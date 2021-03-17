В Казахстане представлен Нацплан развития страны до 2025 года

Сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций министр национальной экономики Асет Иргалиев презентовал Национальный план развития страны до 2025 года, утвержденный 26 февраля 2021 года Указом Главы государства, передает Trend со ссылкой на министерство.

В документе отражено стратегическое видение по развитию важнейших отраслей и ориентиры по совершенствованию ключевых политик, направленных на нивелирование последствий коронакризиса и обеспечение устойчивого, инклюзивного и качественного развития экономики.

Национальный план ориентирован на дальнейшее развитие МСБ, обеспечение здоровой конкурентной среды, снижение доли государства в конкурентных отраслях, развитие производства с высокой добавленной стоимостью в обрабатывающей промышленности.

В АПК будут созданы 7 крупных экосистем по производству и переработке сельхозпродукции с вовлечением 350 тыс. фермерских и домашних хозяйств. Объём валовой продукции сельского хозяйства увеличится в 1,3 раза. Все эти меры направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны.

Продолжится работа по цифровизации отраслей экономики, внедрению элементов искусственного интеллекта и Big Data. 99% населения страны получат доступ к качественному Интернету. Все областные центры и города республиканского значения будут охвачены высокоскоростным Интернетом 5G.

Усилия государства будут направлены на внедрение «зелёных технологий», развитие отечественной научно-технологической и инновационной базы. Доля туризма будет доведена до 8% от ВВП.

«Во внешнеэкономической политике важнейшим приоритетом станет проактивное и таргетированное привлечение инвестиций, а также продвижение казахстанского экспорта», - добавил Иргалиев.

К 2025 году планируется довести объем прямых иностранных инвестиций до 30 млрд долл. Это позволит обеспечить уровень инвестиций в основной капитал на уровне 30% к 2025 году, что сопоставимо с наиболее динамично растущими экономиками мира.

«Важнейшим приоритетом работы станет обеспечение сбалансированного территориального развития страны. Новые подходы к развитию регионов будут направлены на раскрытие потенциала и укрепление конкурентоспособности их социально-экономических систем. Более 3 500 сел будут модернизированы в соответствии с новыми региональными стандартами. Все жители страны получат доступ к услугам водоснабжения. Укрепление территориальной и экономической целостности страны повысят мобильность населения и бизнеса», - сказал Асет Иргалиев на онлайн-брифинге в СЦК.

Глава экономического ведомства подчеркнул, что измерителем прогресса по реализации задач Национального плана является Карта стратегических показателей до 2025 года. Карта включает перечень из 41 показателя по трём направлениям, структурированным по отраслям, регионам, с закреплением ответственных государственных органов.