4533 0,4532 0,4532 0,4525 0,0001 0,0001 0,0008 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4284 2,428 2,4493 2,3429 0,0004 -0,0209 0,0855 1 тайваньский доллар 0,0602 0,0603 0,0607 0,0564 -0,0001 -0,0005 0,0038 1 таджикский сомони 0,1505 0,1505 0,1505 0,1749 0 0 -0,0244 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0616 0,0613 0,0612 0,0666 0,0003 0,0004 -0,0050 100 японских иен 1,5577 1,5575 1,6094 1,5919 0,0002 -0,0517 -0,0342 1 новозеландский доллар 1,2234 1,2243 1,2345 1,0293 -0,0009 -0,0111 0,1941

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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